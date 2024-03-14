Грабят по телефону (Блиц от 15 марта)

Телефонные мошенники «увели» из Коми более 21 млн рублей.

За неделю в территориальных органах внутренних дел зарегистрировано 37 фактов дистанционного мошенничества. Чаще всего жители региона переводили деньги незнакомцам, чтобы предотвратить якобы несанкционированное списание со счетов. Так, в Ухте 62-летняя пенсионерка, пытаясь сохранить свои сбережения, перевела злоумышленникам 1,4 млн рублей. Два жителя Усинска лишились крупных сумм, которые у них выманили под предлогом продления договора услуг мобильной связи.

Самые «молодежные»

Больше всего молодежи, по данным Комистата, проживает в Воркуте и Усинске.

На 1 января 2023 года в республике проживали 174,7 тысячи человек в возрасте 14-35 лет. Это почти четверть всех жителей. Максимальная доля молодежи отмечается в Воркуте и Усинске – по 26%, то есть каждый четвертый. 81% молодежи проживает в городской местности.

Отдыхать – не работать

Очередные длинные выходные в России будут с 28 апреля по 1 мая.

Четыре дня отдыха подряд получат россияне в честь праздника Весны и Труда. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября – на 30 апреля. Обычно эти дни используются для проведения общественных субботников и открытия дачного сезона.

«Байкал» прилетит не скоро

Программа по поставке отечественных самолетов сдвигается на два года.

Речь идет о всех гражданских проектах – МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114 и «Байкал». Именно региональный Ил-114-300 и легкомоторный «Байкал» Коми ждет уже с 2020 года. «Наш регион получит винтокрылых ласточек одним из первых» – так говорил глава республики Владимир Уйба, ссылаясь на личное знакомство с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Однако, как стало известно, авиапромышленность не успевает испытать самолеты в установленные сроки. Минпромторг и госкорпорация «Ростех» официально объявили о переносе сроков поставок всех российских пассажирских самолетов на 2025-2026 годы.

На столб – за подарками

Масленичные гулянья на Стефановской площади стартуют 16 марта.

Помимо главной столичной площади гулянья развернутся еще на 13 площадках города – девять из них в Сыктывкаре и четыре в Эжвинском районе. Впервые после долгого перерыва на площади установят столб, на который азартные смельчаки будут взбираться за подарками. 17 марта в 12.30 на каждой площадке пройдет веселая викторина на знание традиций празднования Масленицы.

Гибнут наши земляки

В зоне проведения спецоперации погибли семь военнослужащих из Коми.

Это Валерий Пашинский из Печоры, старший лейтенант Сергей Тимофеев из поселка Нижний Одес, уроженец вуктыльского поселка Кырта младший сержант Юрий Мезенцев, а также Игорь Напалков из поселка Шэръяг Усть-Куломского района, Илья Соколов из Ухты и Вячеслав Алексеевич, до СВО проживавший в Сыктывкаре, Василий Витязев из Мохчи Ижемского района.

Вычегду углубят

На портале госзакупок разместили аукцион на проведение дноуглубительных работ на реке в районе Эжвы.

Потенциальному подрядчику готовы предложить 20 млн рублей. Компания, выигравшая аукцион, должна будет до 15 июля 2024 года провести работы на Белоборской излучине в районе Эжвинского водозабора (398-408 км устья Вычегды, протяженность – 5,4 км). Напомним, что в 2022 году в Сыктывкаре уже проводили дноуглубительные работы на Вычегде. Тогда сумма контракта составила 18,5 млн рублей.

Грантовый пьедестал

По результатам конкурса три района получат грант главы Коми на подготовку к празднованию Дня республики.

1-е место в конкурсе занял Сысольский район, он получит грант в размере 9 млн рублей. На 2-м месте – Усть-Вымский (4 млн), на 3-м – Княжпогостский (2 млн). Часть этих средств район-победитель намерен направить на строительство традиционной коми избы в селе Визинга. Кроме того, деньги пойдут на организацию республиканского праздника «Менам муза», посвященного 185-летию со дня рождения Ивана Куратова.

В Седкыркещ придет газ

Началось строительство газовых сетей для газификации поселка.

Газификация поселка стала возможной благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода Сыктывкар – Корткерос, протяженностью 56 км, от которого были построены отводы к ряду населенных пунктов, в том числе к Седкыркещу. Специалисты «Газпром газораспределение Сыктывкар» планируют построить газораспределительные сети протяженностью 9,3 км, что создаст условия для газификации 500 домовладений, а также перевода на сетевой газ поселковой котельной.

Неудачные протезы

Стоматология выплатила сыктывкарке 330 тысяч рублей.

Протезы доставляли сыктывкарке неудобства и боль, цвет и размер коронок не соответствовали родным зубам, но стоматологическая клиника отказалась исправлять недостатки. Пациентка обратилась в суд, который назначил судмедэкспертизу, по результатам которой удовлетворил требования истца частично. Вместе с компенсацией морального вреда, неустойкой, штрафом за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя и расходами на экспертизу она составила 330 тыс. рублей. Клиника-должник, получив постановление судебного пристава через портал Госуслуг, перечислила всю сумму на следующий день. Деньги направлены взыскателю.

Раненный в сердце

Даже получив два удара в грудь, мужчина не покинул застолье.

28 декабря 2023 года в селе Усть-Вымь 46-летний мужчина распивал спиртное в компании своих знакомых, среди которых находилась симпатичная ему девушка. Один из участников компании стал оказывать ей знаки внимания и даже попытался поцеловать. Из-за вспыхнувшей ревности сельчанин кухонным ножом дважды ударил соперника в область сердца. После этого застолье продолжилось. Лишь когда потерпевшему стало совсем плохо, ему вызвали скорую помощь. Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице от массивной кровопотери. Вину в содеянном ревнивец признал частично. Уголовное дело направлено в суд.