По поручению главы Коми Владимира Уйбы депутаты парламента Коми совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды республики разрабатывают проект обращения в Госдуму РФ и федеральные органы власти с предложением внести изменения в закон «О недрах» и Лесной кодекс РФ.

Напомним, 6 июля в Госсовете состоялось рабочее совещание, посвященное разработке песчаных карьеров в Сыктывдинском районе. Поводом для его проведения стали обращения жителей поселков Пычим и Язель, которые недовольны тем, что работы проводят без учета их мнения. Жителей возмущает, что разработка карьеров ведется в непосредственной близости от населенных пунктов, в местах традиционного сбора грибов и ягод.

«Речь в обращении идет о введении ограничений или запрета на недропользование вблизи населенных пунктов, – пояснил председатель парламентского Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков. – Совершенствование законодательных норм должно предусматривать учет интересов населения, в том числе выраженных в ходе общественных обсуждений при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности».

В настоящее время рабочая группа, созданная по итогам совещания в Госсовете Коми, проводит активные консультации с профильным ведомством. Обращение будет рассмотрено депутатами на ближайшей сессии 28 июля.

«Мы просим, чтобы федеральные власти дали право каждому региону устанавливать свои условия по добыче песка, а также определять расстояние от населенных пунктов до карьеров. Планируем активно подключать к этому процессу наших сенаторов и депутатов, а также Минприроды России, чтобы добиться положительного результата. Ответ на обращение должен будет поступить в течение месяца», – подчеркнул С. Чураков.

Депутат отметил также, что ранее глава Коми Владимир Уйба заявил, что вырубка леса или добыча песка должны вестись на расстоянии не менее 10 километров от населенных пунктов. Однако подобного рода ограничения не могут быть едиными для всех регионов России. К примеру, для Московской области это условие невыгодно с точки зрения бизнеса, тогда как для нашей республики является вполне приемлемым.

Кроме того, депутат Чураков высказал свое мнение и в отношении предпринимателей, «которые по закону вправе продолжить свою деятельность».

«Предприниматели, занимающиеся разработкой карьеров, согласились повременить с добычей песка и вырубкой леса пару месяцев, чтобы местные жители смогли спокойно пойти за грибами и ягодами. Они идут навстречу населению. Однако сейчас им необходимо прибраться на своих территориях, чтобы не допустить пожаров в лесу – вывезти мусор и уже ранее срубленные деревья. Но местные жители не позволяют им этого сделать, перекрывая дорогу транспорту. Думаю, обеим сторонам следует относиться друг к другу с пониманием и не допускать ненужных стычек», – подчеркнул Степан Чураков.

Игорь АРТЕМОВ.