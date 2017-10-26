Государство экономит на обездоленных

На прошлой неделе в Сыктывкаре прошел открытый форум прокуратуры Республики Коми «Роль государственных институтов в защите прав детей-сирот».

Собравшиеся обсудили вопросы своевременного выявления детей, нуждающихся в помощи государства, осуществления контроля за деятельностью опекунов, оценки условий проживания детей в замещающих семьях и интернатных учреждениях, обеспечения сохранности их имущества, а также обеспечения детей-сирот жильем.

Прокурор республики Сергей Бажутов рассказал о сложившемся в регионе положении по защите прав сирот. Одной из главных проблем является обеспечение сирот жильем.

Депутат Госсовета Наталья Паншина сообщила, что очередь на жилье не только не сокращается, но даже растет: несмотря на то, что за прошедшие два года сиротам выделено свыше 490 квартир, требуется еще 1881 — столько сегодня человек стоят в очереди. А ведь каждый год прибавляются новые осиротевшие…

Сергей Бажутов считает, что ждать полагающегося жилья сиротам приходится из-за недостаточного бюджетного финансирования. За указанный период оно было сокращено практически в два раза — с 432 млн рублей в 2016 году до 226 млн в 2017 году. Но и при этом выделенные средства не осваиваются: в Ухте на строительство жилья из отпущенных денег не освоено ни рубля!

В Ижемском и Усть-Цилемском районах израсходовано лишь 35 процентов от выделенных средств, а в целом по республике этот показатель составляет 66 процентов. Вызывает много вопросов и покупка жилья на вторичном рынке. По словам прокурора, такое приобретение жилья искусственно повышает стоимость квартир и еще сильнее подогревает спрос на них. Это негативно сказывается на всех, кто пытается приобрести жилье малой площади, в том числе за счет собственных средств или ипотеки.

Сергей Бажутов, высказывая собственное видение проблемы, упрекнул республиканских чиновников: «Жилье надо строить. Это единственно правильное, стратегически выверенное решение. Однако вместо того, чтобы поддерживать тему строительства нового жилья, Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми занимается разработкой предложений по изменению регионального законодательства в части закрепления минимального и максимального размера площади жилого помещения, предоставляемого сиротам», — сказал он.

По мнению прокурора, нужна специальная программа и единый центр, который бы решал проблемы строительства жилья для сирот. Раньше существовали домостроительные комбинаты, которые возводили дома по типовым проектам. Этот опыт, по мнению прокурора республики, вполне можно использовать и развить.

Анатолий ПОЛЬКИН.