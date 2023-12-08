«Господа, вы звери!» Кровавые ужасы бандитского Усть-Сысольска

Консерваторы любят порассуждать о древних «духовных скрепах». Эти «скрепы» якобы не позволяли нашим предкам вести разгульный образ жизни, грабить и убивать. А в глубокой провинции, на российском Севере, и вовсе будто бы веками стояла благообразная тишина, и здешний «народ-богоносец» даже мухи не мог обидеть. Однако сия идиллическая картинка напрочь опровергается историческими фактами.

Криминальная история Коми края просто кишит мерзкими злодеяниями. Причем большинство из них и раньше, как и сейчас, совершалось «на бытовой почве». Там мало сюжетов для классических детективов в стиле Агаты Кристи, зато очень много тупой жестокости.

Сегодня мы расскажем о самых резонансных преступлениях прошлых веков в столице Зырянского края.

Холодное лето 39-го

В 1739 году Усть-Сысольск еще не был городом, а только погостом, насчитывавшим 200 дворов. Здесь проживало более 900 лиц «мужского пола» (женщин тогдашняя статистика игнорировала). Но даже в этом нищем погосте уже имелись свои местные «олигархи» – купцы Сухановы.

4 июня того же года сын Ивана Суханова Елисей отправил императрице Анне Иоанновне челобитную, где подробно расписал бесчинства шайки пришлых бандитов.

Ватага разбойников приплыла в Усть-Сысольск по реке. Возможно, они действовали «по наводке» или просто были наслышаны о богатстве здешних купцов.

Двор Сухановых был хорошо укреплен, у них имелся целый военный арсенал: шпаги, мушкеты, пистолеты, ружья и даже три пушки. У нападавших – только холодное оружие: кистени, ножи и копья. Но пушки купцам не помогли – сработал фактор внезапности. Шайка головорезов под предводительством Петра Клакунова легко захватила эту маленькую крепость.

«Отец мой Иван и дядя Петр, – писал Суханов-младший, – с домашними своими во дворе запершись, из ружей по ворам палили… Оные разбойники дом наш зажгли огнем. Вышли они в ограду свою, где разбойники, помянутых отца моего Ивана и дядю Петра схвативши, били кистенями и копьями, колом и ножами своими резали, от которых тяжких ран отец мой Иван в тот же день к вечеру и умре, а дядя Петр лежит весьма болен при смерти».

Кроме Ивана Суханова, погибли две его племянницы – Любава и Александра (дочери Петра), а также другие люди, которые в тот роковой день оказались на купеческом дворе. Среди них был бурмистр (староста-управляющий) Исак Чюкомин, купец Софрон Шешуков, «визингской волости бобыль» Константин Маюров, работница Сухановых Фимка Мальцева и учитель сухановских детей, крестьянин из Межадора Семен Остапов. Кого-то разбойники «копьями кололи и ножами резали», другие заживо сгорели во время пожара.

Помимо сухановского дома был разгромлен и сожжен принадлежавший семье винокуренный двор на реке Човью.

После чего шайка скрылась, и полиция ее не искала. Просто потому, что никакой полиции в наших краях еще не было. Она появилась лишь в 1780 году, когда Усть-Сысольск получил статус города. Сельские полицейские (становые приставы) – только в 1837 году. А городскую тюрьму (на тридцать «посадочных мест») построили в 19-м веке.

Ванька-Каин

А через 100 лет после того страшного набега произошла еще одна криминальная драма, связанная с Сухановыми.

Иван Дмитриевич Суханов родился в 1799 году, то есть был ровесником Александра Пушкина. И тоже погиб молодым (в возрасте 36 лет), но не на дуэли, а каким-то нелепым образом. Впрочем, и вся его жизнь оказалась довольно нелепой.

Иван рано остался без отца и с 16-ти лет уже начал вести торговые дела. Бизнес шел неплохо, но Суханов сильно закладывал за воротник, к тому же обладал буйным характером. А в 1831 году против него было возбуждено уголовное дело за дебош, учиненный в собственном доме.

Это произошло после свадьбы его сестры Афанасии. Девушку выдали замуж – дело вроде хорошее, но было условие: в качестве приданого Сухановы должны «отдать из семьи» полторы тысячи рублей (огромная по тем временам сумма) да еще и векселя на 600 рублей.

Слово купеческое – закон. Но Иван, в очередной раз напившись, впал в буйство. Он обвинил свою мать Меланью Степановну в том, что за невесту придется платить так дорого. Сначала Иван избил мать, потом схватил топор и разбил сундук с приданым.

Перепуганные домочадцы послали за городничим, но и тот не смог унять «кухонного боксера» (как сказали бы сейчас). Более того, городничий подвергся оскорблениям со стороны дебошира. В наше время за матюги в адрес стража порядка можно надолго угодить за решетку. Но тогда нравы были попроще – и Суханов отделался лишь двумя сутками в кутузке.

После кутузки Иван не исправился, продолжал куролесить. Недаром же он получил криминальное прозвище Ванька-Каин (так звали легендарного разбойника).

Обстоятельства его гибели до сих пор будоражат историков. На первый взгляд, вроде обычный несчастный случай – смертельная черепно-мозговая травма в результате падения с лестницы. Но в этом деле есть некоторые странности.

