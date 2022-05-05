«Горка» – в лидерах (Блиц от 5 мая)

В год своего 480-летия Усть-Цильма получила признание на федеральном уровне.

Медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Ростуризма впервые провела национальный конкурс в области внутреннего туризма и путешествий «Маршрут построен». В 15 номинациях конкурса приняли участие 63 региона России. Свои голоса за определение победителей отдали примерно 2 млн человек. Яркое и красочное гуляние «Усть-цилемская горка» – в тройке лидеров.

По республике – на АН-24

Комитет по тарифам Коми определил тарифы на перевозку пассажиров и грузов самолетами АН-24.

Так, перелет Сыктывкар – Воркута обойдется пассажиру в 4500 руб., по маршруту Сыктывкар – Усть-Цильма – 4 тыс. руб., билет от столицы Коми до Печоры стоит теперь 3,5 тыс. руб., от Сыктывкара до Ухты – 2 тыс. руб.

Причал за 5 миллионов

В Сыктывкаре обустроят временный причал паромной переправы Алешино – Седкыркещ.

На интернет-портале «Госзакупки» опубликована заявка на выполнение путевых работ на подходе к временному причалу паромной переправы правого берега реки Вычегда. Желающие принять участие в аукционе могут подать документы до 6 мая. 11 мая конкурсная комиссия определит подрядную организацию, с которой будет заключен договор.

Молодь, сигай в речку!

Компания «БиоРесурс» сформировала первое в Коми «ремонтно-маточное стадо» сига и зарегистрировала его в федеральном реестре Росрыболовства.

Статистика показывает двадцатикратное снижение с 1950-х годов запасов сиговых рыб в бассейне реки Печора. «Ремонтно-маточное стадо» позволит получать оплодотворенную икру сига, из которой в дальнейшем вырастят молодь и выпустят в реки региона.

В Коми выросло дерево мифов

В местечке Койтыбож Сыктывдинского района «выросло» Коми дерево. На каждом из трех уровней арт-объекта расположены мифологические персонажи. В будущем оно может стать частью туристического маршрута.

В основе необычного дерева – ствол 40-летней лиственницы, высота которого семь метров. Вырезано три уровня. На верхнем – бог Ен, один из двух высших богов-демиургов в коми мифологии. На втором, среднем – птицы, человеколоси. На третьем, нижнем – рыбы, ящеры и бог Ом\ль, второй демиург.

И не летят туда сегодня самолеты

Режим ограничения полетов на юг России снова продлен.

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Фирма – в «черном списке»

Компания, кормившая пациентов Эжвинской городской больницы, попала в «недобрый» реестр.

Руководство городской больницы Сыктывкара обратилось в Коми УФАС с просьбой о включении сведений об ООО «Региональная производственная сеть продуктов питания» в реестр недобросовестных поставщиков. Обращение подано в связи с односторонним отказом больницы от исполнения договоров на оказание услуг по организации лечебного питания. Цена обоих договоров составила более 30 млн рублей. Ненадлежащее исполнение договоров повлекло большое количество жалоб со стороны пациентов.

Новые льготы нефтяникам

В Госдуме предложили предоставить их в качестве поддержки на фоне санкционного давления.

В парламенте хотят пересмотреть значения удельных расходов с 7 140 рублей до 8 600 рублей с 2022 года для расчета налога на добавленный доход (НДД), изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом роста стоимости фрахта, а также ввести мораторий на три года на разработку норм, предусматривающих дополнительную финансовую нагрузку на ТЭК. В Минфине подсчитали, что предлагаемая корректировка НДПИ может стоить бюджету от 800 млрд до 1 трлн рублей, сообщают «Известия».

Гроб изготовили в администрации

В поселке Усть-Соплеск нет специального помещения для похоронных услуг.

Жительница вуктыльского поселка рассказала в соцсетях о возмутившем ее случае: гроб для умершего пришлось делать в местной администрации. В период распутицы в поселок нет ни дорог, ни транспорта для переправы. У родственников умершего не было возможности ни привезти гроб, ни доставить материалы для его изготовления. Ранее администрация района сообщала, что перевозки грузов и людей будут организованы аэровездеходом «Нерпа», однако из-за того, что в некоторых местах были зафиксированы подвижки льда, рейсы были отменены.

И на старуху бывает проруха

Опытная сыктывкарка вложила полмиллиона рублей в липовые акции и прогорела.

Пожилая женщина установила на телефоне рекомендованное ей интернет-специалистами приложение и за два месяца «инвестировала» 539 тысяч рублей. А когда поняла, что ее обманывают, было уже поздно: вывести свои деньги она не могла. Полицейским женщина сообщила, что работает в финансовой сфере и знает о подобных схемах обмана, однако желание получить дополнительный доход взяло верх.

«Мастер года» – Тамара Хабарова

На торжественном закрытии Республиканской выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов назвали имя победителя.

«Мастером года-2021» и лауреатом премии правительства РК им. С. Оверина стала вышивальщица из Сыктывдинского Дома народных ремесел «Зарань». Всего на выставке были представлены 259 произведений прикладного искусства, выполненные в различных техниках и разными материалами. В конкурсе участвовали 108 мастеров со всей республики.

Воркута, Инта и Печора

Получат субсидии на пассажирские перевозки и обновление автопарка.

В Минэкономразвития Коми разработан порядок для выделения новых субсидий муниципалитетам. Порядок получения средств предусматривает софинансирование: половину затрат «закроют» республиканские субсидии, вторую половину — сами районы. Субсидии будут выделять с 2022-го по 2024 год. Инта направила предварительную заявку на выделение 4,2 млн рублей, Печора — 3,07 млн рублей.