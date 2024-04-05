Горе вам, «дети войны»! Неходячую бабушку и больного 92-летнего старика выгоняют из квартиры в общагу

В редакцию «Трибуны» часто приходят жалобы от переселенцев из аварийных домов. На этой неделе к нам обратился Александр Мишарин, который переживает за своих престарелых родителей.

27 комнат на этаже

Как рассказал Александр Егорович, его родители проживают в поселке Верхняя Максаковка по ул. Большая, д. 19А. В 2021 году дом признали аварийным, установили срок выселения жильцов до 2028 года (есть решение суда). Сейчас идет судебный процесс по заявлению прокурора города с целью установить «разумный срок» расселения граждан многоквартирного дома, то есть ускорить процесс. Но эта новость не обрадовала жильцов аварийного дома, ведь их хотят расселить в так называемый «маневренный жилфонд» – в бывшее общежитие Сыктывкарского автомеханического техникума. Строение находится в Верхней Максаковке по улице Общественной, 11.

– За это время ничего по строительству нового жилья не было предпринято, – говорит А. Мишарин. – Родителей это очень встревожило, они потеряли покой и сон. За это время мама дважды попадала в больницу. Но потом немного успокоились, решили, что не доживут до переселения. А теперь пожилых людей (ветерана ВОВ, труженика тыла, инвалидов) хотят выселить из благоустроенной трехкомнатной квартиры в комнату общежития. В общаге на этаже 27 комнат и два туалета, общая кухня и душ. Там нет лифта. А как быть неходячим и малоподвижным? Хотя по закону власти должны предложить переселенцам компенсацию или жилье в этом же населенном пункте.

– Хочу привести пример по реновации в Москве, – продолжает Александр Егорович. – Мы ведь живем в одной стране. Какие задачи ставят наши местные чиновники, власть в связи с программой переселения – только выселить из аварийного жилья, неважно куда и в какие условия? Какую цель преследует прокуратура, уменьшая сроки переселения? Почему она не контролирует, куда будут переселять жильцов? То есть выполняется только первая часть программы – выселить! А вот вторая часть программы – куда – не выполняется.

«Вы у нас не одни»

Александр Мишарин обращался во все инстанции, начиная от общественной палаты до президента России. Однако никто не захотел разобраться в проблеме пожилых ветеранов. Местные власти отписались: мол, здание маневренного жилфонда, что находится в Верхней Максаковке по улице Общественной, 11, «полностью соответствует санитарным и техническим требованиям, пригодно для комфортного проживания граждан».

– Я привозил престарелых родителей в суд, чтобы судья и прокурор воочию увидели, кого они хотят переселять и куда. Задал вопрос по телефону руководителю комитета жилищной политики города Сыктывкара: как проходит процедура по переселению граждан из аварийного жилья? Мне ответили: мол, после решения суда в течение двух недель выселят в принудительном порядке. Мой второй вопрос: как они хотят выселять людей преклонного возраста (отцу – 92 года, он перенес инсульт, матери – 91 исполнилось, она неходячая, сейчас лежит в кардиоцентре). И получил ответ: «Вы у нас не одни такие». Мне стало плохо, я не смог продолжить разговор. Чиновники, говорящие от имени государства с таким пренебрежением о ветеранах, не должны занимать такие важные посты. В свое время при бывшем главе республики Сергее Гапликове в поселке построили открытый стадион за 47 миллионов рублей для жителей, проживающих в домах с «удобствами» на улице. Стадион – это хорошо. Но, может, лучше надо было начать строить новое жилье?

– Если государство придумало программу переселения, чтобы улучшить условия жизни людей, то надо улучшать. Думаю, что уважение к ветеранам – это не только поздравительная открытка от президента к празднику Победы, – говорит Александр Егорович.

Также Александр Мишарин сообщил, что 5 апреля в Общественной палате пройдет встреча, где будет обсуждаться вопрос переселения жильцов. Но никакой

надежды нет, поговорят – и все. Решение по ускорению процесса переселения пока нет, заседание суда перенесли, следующее назначено на 25 апреля. Но вердикт заранее известен, считает Александр Егорович.

Особый цинизм

Правоохранители, судьи, чиновники в один голос утверждают: в данном случае все делается по закону. И с особым цинизмом звучат казенные слова: «в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья». Но за этими «рамками» остается судьба больных престарелых людей. Они многое сделали для государства. И теперь государство проявило ответную «заботу»: гонит беспомощных ветеранов из благоустроенной квартиры в замызганную, без элементарных удобств общагу на окраине города.

За свою нелегкую жизнь они хлебнули немало горя. Думали, что хоть в старости обретут покой, но этого не случилось.

Екатерина МАКАРОВА.