Житель корткеросского села Сторожевск Марат Пурлушкин – частый гость на страницах «Трибуны» – он то и дело удивляет читателей своими изобретениями. На этой неделе сельчанин сообщил редакции, что во дворе дома залил ледяную трассу-«вось-мерку» для зимнего дрифта.

Стул и три колеса

У Марата есть самодельный «дрифт трайк» – трехколесная машина для картинга. Напомним, собрал его изобретатель-самоучка в феврале 2021 года. Переднюю раму он взял от старого велосипеда «Олимпик-2» (такое же название получил и спорткар), а в качестве сиденья использовал офисный стул. Основная рама – из металлических труб (25х6000 мм, 20х3000 мм, 15х3000 мм). Задняя ось – самодельная, из металлического прутка 30 мм. Покрышки шипованные от картинга. Диски и колесные ступицы от картинга. Двигатель новый – 6,5 лошадиных сил. Коробка передач автоматическая вариаторная. Чтобы машину не «ставило боком», было хорошее сцепление на льду, в переднее колесо сельский умелец закрутил саморезы.

Гоняли Пурлушкины в своем же дворе – на ледяном катке. Минувшей зимой отец семейства залил картофельный участок – так появилась спортивная площадка для игры в хоккей и катания на коньках.

Тогда Марат говорил, что для картинга каток все-таки маловат. Ему хотелось залить гоночную трассу «восьмеркой». И недавно осуществил задуманное.

Крутые виражи

– Трек больше, чем каток, который заливал в прошлом году, – рассказывает Марат Пурлушкин. – Трасса выполнена в виде восьмерки, ее протяженность больше ста метров. Вся задняя часть двора, вплоть до соседского участка. Теперь площадь позволяет разогнаться!

– Марат, воды из колодца хватило? – спрашиваю его.

– Да, проблемы с водой были, осушал колодец три раза. Пришлось работать с интервалами в несколько дней, пока колодец наполнялся водой.

– А как же хоккей, фигурное катание?

– Одно другому не мешает – можно и так и эдак.

– Насколько безопасно гонять по голому льду, тем более что трасса «восьмеркой»? Сколько км/ч сейчас можно разогнаться?

– Если есть навыки, то вполне безопасно. Максимальная скорость у «дрифт трайка» около 60 км/ч. Хотя разгоняться по максимуму, честно говоря, страшновато. Но в любом случае при езде испытываешь радость, азарт, адреналин, эйфорию! Поверьте, это намного круче, чем американские горки. В этот момент забываешь обо всех житейских проблемах и заботах, – продолжил Марат Пурлушкин.

Екатерина МАКАРОВА.