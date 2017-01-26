Говорит нам гражданин Мурашко: не ходи в аптеку без бумажки!

В конце прошлого года в Иркутской области произошло массовое отравление настойкой боярышника. Дальнейшие события развивались по обычному для России сценарию: грозные заявления из Кремля, организованная истерика в СМИ, ужесточение «надзора» и «контроля». В общем, очередная кампанейщина…

«А гадость пьем из экономии…»

На короткое время боярышник даже потеснил всех других «врагов страны». Во всяком случае — «внутренних». В результате начались тотальные запреты спиртосодержащей продукции. Вплоть до зеленки и йода. Власти, видимо, считают — «наш человек» способен выпить что угодно. Он, как глупый ребенок, тащит в рот любую гадость…

Вдруг «проснулся» и Росздравнадзор. Выяснилось, что еще в 2005 году Минздрав РФ выпустил приказ о том, что лекарства в аптеках должны отпускаться строго по рецептам.

Но в течение 11-ти лет этот приказ практически игнорировался. За исключением наркотических, психотропных средств в аптеках свободно продавались любые препараты, и рецептов обычно не спрашивали.

Куда пойти лечиться?

А теперь, можно сказать, настал «звездный час» Михаила Мурашко. Росздравнадзором РФ он руководит сравнительно недавно. А до этого (2006-2011 гг.) Михаил Альбертович возглавлял Минздрав Коми. Благополучно пережив скандал с закупкой томографов по завышенным ценам (Мурашко проходил по уголовному делу свидетелем), экс-министр Коми перебрался в Москву.

Еще будучи региональным министром, Михаил Мурашко не раз заявлял в прессе о пагубности самолечения. И запрет безрецептурного отпуска лекарств, по мнению Росздравнадзора, продиктован в первую очередь тем, что надо покончить с ситуацией, когда граждане лечились самостоятельно.

Гораздо правильнее рано утром, часиков в шесть, занять очередь, и если повезет — станешь обладателем номерка к врачу. А потом, если уж совсем повезет, то, проторчав целый день в поликлинике, получишь на руки искомый рецепт.

Если же вы проживаете в глухом селе, за 100 км от ближайшего врача-специалиста, то… все равно. Лучше умереть без лекарств, чем заниматься самолечением!

На самом деле приказ Минздрава правильный, и его нужно выполнять. Не хватает только одного — доступности самой медицины. Попасть к терапевту, не говоря уж об узких специалистах, задачка не из простых…

«Контрольные закупки»

С 1 января жители Коми столкнулись с тем, что зайти в любое время в аптеку и купить без рецепта антибиотики или таблетки от давления уже не получится. Для большинства это стало неожиданностью и, разумеется, вызвало шквал недовольства.

Но так ли серьезны барьеры? Корреспондент «Трибуны» побывала в нескольких сыктывкарских аптеках и везде спрашивала антибиотики.

— Приносите рецепт, тогда отпустим, — строго отвечали в аптеках города, сколько бы я ни жаловалась на боль в горле.

А в одной аптеке мне сказали — скоро и Виагра будет отпускаться по рецепту! Причем, максимум, две пачки в одни руки. Хотя я плохо представляю, кто пойдет за подобным рецептом в поликлинику…

Понять аптекарей можно — их застращал Росздравнадзор, грозящий огромными штрафами. А настоящий кошмар для торговцев лекарствами — так называемые «контрольные закупки». Это когда под видом покупателей приходят контролеры…

Предъявите рецепт!

Новым запретом возмущаются многие. Кто-то бормочет себе под нос и идет за бумажкой в поликлинику. А кто-то свои возмущения публикует в интернете. Вот что пишут люди.

«Так, может, для борьбы с самолечением для начала надо изгнать Малышеву с Малаховым с ТВ экранов?

Запретить рекламу лекарств по телевидению?

Обеспечить поликлиники достаточным количеством компетентных врачей, способных обеспечить каждого больного необходимым рецептом в любой момент?»

«Кончились таблетки от давления! Пошла в аптеку в пятницу – отказали! Результат: два дня с давлением, пока слезно не выпросила в аптеке каптоприл».

«В поселках теперь совсем худо. Если раньше я мог приобрести лекарства у местного фельдшера, то теперь он посылает в город, сначала за рецептом к врачу, а потом в аптеку за лекарством. Быстрее подохнешь, чем достанешь простой эналаприл за 20 руб.».

