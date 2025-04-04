Этот 12-квартирный дом в поселке Студенец Усть-Вымского района изначально считался эталоном для подражания: сделан из кирпича, полностью благоустроен, обшит сайдингом, есть собственная скважина с качественной питьевой водой. Но радость жильцов вскоре обернулась разочарованием.

Дом сдали еще летом 2017 года. Тогдашний губернатор Коми Сергей Гапликов лично его осматривал и отметил «высокое качество выполненных работ».

Рано радовались

Так в чем подвох? Все встает на свои места, когда узнаешь, что дом на улице Лесной в Студенце был построен по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. А это уже фактическое признание того, что строили его абы как, главной задачей было успеть в обозначенные сроки. Впрочем, такое отношение к возведению вроде как «бесплатного» жилья для тех, кто будет рад любым квадратным метрам, наблюдается во всех муниципалитетах.

Поэтому слова экс-главы изначально выглядели как издевка, поскольку очевидные недоделки были видны всем, кроме, разумеется, приемной комиссии.

В марте 2020 года в «Трибуне» было опубликовано письмо жильцов проблемного дома. Они сообщили, что «качественная питьевая вода» вскоре стала похожа «на кофейную гущу», которая выводит из строя отопительные котлы и забивает сантехнические приборы, полы проваливаются… