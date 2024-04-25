Готовность № 1 (Блиц от 26 апреля)

С 27 апреля в лесах южных районов Коми вводится пожароопасный сезон.

В северных районах, по словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерины Киселевич, его введут с 11 мая. К тушению лесных пожаров будут привлечены 13 летчиков-наблюдателей, 39 парашютистов-пожарных, 113 десантников-пожарных, 63 лесных пожарных. Утвержден график набора сезонных лесных пожарных в количестве 117 человек. С воздуха следить за ситуацией также будут с помощью беспилотников. Запланирована покупка 33 БПЛА, республике выделено на эти цели 49,5 млн рублей, но деньги еще не поступили.

Получите, распишитесь

Правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития Республики Коми.

Документ разработан Минэкономразвития России совместно с правительством Коми и определяет стратегические направления развития региона до 2028 года. Общий объем финансирования мероприятий программы составит 11,4 млрд рублей. Из них 8,6 млрд будет направлено из федерального бюджета. Среди приоритетных направлений – развитие транспортной инфраструктуры и модернизация объектов ЖКХ, мероприятия по консервации угольных шахт.

И снова потери

В ходе специальной военной операции погибли четыре бойца из Коми.

Ггеройски погиб рядовой Сергей Рогожников из поселка Войвож Сосногорского района, служивший стрелком штурмового взвода. 24 апреля стало известно также о гибели гвардии рядового Александра Шереметьева из Сысольского района и уроженцев Донецкой области Алексея Мощенко и Дмитрия Бондаренко. Алексей и Дмитрий до СВО жили в Воркуте. Оба награждены орденом Мужества (посмертно).

Салюта не будет

79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне пройдет без салюта.

В преддверии праздника в Сыктывкаре пройдут всероссийские акции «Георгиевская лента» и «Красная гвоздика». В целом празднование 79-й годовщины пройдет в традиционном формате. «Бессмертный полк» в этом году пройдет так же, как и в прошлом – без массового шествия.

Отказали ноги

Ухтинские спасатели эвакуировали с чердака бани странного мужчину.

Ночью 21 апреля Ухтинский отряд «СПАС-КОМИ» выезжал на эвакуацию молодого мужчины. В полицию поступило сообщение о том, что на чердаке бани на водненских дачах кричит человек. На место выехали спасатели, «скорая» и полиция. По предварительным данным, у пострадавшего отказали ноги. По непроверенным данным, молодой мужчина на лыжах отправился в лес. Там он нашел закладку и употребил вещество. Когда он пришел в себя, понял, что сильно замерз, а ноги не работают. Спасатели транспортировали его с чердака бани на носилках в машину скорой помощи.

А надбавки «проходят мимо»

Служба скорой помощи в Коми впервые столкнулась с дефицитом водителей.

В Коми остро встал вопрос по водителям автомобилей скорой помощи. К ним предъявляют жесткие требования (три года стажа, отсутствие судимости по некоторым статьям и др.), при этом выплаты и надбавки проходят мимо них. Об этом сообщил главный врач Территориального центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин. «Кадровый вопрос, который был неактуален до последнего времени. В этом году мы впервые столкнулись с проблемой дефицита водителей», – подчеркнул он.

В Усть-Куломе – карантин

С 20 апреля до 10 мая в Усть-Куломской средней школе введены ограничительные мероприятия.

Причины не названы, но, по неофициальным данным, разобщить школьников пришлось из-за вспышки пневмонии. Об этом сообщается на странице образовательного учреждения в VK. Ранее сообщалось, что из-за процесса адаптации к северному климату в Коми госпитализированы школьники из Белгорода. По результатам анализов у детей из «Гренады» выявлен аденовирус. На территории лагеря также введен карантин.

69 нелегальных «пляжей»

В прошлом году на воде погиб 51 человек, в том числе три ребенка.

Главный госинспектор по маломерным судам Коми Леонид Носов призвал членов правительства Коми обратить внимание на места традиционного купания людей. Этим летом планируется открыть 9 пляжей: по одному в Сыктывкаре, Усть-Куломе и на Удоре, шесть в Корткеросском районе. При этом в Кослане работающий на протяжении 10 лет пляж в этом году станет местом отдыха, где купание будет запрещено по предписанию Роспотребнадзора из-за загрязнения воды. ГИМС прогнозирует, что в тех муниципалитетах, где есть традиционные места отдыха, но нет пляжей, а это 69 территорий, люди все равно пойдут купаться. Поэтому нужны усиленные меры со стороны спасателей и общественности.

Детское кресло в аренду

МВД по Коми предлагает внедрить в регионе социальный проект по аренде автомобильных кресел для детей.

В Коми зафиксирован значительный рост числа ДТП с участием несовершеннолетних. В том числе зафиксирован рост фактов перевозки детей с нарушением правил дорожного движения. По словам замминистра внутренних дел по Коми Юрия Марченко, одной из причин детской аварийности остается отсутствие у людей финансовой возможности на приобретение детского удерживающего устройства. Положительный опыт решения такого вопроса имеется на территории Красноярского края, Пермской области, где реализуются социальные проекты по аренде кресел на безвозмездной основе.

Не было кражи!

Выдуманная история про кражу водки закончилась для жителя Усть-Цильмы принудительными работами.

Соседка попросила мужчину сходить в магазин и купить бутылку водки. Он купил две и обе выпил по пути домой. Вернувшись без алкоголя, но пьяным, мужчина рассказал сожительнице, что на него якобы напал неизвестный, ударил по голове, отобрал бутылку, а в рот запихнул наркотики. Женщина позвонила в полицию. Стражам порядка мужчина подтвердил факт нападения на него и написал заявление о совершенном преступлении. Когда выяснилось, что никакого нападения не было, на обманщика было заведено дело за ложный донос. Ижемский районный суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.