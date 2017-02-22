Горожане ведут борьбу за жизненное пространство

Если верить официозным СМИ, то какое-либо серьезное протестное движение в России отсутствует. А между тем практически повсеместно идут мелкие, но ожесточенные войны, в которых участвуют десятки тысяч людей. Не только митинги и пикеты, но и массовые драки, стычки с полицией — это порождение перманентных конфликтов между мирными жителями и застройщиками.

«Нет ни одного крупного города в стране, где бы не существовал в той или иной форме конфликт между жителями города и планами градостроителей», — заявил на заседании СПЧ глава комиссии Совета по экологическим правам Сергей Цыпленков.



В этот двор хотят запихнуть еще одну высотку.

Им лишь бы всунуть…

В центре Сыктывкара, недалеко от Стефановского собора, собираются построить очередную высотку. Причем 14-этажное здание хотят втиснуть на небольшом пятачке между домами № 7 по ул. Ленина и № 2/2 по ул. Советской. Жители этих домов — категорически против. Пока они пишут жалобы и петиции, но уже готовы выйти на митинг…

26 января состоялись так называемые «публичные слушания» о том, чтобы разрешить фирме-застройщику (ООО «Жилье») использование участка под строительство 14-этажного дома. Причем ведущий объяснил «несведущим» участникам, что речь не идет о том – строить или нет (этот вопрос якобы давно решен), а лишь о том, сколько будет этажей — двенадцать или четырнадцать.

Понятна цель застройщика — любой ценой втиснуть на небольшой земельный участок лакомый объект. Затраты на сети минимальные, а доходы будут максимальными. Однако даже если земельный участок находится в собственности ООО «Жилье», это не дает ему права нарушать градостроительные нормы.

Участники слушания возражали, что возведением на данном земельном участке многоквартирного 14-этажного двухсекционного жилого дома будут нарушены региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми, утвержденные в соответствии с пунктом 1 статьи 29.3 Градостроительного кодекса РФ.

Если даже брать в расчет минимальное значение уровня автомобилизации, с учетом проездов для пожарных, «скорых», озеленения (из расчета 6 кв.м на одного жителя) и детских площадок, то на участке, который находится в собственности ООО «Жилье» и составляет 5096 кв.м, разместить 14-этажное здание не представляется возможным.

Кроме того, при проведении строительных работ могут пострадать конструктивные элементы существующих рядом со стройкой зданий.

В столице Коми полно старых, ветхих домов, но строят по-прежнему во дворах, не оставляя места для полноценного отдыха детей и взрослых. Ни в одном дворе близлежащих домов (пространство между улицами Ленина и Советской), где намечается строительство, нет ни одного свободного места, где бы дети могли заняться спортом.

Разве не стыдно городским властям, архитекторам, бизнесменам, «закрывшим зеленью глаза», за то, что точечной застройкой лишают граждан права нормально жить в своих жилищах?

Нельзя. И точка!

В декабре прошлого года в Москве состоялся форум региональных строителей. Говоря о региональной поддержке строительного комплекса, глава Минстроя России Михаил Мень заявил: точечную застройку мы поддерживать не будем. Это принципиальная позиция правительства.

Возникает вопрос: а может, у муниципальной власти совсем другая политика?

То, что коррупция в жилищном строительстве высока — ни для кого не секрет. Например, экс-спикер Совета Федерации Сергей Миронов не так давно заявлял, что до 40% стоимости новой квартиры составляют расходы строителей на взятки чиновникам. Речь шла о Москве и Питере, сведения по Сыктывкару отсутствуют. Но вряд ли ситуация у нас лучше.

Александр ГАБОВ,

г. Сыктывкар.