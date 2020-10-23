Госсовет – не место для дискуссий? Очередная сессия парламента прошла без сенсаций

А ведь многие ждали, что они будут: и дискуссии, и сенсация. Прежде всего ожидания были связаны, конечно, с возможными кадровыми назначениями.

Накануне сессии, 19 октября, глава Коми Владимир Уйба внес на рассмотрение депутатов Госсовета кандидатуры Игоря Булатова на должность председателя регионального правительства и Ирины Бахтиной на должность первого зама. Оба кандидата присутствовали в зале Госсовета на представлении, и депутаты впервые увидели их, что называется, живьем. А двое «смелых» даже успели задать им по вопросу. «Неужели нет других кандидатур, из местных?» – поинтересовался у главы Николай Братенков. Его коллега Дмитрий Шатохин уточнил: «А каков будет функционал первого зама?».

Возможно, В. Уйба счел вопрос Н. Братенкова риторическим, потому лишь с напором повторил: «Я внес кандидатуру Игоря Булатова». А на второй вопрос ответила сама И. Бахтина. По ее словам, она планирует заниматься в Коми цифровой трансформацией, экологией и приведением национальных проектов в соответствие с национальными целями. «Север мне знаком», – заявила она, в том числе потому, что когда-то работала в Новосибирске. Более того, не раз бывала в Северодвинске (а это уже совсем близко к Коми), откуда родом ее супруг.

Обсуждение представленных кандидатур продолжилось в комитетах Госсовета, и в каждом были весьма жаркие споры. В итоге в трех комитетах большинством голосов оба кандидата были поддержаны, и лишь в комитете по соцполитике депутаты не приняли единого решения и планировали определиться на сессии.

Глава улетел, вопросы остались

Однако за час до начала заседания из Администрации главы пришла весть: кадровые вопросы снимаются с повестки. Владимир Уйба срочно вылетел в Усинск, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за нефтеразлива на реке Колва. Вообще-то нефтеразлив случился в Ненецком округе. Последствия аварии устраняют специалисты-нефтяники, и непонятно, чем им может помочь доктор Уйба. Поэтому его внезапный отъезд многие расценили как попытку потянуть время, отложить кадровые вопросы.

Принимать решения по ключевым фигурам в правительстве в отсутствие главы региона депутаты, разумеется, не стали.

Таким образом, до следующей сессии (она состоится 26 ноября) «повис» вопрос не только с премьером и первым вице-, но и с утверждением кандидатур на посты постоянного представителя республики при президенте РФ, представителя республики в Северо-Западном регионе РФ, министра финансов РК и председателя Контрольно-счетной палаты РК. Руководить этими структурами будут прежние лица: Сергей Мамонов, Валерий Козлов и Галина Рубцова, но пока с приставкой «и.о.». Руководителем КСП Коми также в ранге «и.о.» пока остается Лариса Братцевская.

Поправки и добавки

В повестке дня сессии было более 40 вопросов. Депутаты внесли поправки в республиканский бюджет на этот год (более 1,1 млрд рублей направили на здравоохранение); приравняли самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», к субъектам малого и среднего предпринимательства (теперь они будут включены в единый реестр субъектов МСП и смогут претендовать на имущественную, финансовую, образовательную и консультационную поддержки (таковых в республике 3600 человек). Кроме того, парламентарии одобрили нулевую налоговую ставку по налогу на прибыль региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В очередной раз не смог заручиться поддержкой коллег Олег Михайлов. Он предлагал снизить муниципальный фильтр в 10%, который применяется во время избирательной кампании по закону «О выборах Главы Республики Коми». Большинство депутатов-«единороссов» ожидаемо проголосовали «против».

Зато дружным большинством депутаты одобрили появление в Госсовете новой комиссии — по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта. Ее руководителем был избран Андрей Климушев. Прямо на сессии он сообщил, что уже написал заявление о сложении с себя полномочий председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению с 31 октября. Освободившийся «портфель» с 1 ноября получит экс-министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин, избранный в Госсовет по Печорскому одномандатному округу от «Единой России».

Игорь ВОЛКОВ.