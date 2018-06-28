Госсовет Коми отметил юбилей торжественной сессией и ударной работой

26 июня состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию законодательного органа государственной власти Республики Коми. В нем приняли участие депутаты Верховного Совета Коми АССР и Госсовета РК разных созывов, представители общественности, депутаты Госдумы РФ и сенаторы, члены Правительства Коми, а также представители ПАСЗР.



Традиция отмечать день рождения регионального парламента именно в этот день — 26 июня — зародилась ровно 20 лет назад, и обязаны мы этим бывшему руководителю правового управления аппарата Госсовета Коми Ларисе Четвериковой. Именно она начала поиск даты рождения парламента, доказала и обосновала ее. По ее инициативе законодательный орган в 1998 году впервые отметил круглый юбилей — 60 лет.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева напомнила несколько интересных исторических фактов. Так, в числе первых депутатов Коми АССР были лидеры советского государства Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Андрей Жданов и Георгий Маленков. Первым председателем Верховного Совета Коми АССР стал 32-летний Питирим Размыслов, исполнял он свои обязанности на общественных началах.

— Коренные изменения в сути и содержании законодательной власти произошли в феврале 1994 года после принятия третьей Конституции РК, — сказала Н. Дорофеева. — Это был поистине революционный документ. Впервые совершенно самостоятельно, без оглядки на федеральный центр, республика по своему усмотрению отрегулировала целый блок вопросов. Был введен институт главы РК, создан Конституционный суд. В отличие от Верховного Совета, в состав которого в разные созывы входили от 75 до 180 депутатов, законодательную власть стали осуществлять сначала 50, а с третьего созыва 30 депутатов.

Глава Коми Сергей Гапликов, выступая с приветствием, отметил: как бы ни менялись за все годы название, структура и количество народных избранников, цель его оставалась неизменной — забота о жителях и о судьбе региона.

«Здесь работали яркие личности — крупные государственные деятели, производственники, писатели, ученые. У штурвала регионального парламента стояли такие выдающиеся люди, как Зосима Панев, Юрий Семуков, первый глава республики Юрий Спиридонов, Иван Кулаков. Люди помнят и ценят тех, кто работал ради народа. Депутаты любого созыва должны быть достойны памяти своих предшественников», — заключил глава.

В ходе заседания было вручено немало наград от имени Госсовета и главы Коми, а также Совета Федерации и Госдумы РФ. Отличился молодой сенатор Дмитрий Шатохин. Во-первых, тем, что процитировал известного философа Жан-Жака Руссо. «Исполнительная власть — это голова, а законодательная — сердце». Я желаю, чтобы в этих стенах все решения принимались только от чистого сердца и исключительно на благо наших жителей», — пожелал он коллегам. А кроме того, Шатохин не только вручил благодарственные письма, но и преподнес в дар музею Госсовета подарок – ручку, которую 14 лет назад ему, тогда председателю только что созданного Молодежного парламента Коми, вручил председатель Госсовета Иван Кулаков.

Выступавшая после него депутат Госдумы РФ Ольга Савастьянова отметила, что сегодня в аппарате Госдумы трудится внучка Ивана Кулакова — «очень умная, трудоспособная и ни в чем не дающая себе поблажек девушка».

— Иван Егорович очень гордился бы своей внучкой и наверняка сказал, что в ней его гены. Мне кажется, что и в нашей с вами работе должна быть генетическая преемственность. Такие гены, которые, с одной стороны, стимулировали бы всех нас не бояться ставить амбициозные задачи, а с другой — страховали бы нас от непродуманных решений, — подчеркнула депутат Госдумы.

И за работу!

После торжественной части и получасового перерыва, в ходе которого проходило бурное общение давно не видевшихся ветеранов парламента друг с другом и с их более молодыми коллегами, началась рабочая часть сессии. Поскольку это было последнее заседание перед каникулами, повестка была весьма насыщенной. Депутаты рассмотрели 29 вопросов. Среди них внесение поправок в закон о республиканском бюджете на 2018 год, законы о льготных тарифах на тепловую энергию, о социальных выплатах на строительство или приобретение жилья и другие.

