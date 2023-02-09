Грабеж под окнами прокурора (Криминал от 10 февраля)

Житель Сосногорска ограбил 71-летнюю пенсионерку около здания районной прокуратуры.

Утром 2 февраля с угрозой применения насилия мужчина открыто похитил у пенсионерки все ее наличные деньги – более тысячи рублей. Спустя два дня Сосногорский городской суд заключил мужчину под стражу по 1 апреля 2023 года. Ему предъявлено обвинение.

Выставила сыновей вон

Сыктывкарка через суд выселила их из своей квартиры.

Взрослые братья проживали в квартире матери с мая прошлого года, коммунальные услуги не оплачивали, по хозяйству не помогали. Заработанные деньги проигрывали или тратили на спиртное. В суде женщина пояснила, что у одного из ее сыновей имеется своя квартира в п. Верхний Чов. Второй же сын продал полученную по наследству квартиру бабушки и сейчас стоит в очереди на получение жилья в администрации города. Сыновья, ранее судимые, вопреки желанию матери проживали вместе с ней и нарушали ее покой. Эжвинский суд удовлетворил требования женщины. Однако заочное решение суда пока не вступило в законную силу.

Скрыл 50 «лимонов»

Руководитель дорожной компании признан виновным в сокрытии денежных средств организации.

В 2020-2022 годах подсудимый, зная о наличии задолженности организации по налогам, сборам и страховым взносам, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму более 50 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. В ходе следствия фигурант признал вину. Приговором Ухтинского городского суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

«Золото манит нас»

Ранее судимый житель Сыктывкара осужден за грабеж в ювелирном магазине.

Мужчина открыто похитил три золотых браслета на сумму почти 71 тыс. рублей. В последующем один браслет он подарил знакомой, а остальные заложил в ломбард. Суд определил ему наказание – 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

А с виду – как настоящая…

21-летняя сыктывкарка не захотела тратить 4,5 тысячи рублей на медосмотр и купила фальшивую медицинскую книжку.

Она решила пойти более легким путем и купить готовую медкнижку за 3 тысячи рублей. Поддельный документ девушка предъявила при трудоустройстве и была уличена в подлоге. Суд назначил ей наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы, без возможности покидать Сыктывкар. Тот, кто продал ей услугу занесения ложных сведений о медосмотре, следствием не установлен.

Кольца для жениха и невесты

На деньги с чужой банковской карты злоумышленник купил золотые кольца – для себя и своей возлюбленной.

Сыктывкарский пенсионер при посещении банка узнал, что остаток денежной суммы на его счету уменьшился на 33 тысячи рублей. Полицейских мужчина заверил, что никому не передавал карту. Выяснилось, что деньги с нее снимал навещавший время от времени пенсионера 43-летний знакомый, с которым они вместе выпивали. Когда хозяин засыпал, злоумышленник забирал банковскую карту и, зная ее PIN-код, оплачивал покупки в магазинах. Полицейские установили 4 факта хищения денег на общую сумму 57 тысяч рублей. Кроме продуктов питания, похититель приобрел золотые кольца, чтобы сделать предложение своей невесте.