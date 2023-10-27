У многих, кто впервые приезжает в Емву, вызывает удивление, что по статусу этот населенный пункт – город. Почему он все больше напоминает поселок, виноваты нынешние социально-экономические реалии, из-за которых в целом идет угасание «республики молодых городов», как в 70-80-е годы прошлого столетия называли Коми.

Емва является самым молодым городом в Коми, столь высокий статус городское поселение получило в 1985 году, годом ранее городом стал и Усинск. Сегодня, спустя почти четыре десятилетия, наглядно видно, как резко отличаются их судьбы. Усинск неформально считается нефтяной столицей, а Емва… практически угасла. Да и по большому счету это теперь даже и не город, а, как значится в официальных документах, «город районного значения».

Под горку

Очевидно, что статус города Емве дали авансом, так сказать на будущее, которое в советское время выглядело вполне радужным.

Да и как Емве не стать городом, когда здесь есть Княжпогостский механический завод, завод по производству древесноволокнистых плит (завод ДВП), лесокомбинат, дорожно-строительная передвижная механизированная колонна (занималась сельскими дорогами), узел связи, молокозавод, хлебозавод, совхоз «Железнодорожный» и так далее.

Но все «покатилось под горку», когда в стране начались эпохальные изменения. Наибольшее число жителей в Емве было в 1989 году (почти 19 тысяч). Сегодня здесь проживает порядка 10 тысяч человек, а народ все уезжает и уезжает.

За все время своего существования город так и не обзавелся своим самостоятельным бюджетом. Сколько выделить средств и на что они пойдут, решает администрация Княжпогостского района. Да и что это за годовой бюджет города примерно в 50 млн рублей? Эта сумма сопоставима с годовым доходом не самого крупного топ-менеджера какой-нибудь ресурсной российской компании. Хотя чему удивляться, ведь бюджет всего Княжпогостского района – менее 900 млн рублей.

«Столица северных колоний»

Проблемы у Емвы начались не из-за распада страны Советов, а из-за ельцинских реформ. В 1996 году Россия стала членом Совета Европы, что привело к кардинальным изменениям. Россия обязалась привести свое законодательство в соответствие с международными нормами права, реформировать уголовно-исполнительную систему.

С 90-х годов в колониях осужденные стали не трудиться, а перевоспитываться. Экономика лишилась дешевой рабочей силы.

В Княжпогостском районе в советские годы число находящихся здесь осужденных и тех, кто их охраняет и обслуживает, достигало 20 тысяч человек. Тот же Хлебокомбинат всю эту «армию» снабжал своей продукцией. Так что Емва тоже была, как и Усинск, своего рода «столицей». Но «столицей северных колоний», со своей мощной инфраструктурой и производственной базой.

Промышленная зона «за колючкой» в самой Емве тянулась аж на девять километров. Здесь в основном специализировались на продукции из леса: мебель, сувениры, домокомплекты (то есть тогда уже продвигалось деревянное домостроение). В основном сырье в промзону доставлялось по воде, но в начале 90-х молевой сплав власти Коми запретили. А затем рухнула и вся зоновская экономика.

Жалкие крохи

Именно на рабском (будем говорить без дипломатии) труде заключенных зиждился огромный пласт местной экономики. Некому стало работать в лесу и в промышленных зонах. Вслед за ликвидацией колоний начали исчезать и населенные пункты, которые и появились благодаря им. По словам жителей Емвы, в городе в 90-х резко подешевело жилье, поскольку сотрудники учреждений исполнения наказаний в массовом порядке стали уезжать в другие регионы страны.

Хотя не все колонии утилизировались, некоторые были поставлены «на консервацию», находятся под охраной. То есть в любой момент они готовы возобновить свою деятельность. Интересно, кому это нужно?

От реформ крупно пострадали и те, кто не имел прямого отношения к колониям. Например, завод ДВП. От территории, где осужденные занимались производством изделий из древесины, тянулся щепопровод. То есть завод длительное время пользовался практически бесплатным сырьем – отходами основного производства в местных колониях. Есть основания считать, что завод вообще был частью экономики тюремной системы, а потому сегодня от прежних мощностей остались лишь крохи.

