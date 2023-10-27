Город с районной судьбой. Почему бедной Емве так и не удалось стать богатым Усинском?

Октябрь 27, 2023 - Лента

У многих, кто впервые приезжает в Емву, вызывает удивление, что по статусу этот населенный пункт – город. Почему он все больше напоминает поселок, виноваты нынешние социально-экономические реалии, из-за которых в целом идет угасание «республики молодых городов», как в 70-80-е годы прошлого столетия называли Коми.
Емва является самым молодым городом в Коми, столь высокий статус городское поселение получило в 1985 году, годом ранее городом стал и Усинск. Сегодня, спустя почти четыре десятилетия, наглядно видно, как резко отличаются их судьбы. Усинск неформально считается нефтяной столицей, а Емва… практически угасла. Да и по большому счету это теперь даже и не город, а, как значится в официальных документах, «город районного значения».

Полуразрушенный памятник рабочему на территории Княжпогостского механического завода стал символом умирающего города.

Под горку

Очевидно, что статус города Емве дали авансом, так сказать на будущее, которое в советское время выглядело вполне радужным.
Да и как Емве не стать городом, когда здесь есть Княжпогостский механический завод, завод по производству древесноволокнистых плит (завод ДВП), лесокомбинат, дорожно-строительная передвижная механизированная колонна (занималась сельскими дорогами), узел связи, молокозавод, хлебозавод, совхоз «Железнодорожный» и так далее.
Но все «покатилось под горку», когда в стране начались эпохальные изменения. Наибольшее число жителей в Емве было в 1989 году (почти 19 тысяч). Сегодня здесь проживает порядка 10 тысяч человек, а народ все уезжает и уезжает.
За все время своего существования город так и не обзавелся своим самостоятельным бюджетом. Сколько выделить средств и на что они пойдут, решает администрация Княжпогостского района. Да и что это за годовой бюджет города примерно в 50 млн рублей? Эта сумма сопоставима с годовым доходом не самого крупного топ-менеджера какой-нибудь ресурсной российской компании. Хотя чему удивляться, ведь бюджет всего Княжпогостского района – менее 900 млн рублей.

«Столица северных колоний»

Проблемы у Емвы начались не из-за распада страны Советов, а из-за ельцинских реформ. В 1996 году Россия стала членом Совета Европы, что привело к кардинальным изменениям. Россия обязалась привести свое законодательство в соответствие с международными нормами права, реформировать уголовно-исполнительную систему.
С 90-х годов в колониях осужденные стали не трудиться, а перевоспитываться. Экономика лишилась дешевой рабочей силы.
В Княжпогостском районе в советские годы число находящихся здесь осужденных и тех, кто их охраняет и обслуживает, достигало 20 тысяч человек. Тот же Хлебокомбинат всю эту «армию» снабжал своей продукцией. Так что Емва тоже была, как и Усинск, своего рода «столицей». Но «столицей северных колоний», со своей мощной инфраструктурой и производственной базой.
Промышленная зона «за колючкой» в самой Емве тянулась аж на девять километров. Здесь в основном специализировались на продукции из леса: мебель, сувениры, домокомплекты (то есть тогда уже продвигалось деревянное домостроение). В основном сырье в промзону доставлялось по воде, но в начале 90-х молевой сплав власти Коми запретили. А затем рухнула и вся зоновская экономика.

Жалкие крохи

Именно на рабском (будем говорить без дипломатии) труде заключенных зиждился огромный пласт местной экономики. Некому стало работать в лесу и в промышленных зонах. Вслед за ликвидацией колоний начали исчезать и населенные пункты, которые и появились благодаря им. По словам жителей Емвы, в городе в 90-х резко подешевело жилье, поскольку сотрудники учреждений исполнения наказаний в массовом порядке стали уезжать в другие регионы страны.
Хотя не все колонии утилизировались, некоторые были поставлены «на консервацию», находятся под охраной. То есть в любой момент они готовы возобновить свою деятельность. Интересно, кому это нужно?
От реформ крупно пострадали и те, кто не имел прямого отношения к колониям. Например, завод ДВП. От территории, где осужденные занимались производством изделий из древесины, тянулся щепопровод. То есть завод длительное время пользовался практически бесплатным сырьем – отходами основного производства в местных колониях. Есть основания считать, что завод вообще был частью экономики тюремной системы, а потому сегодня от прежних мощностей остались лишь крохи.

