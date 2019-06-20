Гражданские активисты Республики Коми надеются, что их услышит президент Владимир Путин

17 июня в столице Коми прошел экологический брифинг с названием «Строительство на станции Шиес: реальность и прогнозы последствий».

Устроителем мероприятия выступила общественная организация «Гражданское общество Республики Коми». Цель брифинга, как заявили организаторы, – повысить информированность общественности, СМИ, предпринимательства и государственных структур о реальной ситуации по данной проблеме. Экспертами выступили ученые: кандидат биологических наук Владимир Елсаков, кандидат экономических наук Татьяна Тихонова и директор фонда «Серебряная тайга» Юрий Паутов.

Без неожиданностей

Брифингом прошедшее мероприятие назвать можно условно, поскольку растянулось оно на три с лишним часа. Получился весьма обстоятельный разговор о том, что происходит в месте возможного мусорного полигона и что нужно сделать, чтобы остановить незаконную стройку, грозящую экологической катастрофой всему Северу.

Стоит напомнить, что три месяца назад в той же гостинице «Сыктывкар» уже был подобный разговор, но тогда он практически вылился в митинг. Диалога не получилось, спор шел на высоких тонах, и присутствующие депутаты Госсовета Коми лишь пообещали разобраться.

На этот раз «брифинг», напротив, получился даже слишком «академичным». Прозвучало шесть докладов, причем пять из них делали ученые. Из власть имущих на форум пришел только депутат Владимир Косов, который хоть и является заместителем председателя Госсовета, но вопросы строительства и экологии не в его компетенции.

Мрачные перспективы

Взявший слово активист по имени Михаил, только что приехавший из Шиеса, вообще застращал зал, поведав о том, что хорошо информированные строители заявили: скоро на Шиесе будет поставлена жирная точка. Нет, полигон не закрывается. Наоборот, в Архангельской области таких полигонов будет возведено 13 штук, а в Республике Коми – якобы 8. Денег только на оплату ЧОПов за прошедшие месяцы затрачено 1,8 миллиарда рублей, а общая сумма вообще астрономическая. Так что вопрос строительства будет «продавлен», а временная «заморозка» лишь для того, чтобы усыпить бдительность экозащитников.

Информация, прозвучавшая в докладах экспертов, действительно удручающая: стройка велась с попиранием практически всех существующих строительных норм и законов, без экспертиз и проектов. Причем знали об этом все — от региональных чиновников Коми и Архангельска до обитателей кремлевских кабинетов. Знали там и о том, что строить на выбранном месте вообще нельзя — это водораздел, откуда берут начало несколько больших северных рек. Что выбранная технология утилизации мусора приведет к загрязнению почв и водоемов всего Северо-Запада России.

Выступающие после докладов ораторы призывали продолжать сопротивление, объединяться, сплачиваться… Но в итоге закончилось все упованием на президента. Как известно, 20 июня в Москве ожидалась «прямая линия» с Владимиром Путиным. Вот если дойдет очередь до Шиеса и людям дадут возможность задать свой вопрос, тогда…

После «прямой линии»

К сожалению, о Шиесе на встрече не вспомнили: на «прямую линию» поступили тысячи вопросов по мусорной теме. Люди жаловались, что реформа началась лишь на бумаге, а на деле ничего не поменялось, кроме платежей.

«Мусорная реформа действует уже шестой месяц. Изменений мы не почувствовали: контейнеры те же, дырявые, мусор вывозится нерегулярно», — зачитывали журналисты обращения из регионов. Свои жалобы по этому вопросу направили жители России из разных городов, и все они приложили шокирующие фотографии переполненных контейнеров.

— Это большая проблема. Она возникла не вчера, много раз об этом говорили и обращались к этому, — признал Владимир Путин. — Заниматься этим начали года 2-3 назад. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор и бытовые отходы. Никто этим никогда не занимался. Причем широкая публика, может быть, не догадывается, но специалисты знают точно – мы ежегодно генерируем 70 миллионов тонн отходов. И на самом деле никто не занимается промышленной переработкой этих отходов. Это огромная проблема. Причем полигоны скапливались десятилетиями, еще с советских времен. Усугубляется это еще и тем, что у нас общество в значительной степени превратилось в общество потребления: появились новые упаковки, кроме упаковочной бумаги и картона, много пластика. Поэтому для нас это огромная проблема, и, конечно, мы будем этим заниматься. То, что сейчас показали, это безобразие. Надо посмотреть, где и в каких районах, в каких субъектах Федерации это происходит.

Обоснованность роста тарифов в регионах проверит ФАС, заверил президент.

Анатолий ПОЛЬКИН.