«В четыре утра выехала из поселка в город. 30 минут простояла в регистратуре за номерком, потом 3 часа на прием к врачу простояла, потом поехала в аптеку за таблетками, потом опять в поселок. В итоге три пачки 20-рублевого эналаприла мне обошлись в 500 рублей. От самолечения пострадают в тысячу раз меньше людей,чем от отсутствия лекарств в нужный момент».

Что врач назначит…

Главный врач Сыктывкарской поликлиники № 3

Надежда Боянкова, по ее словам, только приветствует, что антибиотики сейчас по рецепту: мол, нельзя их глотать, когда заболело горло или начался насморк. Н. Боянкова утверждает, что врачи третьей поликлиники не почувствовали роста обращений, никто поликлинику из-за рецептов не атакует. А «льготники» и раньше каждый месяц приходили за рецептами на лекарства.

— Мы можем выписать при хроническом заболевании рецепт на полгода, на год. Но больные, которые состоят на учете с сердечными заболеваниями и с гипертонией, должны показываться врачу. Потому что вчера они принимали определенную дозу, к примеру, бисопролола, которую сегодня, возможно, надо уже откорректировать, — говорит Надежда Боянкова. — При острых состояниях больной в тот же день попадает к врачу. Есть в поликлиниках и доврачебные кабинеты, где тоже могут выписать по необходимости антибиотики.

В одной из районных амбулаторий «Трибуне» сообщили, что все лекарства они продают только по назначению врача. На витрине сельской аптеки выставляли тоже только те препараты, которые отпускаются без рецепта.

— Лечение всегда назначал врач. Просто в последнее время многие отошли от правил. Посмотрите, сколько аптек открылось — все хотят заработать, — сказали в сельской больнице.

«В аптеку — как в магазин»

Корреспондент «Трибуны» обратилась с вопросом в Росздравнадзор Коми с вопросом: зачем нужны такие драконовские меры в борьбе с самолечением?

— Никаких драконовских мер нет, — считает руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Коми Марина Абрамова. — Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 785 «О порядке отпуска лекарственных средств» действует от 14 декабря 2005 года. Именно он регламентирует порядок отпуска лекарственных средств из аптек. А не потому что сегодня где-то кем-то усилен конт-роль — просто работаем в соответствии с законодательством. Ведь сегодня многие люди лекарственные препараты принимают по системе «сам себе назначил». Мы в аптеку ходим, как в магазин!

Если гражданин нуждается в постоянном приеме препаратов, то рецепт можно выписать на год. И пациент может приходить в аптеку за лекарствами с той периодичностью, как это будет указано на рецепте. При этом аптекарь будет записывать на обратной стороне, что лекарство отпущено.

— Самолечение антибиотиками смазывает клиническую картину, — продолжает Марина Абрамова. — И врач не может вылечить пациента. Раз такой шум, получается, наше население без антибиотиков жить не может? Это тоже ненормально, мы заведомо губим флору своего организма.

— Сегодня сложно попасть на прием к врачу. Это тоже надо учитывать. Особенно трудно жителям глубинки.

— Я понимаю, что есть определенные сложности попасть на прием, длительность ожидания. Но все равно нельзя заниматься самолечением. В сельской местности, где ФАПы, право назначить лекарства имеет фельдшер. Народ зря паникует. И потом, не все лекарства попали «под контроль». К примеру, противовирусные препараты, мази. Не надо зря паниковать. Еще раз повторюсь: нельзя бесконтрольно пить антибиотики.

— «Под контролем» оказались и противозачаточные препараты…

— Противозачаточные таблетки — это гормональный препарат. И назначать их должен гинеколог, а не так, что «подружка принимает, и я попробую». Это вмешательство в гормональную систему организма. Бесконтрольный прием подобных препаратов может привести к серьезным последствиям. К подбору гормональных препаратов необходимо подходить индивидуально.

С выпиской рецептов, как сообщили «Трибуне» в Минздраве РК, особых проблем быть не должно. Это можно сделать различными способами. И необязательно – в поликлинике. В случае острой необходимости — даже в выходные или праздничные дни. Например, обратившись в приемный покой любого стационара. Или вызывав на дом врача, «неотложку», «скорую». Любой врач и даже фельдшер имеют право выписать нужный пациенту рецепт.

Екатерина МАКАРОВА,

Виктор СЕМЕНОВ.