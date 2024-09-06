Надежды россиян на то, что в конце августа – начале сентября произойдет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, не оправдались. Согласно официальной версии, из-за неблагоприятных погодных условий: весна оказалась слишком холодной, а лето засушливым.

Но не все так плохо. По данным Минсельхоза Коми, есть виды на богатый урожай картофеля. Хотя если проанализировать представленные общественности цифры, то появится много вопросов. Особенно – по части эффективности работы самого сельскохозяйственного ведомства.

«Бумажные» рекорды

Чиновники в своем пресс-релизе заявляют, что в Коми уже почти на 100 процентов покрываются потребности в картофеле. Далее приводятся цифры. В 2023 году картофель высадили на 400 гектарах, в 2024 году – на 444. «Все это в свою очередь позволит выполнить задачи по увеличению уровня самообеспеченности республики по картофелю», – прогнозирует ведомство. В 2021 году показатель был 90 процентов, в 2022 году – 92,4, в 2023 году – 98, в 2024 году ожидается 98,6 процента!

В 2022 году в регионе сельхозпредприятия собрали 6 тыс. тонн картофеля. В сезоне-2023 валовый сбор картофеля составил уже 6,8 тыс. тонн – на 3 процента больше плана. Согласно концепции развития агропромышленного комплекса республики на 2023-2028 годы производство картофеля должно увеличиться до 9 тыс. тонн, а самообеспеченность достигнет 100 процентов.

Бам-бам-бам – барабанная дробь! Выносите медали и ордена, будем награждать героев… А читателей ничего не смущает в приведенных выше официальных цифрах? Ведь в этом «чуде бюрократии» многое не сходится.

«Хотелка» губернатора

Как можно 6-7 тысячами тонн картофеля накормить регион, где проживает порядка 700 тысяч человек? По данным Минздрава России, рациональная норма потребления «второго хлеба» среднестатистическим россиянином должна составлять 90 килограммов в год. После нехитрых арифметических подсчетов мы видим, что надо собирать более 65 тысяч тонн картофеля, чтобы претворить идею Владимира Уйбы, которую он озвучил еще в марте 2023 года: добиться 100 процентов обеспеченности региона картофелем в самое ближайшее время.

Чиновники «хотелку» губернатора почти исполнили, но только – на бумаге. В реальной жизни – это все мечты, поскольку нет ни техники, ни овощехранилищ, ни семенного материала, да и рабочих рук хронически не хватает. Хотя в недавнем пресс-релизе Минсельхоза говорится, что у нас все здорово. Главное – ровненько отчитаться, а там хоть трава не расти.

В цифру под 100 процентов обеспеченности картофелем можно поверить с некоторыми оговорками, если взять во внимание частный сектор, где в основном и выращивается картофель. Но о весомой роли частника в обеспечении Коми продовольствием чиновники предпочитают не распространяться. Ведь тогда сразу возникнет закономерный вопрос: а зачем они нужны? Тем более что после разрушения советской системы хозяйствования, ликвидации успешных сельхозпредприятий в Минсельхозе штат «слуг народа» точно не уменьшился, все находят себе какие-то занятия, пишут те же самые пресс-релизы о головокружительных успехах.

Эх, было время…

Приведем факты из недавнего прошлого. Согласно статистическим данным за 1989 год, сельхозпредприятия Коми АССР сдали государству более 62 тысяч тонн картофеля. Только совхозы в Усть-Вымском районе собрали порядка 9 тысяч тонн «второго хлеба», то есть значительно больше, чем сегодня собирают сельхозорганизации всей республики.

Если брать во внимание частный сектор, который, повторимся, на самом деле является реальным кормильцем северян, то картина будет следующая. Урожаи картофеля в целом по Коми с 1970 по 2000 годы варьировались от 180 до 270 тысяч тонн!

Цифры впечатляют, но если только не знать, что значительная часть урожая подгнивала к весне из-за отсутствия современных овощехранилищ. И еще мы помним, что урожай картофеля тогда собирала вся республика. Как пел Владимир Высоцкий: «Небось картошку все мы уважаем…»

В советское время, к примеру, в селах Сыктывдинского района в сентябре можно было на полях повстречать студентов из Воркуты. А с нынешней Стефановской площади уходили в поля колонны автобусов с ответственными служащими. Причем мешки таскали как мелкие, так и крупные чиновники, вплоть до министров и секретарей обкома КПСС. Так сказать, была реальная смычка власти с народом. А нынче трудно представить себе кабинетных сидельцев из Желтого дома в резиновых сапогах на картофельном поле. Да, они любят потрындеть о «хороших видах на урожай». Но трындеть – не мешки ворочать!

Где статистика?

Сколько в нынешнем веке в Коми заготавливается картофеля во всех категориях хозяйств, статистика умалчивает. Может, теперь сложно стало вести подсчет, даже приблизительный?

Поэтому реальной картины о ситуации с обеспечением жителей Коми картофелем мы не знаем. Зато известно, что его в больших объемах завозят из южных регионов, особенно в весенний период и в начале лета.

«Плюшка» – 10 рублей

Власти стараются хоть как-то стимулировать частника. Помимо возмещения затрат на реализацию молока и мяса, есть финансовые «плюшки» и для производства и реализации картофеля самозанятыми. Правда, они более чем скромные – 10 рублей за килограмм.

Главное условие для получения господдержки через Минсельхоз – применение налогового режима «Налог на профессиональный доход» и ведение производственной деятельности в личном подсобном хозяйстве не менее 12 месяцев, предшествующих году предоставления субсидии. В прошлом году за реализацию картофеля личным подсобным хозяйствам было перечислено более 416 тысяч рублей, из них 300 тысяч – федеральные средства.

В этом сентябре сумма возмещения за картофель увеличена почти в три раза, также львиная доля средств – федеральные. Но все равно на выходе в этом году получится лишь чуть больше ста тонн прибавки в общую продовольственную «копилку». И это при условии, что частник пойдет сдавать свой урожай, а не попридержит его до весны, когда и цены будут совсем другие.

Кстати

Согласно Росстату в Республике Коми производят только 25 процентов молока от текущих потребностей, мяса – 32-33 процента, яиц – более 50 процентов. Но эти цифры чиновники не озвучивают – народ не поймет…

Сергей МОРОХИН.