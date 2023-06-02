Город лавочников и купцов В Усть-Сысольске водку продавали ведрами, а если к местному торговцу обращались не на коми языке, то он набивал цену

Вряд ли на месте впадения реки Сысолы в полноводную Вычегду возник бы город, именуемый ныне Сыктывкаром, если бы потомки «среднего крестьянина Федьки Беса» (так он был записан в дозорной книге 1608 года) не занялись торговлей и не устраивали возле одинокой Георгиевской церкви торги, переросшие в ежегодную ярмарку.

О том, как появился на свет город Усть-Сысольск, в котором ярмарки стали его неотъемлемой частью, и как развивалось в нем торговое дело в последующие века, рассказали на очередной экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» историк Игорь Сажин и общественник Вячеслав Слюсарев.

Торжок у погоста

В 1586 году дьяк Иван Огарев и подьячий Филипп Юрьев, отправленные Борисом Годуновым и царем Федором Иоанновичем в Коми край, дабы описать подлежащие налогообложению хозяйства, обнаружили на реке Сысоле деревянную церковь Св.Георгия, а рядом с ней дома священника, дьячка, пономаря и разбросанные на отдалении шесть крестьянских дворов. Такого рода селения именовались в те годы погостами. Тот, что увидели государевы посланники, местные крестьяне называли Сыктывдын (в переводе с коми – «около Сысолы»).

Согласно документу, найденному сыктывкарским историком Михаилом Мацуком, в 1634 году к этой церкви крестьяне привезли товары и прямо с телег устроили торги. Так в погосте возник торжок – место купли-продажи.

Между тем в 60 километрах от Сыктывдына располагался его мощный торговый конкурент – основанное святителем Стефаном Пермским большое село Усть-Вымь, где ежегодно устраивались Герасимовские ярмарки.

И никогда маленький погост не смог бы победить Усть-Вымь в конкурентной борьбе, если бы неподалеку от Сыктывдына, в деревне Каменной, не образовалось торговое семейство Сухановых. Свою фамилию они получили от сына Федьки Беса Давыдки, который, видимо, был весьма тощим, за что его прозвали Суханом.

Нецелованный целовальник

Первым из Сухановых громко заявил о себе Бажен, последовательно занимавший должности волостного целовальника, а затем и земского судьи. В его обязанности входило вовсе не с кем-то целоваться, а исполнять финансовые и полицейские функции, собирать подати и отвозить их в Новгородский приказ. Проконтролировать его деятельность было практически невозможно, а потому он клялся, что будет осуществлять свои обязанности честно, и в подтверждение клятвы целовал крест. Потому и его должность называлась целовальник.

По долгу службы Бажен Суханов много ездил по стране и использовал эти перемещения с выгодой для себя. Он вместе с сыновьями скупал у местных охотников пушнину и продавал ее в Великом Устюге и Москве, а на местные рынки привозил приобретенные в этих городах промышленные товары. Они добились от Новгородского приказа открыть таможню в своем погосте. А при ней возле Георгиевской церкви возникла одноименная ежегодная ярмарка, которая начиналась в конце ноября и заканчивалась в декабре. Она продержится вплоть до установления советской власти и даже на короткое время возродится в годы НЭПа.

Ярмарка и таможня стали существенным аргументом для того, чтобы в ходе проводимой Екатериной II губернской реформы именно этому поселению, а не селу Усть-Вымь присвоить статус города. Добились этого все те же Сухановы, ставшие к тому времени полноценными купцами.

Торговцы у храма

В 1740 году Сухановы вместо обветшавшей Георгиевской церкви на свои средства воздвигли каменный Покровский храм. Спустя двадцать лет рядом с ним усилиями того же семейства выросла Троицкая церковь. После возведения колокольни этот храмовый комплекс стал именоваться Троицким собором, а территория возле него соборной площадью.

К нижней части Троицкого храма пристроили торговые лавки. Они активно использовались в период Георгиевской ярмарки, однако продолжали действовать и после ее завершения. А подвалы обеих церквей служили местом хранения товаров.

В 1814 году эти лавки помогли выжить ста пленным французам, высланным в Усть-Сысольск после окончания Отечественной войны 1812 года. Им выдавали суточные, на которые, по подсчетам Игоря Сажина, можно было купить два литра водки. Однако бывшие вояки все-таки нуждались в закусках, а не в алкоголе. Местные же жители кормились в основном со своих огородов. Поэтому потомкам гордых галлов ничего не оставалось другого, как закупать продукты в церковных лавках или идти побираться среди мещан.