Был заслушан также отчет о деятельности Конт-рольно-счетной палаты Коми за минувший год и согласованы пять кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Республики Коми».

Бюджет

О поправках в главный финансовый документ республики «Трибуна» писала в предыдущем номере. Напомним, что доходы Коми на этот год вырастут на 0,35 млрд руб., расходы увеличатся на 2 млрд. Из этих денег 1,2 млрд пойдут на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Еще 268 млн — организациям ЖКХ на компенсацию выпадающих доходов, 180 млн — «Комиавиатрансу» на покрытие убытков от

аэропортовой деятельности. При этом сократятся расходы на обслуживание госдолга (на 180 млн), а на переселение, напротив, вырастут на 50 млн рублей.

Квартиры для сирот

Изменилась методика расчета субвенций городам и районам на покупку жилья для сирот. С 1 января 2019 года при их расчете будет учитываться средняя рыночная стоимость квадратного метра в каждом муниципалитете, которую устанавливает Минстрой РФ. Чем она выше, тем выше будет коэффициент и, соответственно, субвенция. По словам министра труда, занятости и социальной защиты Коми Ильи Семяшкина, это позволит увеличить финансовую помощь Сыктывкару, так как многие сироты переезжают в столицу республики из районов в поисках лучшей жизни.

Муниципалитеты сами решают, какую квартиру приобрести или отремонтировать.

Сейчас в Коми около пяти тысяч сирот и детей, живущих без родительского попечения, 1871 из них стоит на учете на получение жилья.

Закрытие только с согласия

Внесены поправки в республиканский закон об охране здоровья граждан. Теперь прекращение деятельности государственной больницы, поликлиники или амбулатории возможно только после положительного заключения специальной комиссии, которая должна оценить все последствия такого шага. Формировать такие комиссии будет правительство или Минздрав Коми. В нее будут входить представители Госсовета, Минздрава, муниципалитета, медицинских НКО и общественных объединений по защите прав граждан. Если же медицинское учреждение в сельском населенном пункте единственное, то ликвидировать его можно будет только с учетом мнения жителей.

Охота

Признан утратившим силу закон 2010 года «О некоторых вопросах в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов». Вместо него принят новый закон — «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». В нем прописано, на каких животных можно охотиться в Коми (лось, бурый медведь, волк, лисица, песец, рысь, росомаха, куница, соболь, горностай, норка, выдра, заяц, бобр, крот, белка, ондатра, гусь, утка, глухарь, тетерев, рябчик и белая куропатка). А также перечислены полномочия главы и правительства в этой области. Глава устанавливает лимиты добычи зверей и птиц, а правительство выдает разрешение на разведение охотничьих ресурсов в искусственной среде обитания.

Интересно, что, по данным Минприроды, в Коми зарегистрированы почти 48 тыс. охотников, однако за получением разрешения на добычу животных обращаются в среднем не более 1,5 тысячи.

Разрешите обратиться

Два вопроса касались непосредственно деятельности главы региона. Депутаты, с одной стороны, усилили контроль за его деятельностью, с другой – наделили дополнительными полномочиями. Дело в том, что с определенного времени отчетный доклад главы, с которым он выступает по итогам года, не подразумевает обсуждения на сессии. Депутат Татьяна Саладина предложила изменить регламент и наделить парламентариев правом «задавать вопросы и высказывать свое мнение о деятельности правительства». Юристы Госсовета и члены комитета по законодательству и местному самоуправлению внесли в законопроект свои поправки. В итоге задавать вопросы главе депутаты пока все же не смогут, но по пять минут дадут возможность высказать свое мнение руководителям депутатских объединений.

Глава Коми отныне сможет устанавливать праздничные дни (не выходные!). Возможно, таким региональным праздником будет День сельской школы, который С. Гапликов предложил ввести еще в прошлом году на собрании школьных педагогов в селе Сторожевск.

Игорь ВОЛКОВ.