Готова ли республика к весеннему половодью

Минувшая зима была теплой и снежной. Средняя температура воздуха превысила норму на 2-3 градуса. Рекордное количество осадков зафиксировано в Воркутинском районе: на 1 апреля высота снежного покрова составила 120 см (при норме 46 см).

По данным снегомерной съемки, на конец марта по всей территории республики продолжалось накопление снега. В бассейнах рек Луза, Сысола, Вычегда, Вымь, Мезень и Печора запасы воды в снеге превышают средние многолетние значения на 6-11%.

Сезон «высокой воды»

Наибольшие снегозапасы сформировались в бассейне реки Ижма, где этот показатель превышает норму на 30%, а также на реках Усинского бассейна (166% от средних многолетних величин). Таким образом, именно здесь следует ждать и максимальные уровни воды весеннего половодья. В среднем и нижнем течении реки Печора максимальный уровень воды, по оценкам специалистов, сформируется на отметке выше средних многолетних величин от 50 до 180 см.

Начала ледохода на реках Коми следует ожидать в обычные сроки: конец апреля – первая декада мая. При вскрытии сохраняется вероятность образования заторов льда на традиционных участках рек Печорского бассейна. Для оперативной передачи данных будет задействовано 60 постоянных гидрологических постов.

Пик паводка ожидается в День Победы

В Сыктывкаре ежегодно активно подтапливаются поселки Выльтыдор, Трехозерка, Сидорполой, Заречье и частично Краснозатонский. Администрации города и поселков ежегодно создают реестр подтопляемых домов, проводят постоянный мониторинг, сбор информации об обстановке на реках и состоянии льда. В населенные пункты завозятся запасы топлива и сжиженного газа, медикаментов и продовольствия.

10 апреля в Выльтыдоре на сходе граждан замначальника Управления по делам ГО и ЧС Сыктывкара Сергей Аладинский доложил, что вскрытие Сысолы ожидается не раньше 24 апреля, Вычегда должна пойти чуть позже. По прогнозам, уровень подъема воды будет немного ниже прошлогоднего, а пик паводка придется на 7-9 мая.

Руководитель администрации Верхней Максаковки Светлана Русецкая рассказала, что в Выльтыдоре заканчивается ремонт деревянных мостков и переходов, а на случай чрезвычайной ситуации, если вода вдруг поднимется выше критической отметки, зарезервированы пункты временного пребывания людей.

— И куда это нас эвакуируют? — поинтересовались выльтыдорцы.

— Временный пункт будет оборудован в школе № 9 в Красном Затоне. Но за последние 30 лет эти меры ни разу не потребовались, — заверила С. Русецкая.

Она сообщила также, что в период паводка специалисты социальных служб будут обходить дома, где проживают одинокие пожилые люди и инвалиды. А родителей призвала быть более внимательными к своим детям. В частности, не разрешать им кататься по мосткам на велосипедах — это опасно.

Сыктывкарцам следует также знать, что с 16 апреля официально закрыта пешеходная ледовая переправа в местечке Алешино.

Виктор СЕМЕНОВ.