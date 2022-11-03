Прощай, оружие! (Блиц от 4 ноября)

В Коми увеличат компенсацию за добровольно сданное огнестрельное оружие.

С 1 января 2023 года, по словам министра юстиции Коми Алексея Осташова, по некоторым видам оружия она будет увеличена на 2,5 тыс. рублей. Так, компенсация за добровольную сдачу гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия поднимется с 6 тыс. до 8 тыс. рублей; газового, бесствольного оружия самообороны – с 3 тыс. до 6 тыс. рублей.

«Гордость нации»

Директор Дома дружбы народов Республики Коми Григорий Хатанзейский получил премию.

Церемония награждения лауреатов III Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России прошла 2 ноября в Москве.

Г. Хатанзейский стал победителем в номинации «Лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества». Всего на соискание премии было направлено 950 заявок. Конкурс реализуется при поддержке Совета при президенте России по межнациональным отношениям и Федерального агентства по делам национальностей.

Коми «подкинули» деньжат

Республика получит 381,5 млн рублей на приобретение аэродромной техники.

Об этом рассказал и.о. министра экономического развития и промышленности Коми Евгений Пономаренко. Дополнительные средства поступят до конца текущего года. А вместе с ними обещаны еще 20 автобусов стоимостью 60 млн рублей для обеспечения пассажирских перевозок в арктической зоне.

Два миллиарда на «дно»

Столько требуется на углубление реки Печоры в НАО.

Сумму озвучил губернатор региона Юрий Бездудный. Печора сильно обмелела. «В этом году у нас остановились не только баржи, но и паромное сообщение, потому что на мелких участках глубина Печоры достигала 80 см», – сообщил он. Дноуглубление реки нужно для увеличения объемов грузоперевозок по водному пути. НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами. Поручения по сохранению Печоры включены в майский указ президента России.

У «зоны» женское лицо

Врио генерального директора «Особой экономической зоны «Север» стала Яна Манасарянц.

Такая же смена руководства ранее произошла в региональном «Центре развития предпринимательства»: Яна Манасарянц стала и.о. директора центра «Мой бизнес» вместо Сергея Жеребцова, который покинул оба этих поста в конце сентября. До этого Я. Манасарянц была вице-президентом Торгово-промышленной палаты Коми, первым президентом которой, начиная с 1998 по 2018 годы, был ее отец Саркис Манасарянц.

Еще одна потеря

В ходе специальной военной операции погиб сыктывкарец Владимир Оплеснин.

Ефрейтор Росгвардии служил по контракту с 2014 года. В сентябре 2022 года убыл для прохождения дальнейшей службы в Чеченскую республику, затем – на территорию проведения СВО. Служил стрелком взвода оперативного назначения. Геройски погиб в населенном пункте Давыдов Брод Херсонской области.

О детях-диабетиках помнят

На закупку систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови для детей выделено 23 млн рублей.

И.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев во время «прямой линии» на телеканале «Юрган» рассказал, что за поставками следят не только на региональном, но и на федеральномуровне. «Сейчас самое главное, чтобы зарубежные страны не ставили нам препоны в закупке данных систем», – подчеркнул он. На сегодня в Коми 287 детей с сахарным диабетом I типа. С прошлого года по просьбе родителей таких детей Минздрав Коми включил систему CGM в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

И у могил должен быть «хозяин»

В Сыктывкаре собираются сократить срок для признания неухоженных могил бесхозными.

Администрация Сыктывкара решила внести изменения в действующие правила содержания мест погребения и порядок деятельности общественных кладбищ. Речь идет об уменьшении срока с пяти до двух лет, после которого у комиссии появится право признать неухоженное захоронение бесхозяйным. Но до этого должно будет пройти как минимум 15 лет. Если захоронение по суду признают бесхозным, то производится демонтаж надмогильных сооружений. В будущем на этих участках вновь будут производить захоронения на общих основаниях.

«Золотой» мусор

Региональный оператор Севера провел масштабную замену контейнеров в Коми.

4 100 контейнеров и бункеров для накопления ТКО закуплено в 2022 году. Общие затраты на эти цели вылились в 47,7 млн рублей. При этом только 16,4 млн рублей заложены при тарифном регулировании. Остальные контейнеры на общую сумму 31,2 млн рублей приобретены за счет других финансовых источников Регионального оператора. Жителей просят бережнее относиться к новым контейнерам – это же в общих интересах.

«Просто хотела отдохнуть»

Так заявила 47-летняя жительница Вуктыла, оставившая больную мать без еды и питья.

Весной этого года дочь оставила свою 77-летнюю маму одну дома и отправилась развлекаться к знакомым в с. Подчерье. Квартиру с больной матерью, которая не могла самостоятельно передвигаться, дочь заперла снаружи и никому не сообщила о своем отъезде. Она даже не позаботилась оставить возле престарелого человека еду и питье. Спустя три дня тревогу забили работники социальной службы. На помощь женщине прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели, которые вскрыли дверь и доставили потерпевшую в больницу. К сожалению, через несколько дней женщина скончалась. Дочери предъявлено обвинение по статье «Оставление в опасности». На допросе она пояснила, что хотела отдохнуть от постоянного ухода за больной.

Любители «клубнички»

Двое мужчин в Сыктывкаре при заказе эскорт-услуг потеряли крупные суммы денег.

40-летний житель соседнего региона решил провести вечер в компании с приятной девушкой. Соответствующее предложение он нашел в интернете. Представитель дамы попросил оплатить свидание, страховку, а также настоял на внесении брони. Мужчина выполнил требования, но ему заявили, что платеж якобы не прошел и необходимо повторить операцию. В результате потерпевший перевел на абонентский номер звонившего 37 400 рублей, а дама к нему так и не приехала. В похожую ситуацию угодил и 33-летний сыктывкарец. Используя проверенную схему хищения, злоумышленники «выудили» у него 75 800 рублей.