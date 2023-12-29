В конце уходящего года принято подводить итоги, в том числе и печальные. В списке утрат два десятка ярких людей, оставивших заметный след в истории Коми. Вспомним всех поименно.



12 января ушел из жизни Валентин Бровкин, ветеран лесной промышленности Коми.

13 января скончался Анатолий Каракчиев, первый избранный мэр Сыктывкара, бывший первый заместитель главы Республики Коми. Всего месяц он не дожил до своего 72-летия.

16 января умер композитор и режиссер, дизайнер, заведующий музыкальной частью Воркутинского драмтеатра Динар Хаматнуров.

23 января на 82-м году ушел из жизни экс-руководитель отделения Пенсионного фонда России по Коми Геннадий Кондратьев.

30 января в Москве в возрасте 93 лет скончался бывший первый секретарь Воркутинского городского комитета КПСС, экс-директор шахты № 40 Василий Чернов.

11 февраля на 73-м году жизни ушел Евгений Шишкин, бывший председатель Избиркома Коми.

10 марта скончался Владимир Кретов, более 10 лет возглавлявший Конституционный суд Республики Коми. Ему было 68 лет.

13 марта не стало Заслуженного артиста Республики Коми Анатолия Федоренко. Анатолий Петрович в последние годы жил и работал в Москве, но для земляков он всегда оставался актером театра драмы имени Виктора Савина. Ему было 55 лет.

23 апреля на 72-м году умер бывший руководитель администрации Вуктыла Шота Куртубадзе.

8 мая на 72-м году ушел из жизни полковник юстиции в отставке, 12 лет проработавший в должности заместителя министра внутренних дел по Коми – начальника Следственного управления Анатолий Писцов.

11 мая на 96-м году жизни скончалась Лия Плаксина, вдова и соратница Народного учителя СССР Александра Католикова.

25 мая после тяжелой и продолжительной болезни скончался основатель и первый руководитель Представительства Коми при Президенте РФ Николай Кочурин. Много лет на разных руководящих должностях он проработал в Ухте.

16 июня на 76-м году жизни умерла Александра Шергина. Музыковед, композитор, ученый, она 20 лет отдала Театру драмы им. В. Савина.

23 июня на 68-м году ушел из жизни доктор филологических наук, профессор, основатель кафедры фольклора и истории книги СГУ Андрей Власов.

28 июня после тяжелой болезни скончался 73-летний Юрий Осетров, профессиональный фотожурналист и личный фотограф «первого лица республики», начиная с Юрия Спиридонова.

4 сентября на 85-м году жизни скончался поэт и композитор Станислав Пахтушкин, Заслуженный работник культуры Республики Коми и России, Почетный житель Сосногорска и автор его гимна.

9 октября ушла из жизни Ольга Хохлова, в течение 10 лет возглавлявшая Ленинскую (нынче Национальную) библиотеку Республики Коми.

13 октября умер коми поэт, Заслуженный учитель школы Коми АССР, ветеран народного образования, бывший директор Гамской средней школы Усть-Вымского района Александр Некрасов. Ему было 92 года.

11 ноября на 83-м году жизни скончался бывший начальник Микуньского управления ЛИУ Минюста России, генерал-майор внутренней службы в отставке Николай Шмань.

12 декабря на 71-м году жизни скоропостижно скончался бывший главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера, бессменный председатель Совета главных врачей республики, Заслуженный врач России Алексей Северинов.

15 декабря ушел из жизни бывший сотрудник Института биологии КНЦ УрО РАН, доктор биологических наук, ученый-орнитолог Юрий Минеев.

19 декабря ушел из жизни музыкант оркестра Театра оперы и балета Коми, трубач эстрадно-джазового ансамбля Республиканской филармонии «Jazz Do Eat» Леонид Нестеров. Ему было всего 35 лет.