Вечером 1 января 1835 года Иван Суханов отправился в гости к своему знакомому – чиновнику Аркадию Соколову. Якобы для того, чтобы пригласить его на прогулку. После чая и пунша на коньяке гость вдруг зачем-то выбежал из квартиры, а хозяин замешкался. Когда Соколов тоже вышел, то, по его словам, обнаружил тело Ивана на крылечном рундуке.

При дознании выяснилось, что шапка и рукавицы погибшего валялись в прихожей, возле входной двери. Этот факт так и не сумели объяснить. Было похоже, что господин Соколов (других свидетелей не оказалось) о чем-то умалчивал. Поэтому расследование длилось более года. В итоге дело стало «глухарем». А «глухарей» стражи порядка уже тогда не любили. Поэтому сделали вывод: сам упал, сам ударился…

Бедная Катерина

Жен и невест крадут не только на Кавказе. В северных краях такое тоже иногда практикуется, о чем свидетельствует дело усть-сысольского казначея Родичева.

Несмотря на ответственную должность, отставной прапорщик Родичев по жизни был хулиганом. В архиве сохранилось пять историй о драках, в которых он участвовал. А в 1783 году произошла и более серьезная неприятность.

В приемную городского судебного присутствия вбежала некая Екатерина Сергеева. Она кричала, что Родичев обманом привез ее в Усть-Сысольск, а теперь мучит, избивает.

Оказалось, что Родичев, еще будучи армейским прапорщиком, соблазнил и увез с собой чужую жену. Более того, он выдал ее за свою законную супругу, для чего подделал церковные документы.

«Гражданка Сергеева» отказалась возвращаться к мерзавцу Родичеву и объявила, что не покинет помещение суда. И тогда судья Козлов забрал даму… к себе домой. Узнав об этом, ревнивый казначей впал в бешенство.

А дальше происходит нечто, на современный взгляд, несуразное. В наше время личность судьи неприкосновенна. Но в 18-м веке так не считали. И темной ноябрьской ночью 1783 года в дом судьи ворвался городничий с нарядом полиции, а с ними и тот самый Родичев. Причем повод был смехотворный: судья Козлов якобы обманул мещанина Латкина на сумму в 1 рубль 23 копейки.

Судья был тоже парень не промах и побежал в городскую управу за подмогой. В доме возникла суматоха, во время которой Екатерина Сергеева исчезла вместе со своим фальшивым мужем.

Потом было еще много всяких страстей. Мало того что во время следствия Родичев избил судью Козлова, так казначей оказался еще и казнокрадом. В ходе ревизии в городской казне обнаружилась недостача в 500 рублей.

В итоге казначей-хулиган сбежал, бросив свою Катерину. Судья Козлов тоже от нее отказался. Что стало потом с бедной женщиной, неизвестно. Возможно, она бросилась в Сысолу. Судьба Катерин, это мы знаем по пьесе Островского, часто бывает незавидной…

Девочку поймали в лесу

Воровали не только чужих жен, но и девушек. Так, в 1782 году двое крестьян силой умыкнули 14-летнюю девочку, которая собирала ягоды в окрестностях Усть-Сысольска.

Лишь через два месяца жертва похищения сумела вырваться из цепких крестьянских лап. В ходе разбирательства выяснилось, что это заказное преступление. Добрые хлебопашцы украли девочку для мужика из Пермской губернии. Они схватили в лесу первую попавшуюся, но «жених» остался доволен. Он напоил бедняжку и увез к себе в Чердынский уезд. Чудом девочке удалось сбежать.

Одного из усть-сысольских злодеев потом забрили в солдаты. Как наказали попа, венчавшего пьяную девушку, и самого «жениха», сказать сложно – их судили в Пермской губернии.

Беспредел

Но это были еще «цветочки». Настоящий разгул бандитизма в Коми крае начинается в ХХ веке, сразу же после революции. Причем и сама власть была откровенно бандитской – комиссары в кожанках немедленно устроили в Коми крае кровавый террор. А кроме того, «патриархальный» Усть-Сысольск наводнил и обычный криминалитет – от мелкого жулья до профессиональных убийц и грабителей.

Летом 1918 года газета «Зырянская жизнь» сообщала, что в Усть-Сысольске есть улицы и местечки, жители которых поголовно были ограблены, а воры среди белого дня очищают погреба, амбары и чуланы, тащат все, что попадет под руку. Краевед Андрей Цембер в 1934 году сокрушался по этому поводу: «…то нос отрезали у бабы, стоящей в очереди, то пырнули ножом мужика у винной лавки. Всем этим занимается шпана, которую заселили в Коми область».

Наркоманы и секс-рабыни

Осенью 1922 года усть-сысольский угрозыск раскрыл первый притон кокаинистов в городе. Наркоманы играли в карты и занимались кражами. Один из кокаинистов служил в уголовном розыске и сумел скрыться. Весной 1937 года в Сыктывкаре банда воров ограбила за одну ночь несколько магазинов и сельпо на окраинах города.

В 1925 году пять жешартских девушек попали в «секс-рабство» в Ленинград. Днем они бесплатно работали на трикотажной фабрике, а ночью обслуживали клиентов публичного дома при фабрике. В августе 1926 года притон проституток раскрыли и в Усть-Сысольске.

Так что нет ничего «нового под луной». Как говорил Шерлок Холмс, нет таких преступлений, которые не совершались бы раньше.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.