Впрочем, сами мещане тоже были частыми клиентами церковных лавок. Самым ходким товаром поначалу была слюда – ее использовали вместо оконных стекол. Кроме того, большой популярностью пользовались суконные и шелковые ткани, а также кожаные сапоги, ботинки и меховые шапки. В один год их продали более 150 штук, причем половина из них были женские.

Очень нравилась устьсысольцам завозная деревянная и медная посуда, особенно ложки и сковородки из Великого Устюга. В один год завезли 150 ложек, и они тут же разошлись. Спустя пять лет их поставили в десять раз больше, и они тоже были проданы все до единой.

Однако купцы в ходе ярмарки не только продавали товары, но и закупали продукцию у местного населения. Часто брали зерно – ячмень и рожь, которые затем везли в Архангельск и там сбывали английским купцам. Но, конечно, более всего у жителей уезда приобретали пушнину, ягоды и мороженых рябчиков. К концу XIX века местные купцы стали торговать лесом.

Говорите по-коми

В 1830-е годы центр торговли смещается с Соборной площади на Базарную, располагавшуюся в южной части нынешнего Кировского парка. Число ярмарок постепенно увеличивалось, кроме Георгиевской, проводились Васильевская (с 1 по 10 января) и Благовещенская (конец марта – начало апреля). А вдоль улицы Набережной (ныне Кирова) одна за другой возникли магазины. Вот только купить в них что-либо было невозможно. В те годы магазинами называли не торговые предприятия, а склады.

С появлением ярмарок возникла проблема – на каком языке вести торговлю. Местный люд предпочитал родной коми язык. А если к коми торговцу обратиться по-русски, то он, как вспоминал один из очевидцев, «становится скрытным и угрюмым». Мало того, в таких случаях «предприимчивый зырянин за малейшую по найму услугу, за всякую торговую безделицу требует гораздо больше, чем следует». И все потому, что к нему обратились не на зырянском языке.

Во время ярмарок даже неторгующие устьсысольцы неплохо зарабатывали тем, что сдавали свои жилища приезжим купцам, мужчины таскали мешки, а женщины выбегали на Базарную площадь и торговали с лотков пирожками и алкоголем, не платя при этом никаких акцизов.

Трезвость не норма жизни

Город рос, а с ним увеличивалось число лавок. Однако еще быстрее росло число питейных заведений. Если в 1839 году лавок всего было пять, то мест, где торговали алкоголем, семь. Продавали спиртное на разлив, и оно было весьма популярным. Согласно статистике на каждого жителя, в том числе ребенка и старика, приходилось по 2,5 ведра водки в месяц.

Для борьбы с пьянством в конце XIX века на Базарной площади воздвигли Народный дом общества трезвости, где устраивались танцевальные вечера, любительские театральные спектакли, концерты, проводились лекции и беседы. Трудно сказать, насколько эти меры были действенными.

В те же годы в Усть-Сысольск стали завозить «этикеточный» бутилированный алкоголь – вина, ром и коньяки. Продавали его все в тех же лавках, которые размещались на первых этажах жилых купеческих домов, но имели отдельный вход. Причем каждая лавка была своего рода «универмагом», где можно было приобрести деготь и модный шевиот, лапти и варшавскую обувь.

Покупатели не всегда вели себя чинно и благородно. Известен случай, когда некий ссыльный грузинский князь зашел в лавку купца Суворова и потребовал выдать ему бутылку вина в долг. Князю отказали, и он устроил дебош – принялся бить бутылки с вином. Приказчики вызвали полицейского, дебошира арестовали, а вот какое наказание он понес – неизвестно.

Постскриптум

Дешево и «сердито»

«Рыночная экономика» по-советски

К концу 1920-х годов частная торговля в стране была свернута.

Однако уже в 1932 году в Сыктывкаре на пересечении улиц Первого мая и Коммунистической возник огороженный огромной деревянной стеной Колхозный рынок. На этом рынке можно было купить более свежие и дешевые продукты питания, чем в советских магазинах. Там же оборудовали столовую-чайную, медицинский кабинет, парикмахерскую и ларьки. Работал колхозный рынок поначалу один раз в неделю, а с 1936 года он стал ежедневным. Торговлю осуществляли пригородные колхозы, хозяйства сопредельных областей и частники. Тогда же возобновились и ежегодные ярмарки.

В 1970 году рынок перевели на благоустроенную территорию в квартале между улицами Орджоникидзе – Юхнина – Карла Маркса – Красных партизан. И там он просуществовал до начала XXI века.

Игорь БОБРАКОВ.