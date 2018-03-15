Горожане против застройки последних свободных участков

Осенью прошлого года в качестве помощника депутата Госсовета РК я побывал на митинге в столичном микрорайоне Орбита. Местные жители протестовали против строительства автостоянки на участке, который многие годы считался местом отдыха. Летом здесь устраивали детские аттракционы, зимой — новогоднюю елку.

Городские власти могли бы благоустроить этот по сути последний в Орбите свободный участок земли (на пересечении улиц Петрозаводская и Тентюковская). А вместо этого они решили отдать его коммерсантам.

Далее — везде

Когда митинг закончился, мы вместе с организаторами обошли микрорайон и засвидетельствовали массу нарушений правил землепользования и застройки. Так, жители дома № 56 по улице Петрозаводская подали в суд на компанию ООО «Строительная компания «ДиС», начавшую прямо перед фасадом их дома строительство двухэтажного торгового центра.

Из-за отсутствия разрешенной автостоянки автомобилей у ТЦ «Народный» по улице Малышева автомобили заезжают к входу через тротуары, угрожая безопасности пешеходов.

Что касается Покровского бульвара, то детские площадки там в ужаснейшем состоянии, мусор с них не убирается.

Я перечислил только малую часть проблем с благоустройством Орбиты. Такое ощущение, что никому в столице республики нет дела до условий проживания десятков тысяч жителей «спального» района.

«Парижане» негодуют

Недавно на приеме у депутата Госсовета Леонида Вокуева побывали жители местечка «Париж». Они пожаловались, что какие-то бизнесмены намереваются вырубить зеленую рощу у детской больницы № 3, посаженную в 1965 году специально для детей в ознаменование 20-летия Великой Победы.

Выяснилось, что еще восемь лет назад мэрия заключила договор аренды на земельный участок, включающий данную рощу, под жилищную застройку. А затем участок был продан за весьма приличную сумму. Новые хозяева быстренько определились, где у них будет жилой дом, где хозяйственные постройки и сколько деревьев необходимо спилить, чтобы расчистить территорию. И березовая роща — единственное место отдыха местных «парижан» — бизнесменам «до лампочки».

Но спрашивается: где депутаты городского Совета? Почему им нет дела до подобных фактов?

Нужна экспертиза

Обе инициативные группы обратились в нашу Коми республиканскую ассоциацию независимых экспертов (КРАНЭ) с просьбой создать специальную комиссию из авторитетных ученых с тем, чтобы они оценили ситуацию. А прецеденты подобного рода были не однажды. В 1998 году с помощью КРАНЭ было остановлено строительство многоэтажного гаража во дворе двух многоквартирных домов № 178 и 180 на Октябрьском проспекте.

Республиканская прокуратура, куда поступило обращение 217 жителей указанных домов, приостановила тогда строительство и обратилась в нашу Ассоциацию с просьбой оценить происходящее. Специалисты нескольких институтов Коми научного центра РАН провели исследования и дали отрицательное заключение по вопросу строительства гаражного комплекса. В результате мэр отменил свое решение, обязав строителей вывезти стройматериалы и технику, а также восстановить детскую площадку и нарушенную территорию.

Я уверен, что и в случаях сегодняшних обращений жителей в нашу Ассоциацию решение моих коллег, ученых и экспертов будет в защиту жителей Орбиты и местечка «Париж».

Владимир АНДРИАНОВ,

вице-президент Коми

республиканской ассоциации независимых экспертов.