Помним Довлатова

Что же осталось от тех тучных времен? Пожалуй, первое, что сразу вспоминается, это произведения Сергея Довлатова, классика русской литературы. В его книгах можно встретить местные названия – Ропча, Чиньяворык, Иоссер, Вожаель…
Сергей Донатович служил три года – с 1962 по 1965-й – во внутренних войсках МВД СССР в охране исправительных колоний в Коми АССР.
Были еще советские фильмы, где также упоминались колонии в Княжпогостском районе. Вот такая была реклама Коми АССР и Емвы – реклама по-советски…

А ракета развалилась

Княжпогостский механический завод (КМЗ) хоть и прямо не зависел от системы исправительных колоний, тем не менее, она тоже давала ему работу. Ведь колонии – это не только лес, но и огромное количество техники, которую надо ремонтировать. Изначально КМЗ (открыт в 1951 году) специализировался на ремонте именно лесовозной техники.
Уже в 90-е годы была попытка производить что-то свое. Широкую известность получили небольшие вездеходы на резиновых колесах, но коммерческого успеха они не имели.
А еще была попытка властей республики наладить на Княжпогостском механическом заводе сборку венгерских «Икарусов». Под это дело планировалось задействовать мощности еще и Сыктывкарского механического завода. Но нет сегодня ни венгерских автобусов (компания, которая их производила, ушла в историю в 2003 году), ни механических заводов в Коми. Хотя на территории бывшего СМЗ еще теплится какое-то производство: собираются в небольшом количестве башенные краны.
Как раз на полуразрушенном КМЗ стоит памятник (на снимке) рабочему, опирающемуся на серп и молот, из которого вылетает ракета. Увы, памятник умирает, ракета уже развалилась. Хотя вполне возможно, что весь памятник уже разрушен, ведь этот снимок был сделан лет пять назад.

Эхо «помидорной войны»

У Емвы появилась перспектива для развития с приходом в Желтый дом в 2015 году команды Сергея Гапликова. После инцидента на сирийско-турецкой границе (в ноябре 2015 года был сбит российский бомбардировщик, отношения между Турцией и Россией резко охладели) началась «помидорная война». Чтобы заместить плодовоовощную продукцию из недружественной на тот момент страны, в России началась кампания по развитию тепличных хозяйств.
Одно из них как раз и должно было располагаться в Емве. Речь шла о выращивании в год до 30 тысяч тонн овощей и зелени. Стартовые условия для того, чтобы развернуться в полный рост, были вполне подходящими: за пару месяцев удалось уладить все вопросы с отводом 60 гектаров бывших совхозных земель, уладили все вопросы с энергетиками, железнодорожниками и газовиками (рядом проходил газопровод).
Но опять все пошло не так. Современное тепличное хозяйство в Емве должна была возводить строительная фирма из Краснодара, та самая, которая «обожглась» на возведении школы в сыктывкарском микрорайоне «Орбита». В столице южане разрекламированную главой стройку фактически забросили, разразился скандал, Сергей Гапликов разругался с подрядчиками. В итоге в «Орбите» появилась новая строительная фирма, а о тепличном комплексе уже речь не шла.

Разбитые надежды

Потом была попытка реанимировать тепличный проект. И тоже вроде поначалу все шло гладко. Проектом в Емве заинтересовалась одна из богатейших бизнесвумен в России Наталия Филева, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7».
Как и положено совладелице крупной авиакомпании, свои возможные новые владения она осматривала с воздуха, то есть с борта вертолета. Потом дала какие-то распоряжения своим помощникам. Эта история закончилась трагично – в марте 2019 года Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии.
Конечно, еще можно вспомнить возведение в Серегово санатория на 750 мест, где нашлась бы работа многим жителям Емвы, но он тоже фактически заброшен. Между прочим, санаторий является ровесником города Емвы, поскольку его строительство началось аккурат в 1985 году.
Напомню, что на этом долгострое уже «закопано» более трех миллиардов рублей или почти четыре годовых бюджета всего Княжпогостского района.

Постскриптум

К 2025 году в республике официально должен будет остаться только один город – Сыктывкар, остальные просто не подходят под современные критерии статуса города. Так что из «республики молодых городов» Коми превратится в республику «молодых муниципальных округов».

Сергей МОРОХИН.

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