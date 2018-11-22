Господин Броше оценил прелести Коми

Недавно в нашей республике побывал известный телеведущий и путешественник Пьер-Кристиан Броше.

Француз собирает информацию о жизни коренных народов России. Его передача «Россия, любовь моя!» — одна из самых популярных на телеканале «Культура».

«Много лет назад я влюбился в Россию, и в этой программе объясняюсь в любви к вашей удивительной стране», — признается путешественник.

Идея передачи принадлежит главному редактору телеканала «Культура» Сергею Шумакову. Узнав, что месье Броше объехал почти всю Россию, издает путеводители о российских регионах, Шумаков предложил ему стать ведущим нового проекта о путешествиях. Интересно же посмотреть на российскую глубинку глазами иностранца. Впрочем, месье Броше теперь уже не совсем иностранец. У него русская жена — художница Анна Голицына, и по России он путешествует почти 30 лет.

Пьер-Кристиан занимается также изданием книг и альбомов по искусству. Активно поддерживает молодых и начинающих художников, учредил российский клуб коллекционеров современного искусства.

Сур и «сюр»

В Коми Пьер-Кристиан Броше побывал во второй раз. Первые съемки передачи «Россия, любовь моя!» проходили минувшим летом в Ижемском и Усть-Цилемском районах, где француз водил хороводы на традиционных праздниках «Луд» и «Горка».

А осенние съемки проходили уже в деревнях Троицк и Зулоб Корткеросского района, где журналисты телеканала «Культура» пообщались с нашими историками, учеными и этнографами. Итогом этой командировки должны стать четыре документальных фильма по 40 минут, рассказывающих о жизни в сельской глубинке Коми.

В Усть-Цильме месье Броше учился вязать чулки и рукавицы, разводил костер, парился в бане. А в Зулобе вместе с местной мастерицей Ниной Макаровой приготовил черинянь (рыбник). Нина стала одной из героинь передачи Броше.

— Визит французского гостя был для меня неожиданным. О его приезде мне сообщили буквально накануне в районном отделе культуры, — рассказывает Нина Станиславовна. — Тем не менее встретили мы француза достойно – хлебом-солью, накрыли стол с национальными блюдами, угостили суром. Потом учили, как делать куклу-оберег, пели народные песни, играли на чипсанах…

— Понравился гостю сур?

— Просил еще налить! А вообще, он приятный оказался мужчина — веселый, но при этом вежливый, деликатный.

В Зулобе Пьер-Кристиан нашел для себя не только сур, но и «сюр» (нечто удивительное) в лице скромной сельской девушки Ани Макаровой. Местный самородок, с отличными вокальными данными, она очаровала француза своим пением. Узнав, что «зулобская сирена» учится на автомеханика, месье Броше был шокирован: «С таким уникальным голосом ты не должна гайки крутить, твое место на сцене!» И даже

обещал похлопотать за нее перед министром культуры Коми.

«Лучше один раз увидеть»

— Пьер-Кристиан, что понравилось вам в Коми больше всего?

— Я объехал практически всю Россию, бывал на разных национальных праздниках и могу сказать, что Коми для меня – это целое открытие. Яркие, сильные впечатления на всю жизнь! Ваши песни, костюмы, хореография — все завораживает. Я ценю искусство. Ценю то, что в каждом доме хранят память предков. Открыли сундуки, а там не один предмет, не какая-нибудь битая тарелка, а полные сундуки со старинной одеждой! Я открыл для себя мир коми-зырян. Многое узнал про мифологию, историю и культуру коми. Это очень важно для меня и для создания передачи.

— Пару лет назад к нам приезжал британец Джон Уоррен, ведущий передачи «Поедем, поедим!» на НТВ. Он делал похожую передачу.

— Обо всем можно рассказывать по-разному. К тому же я как человек, который родился во Франции, учился в Германии, Великобритании, а также жил в других странах Европы, могу сравнивать и анализировать то, что увидел. Думаю, что и мой личностный взгляд на Россию достаточно уникален, я постараюсь сделать передачу по-своему.

— Добраться до коренного народа, который живет в глубинке, по нашим российским дорогам непросто…

— Если вы хотите узнать Россию, то, как говорят, лучше один раз увидеть. И не надо спешить, нужно время.

— Вы познакомились с праздниками, обрядами. Может, уже какие-то коми слова выучили?

— Нет, это в следующий раз. Но, признаюсь, очень рад, что имел возможность услышать коми речь.

— Значит, вы еще раз приедете в Коми?

— Да, я бы хотел вернуться. Меня, кстати, впечатлили воспоминания великого абстракциониста Василия Кандинского, который именно здесь «заболел» живописью. Он писал другу: «А мысли бродят то где-нибудь в Крыму, то в Париже, то у зырян»… Сейчас я работаю еще над одним проектом, но пока не буду раскрывать подробности.

Сельская идиллия

Как уже отметила жительница Зулоба Нина Макарова, месье Броше — «мужчина деликатный». И даже с темы бездорожья «съехал» весьма элегантно…

Впрочем, таким же образом поступают и московские телевизионщики в передачах о сельской глубинке. Для них это «территория экзотики», населенная добрыми веселыми «туземцами», которые только и делают, что поют, пляшут, водят свои бесконечные хороводы.

Реальная жизнь сельчан обычно остается за кадром. Это «не формат» «Культуры» да и любого другого российского телеканала.

А может, это и к лучшему? Мы ведь так любим, когда нами восхищаются…

Екатерина МАКАРОВА.