Помним Довлатова

Что же осталось от тех тучных времен? Пожалуй, первое, что сразу вспоминается, это произведения Сергея Довлатова, классика русской литературы. В его книгах можно встретить местные названия – Ропча, Чиньяворык, Иоссер, Вожаель…

Сергей Донатович служил три года – с 1962 по 1965-й – во внутренних войсках МВД СССР в охране исправительных колоний в Коми АССР.

Были еще советские фильмы, где также упоминались колонии в Княжпогостском районе. Вот такая была реклама Коми АССР и Емвы – реклама по-советски…

А ракета развалилась

Княжпогостский механический завод (КМЗ) хоть и прямо не зависел от системы исправительных колоний, тем не менее, она тоже давала ему работу. Ведь колонии – это не только лес, но и огромное количество техники, которую надо ремонтировать. Изначально КМЗ (открыт в 1951 году) специализировался на ремонте именно лесовозной техники.

Уже в 90-е годы была попытка производить что-то свое. Широкую известность получили небольшие вездеходы на резиновых колесах, но коммерческого успеха они не имели.

А еще была попытка властей республики наладить на Княжпогостском механическом заводе сборку венгерских «Икарусов». Под это дело планировалось задействовать мощности еще и Сыктывкарского механического завода. Но нет сегодня ни венгерских автобусов (компания, которая их производила, ушла в историю в 2003 году), ни механических заводов в Коми. Хотя на территории бывшего СМЗ еще теплится какое-то производство: собираются в небольшом количестве башенные краны.

Как раз на полуразрушенном КМЗ стоит памятник (на снимке) рабочему, опирающемуся на серп и молот, из которого вылетает ракета. Увы, памятник умирает, ракета уже развалилась. Хотя вполне возможно, что весь памятник уже разрушен, ведь этот снимок был сделан лет пять назад.

Эхо «помидорной войны»

У Емвы появилась перспектива для развития с приходом в Желтый дом в 2015 году команды Сергея Гапликова. После инцидента на сирийско-турецкой границе (в ноябре 2015 года был сбит российский бомбардировщик, отношения между Турцией и Россией резко охладели) началась «помидорная война». Чтобы заместить плодовоовощную продукцию из недружественной на тот момент страны, в России началась кампания по развитию тепличных хозяйств.

Одно из них как раз и должно было располагаться в Емве. Речь шла о выращивании в год до 30 тысяч тонн овощей и зелени. Стартовые условия для того, чтобы развернуться в полный рост, были вполне подходящими: за пару месяцев удалось уладить все вопросы с отводом 60 гектаров бывших совхозных земель, уладили все вопросы с энергетиками, железнодорожниками и газовиками (рядом проходил газопровод).

Но опять все пошло не так. Современное тепличное хозяйство в Емве должна была возводить строительная фирма из Краснодара, та самая, которая «обожглась» на возведении школы в сыктывкарском микрорайоне «Орбита». В столице южане разрекламированную главой стройку фактически забросили, разразился скандал, Сергей Гапликов разругался с подрядчиками. В итоге в «Орбите» появилась новая строительная фирма, а о тепличном комплексе уже речь не шла.

Разбитые надежды

Потом была попытка реанимировать тепличный проект. И тоже вроде поначалу все шло гладко. Проектом в Емве заинтересовалась одна из богатейших бизнесвумен в России Наталия Филева, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7».

Как и положено совладелице крупной авиакомпании, свои возможные новые владения она осматривала с воздуха, то есть с борта вертолета. Потом дала какие-то распоряжения своим помощникам. Эта история закончилась трагично – в марте 2019 года Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии.

Конечно, еще можно вспомнить возведение в Серегово санатория на 750 мест, где нашлась бы работа многим жителям Емвы, но он тоже фактически заброшен. Между прочим, санаторий является ровесником города Емвы, поскольку его строительство началось аккурат в 1985 году.

Напомню, что на этом долгострое уже «закопано» более трех миллиардов рублей или почти четыре годовых бюджета всего Княжпогостского района.

Постскриптум

К 2025 году в республике официально должен будет остаться только один город – Сыктывкар, остальные просто не подходят под современные критерии статуса города. Так что из «республики молодых городов» Коми превратится в республику «молодых муниципальных округов».

Сергей МОРОХИН.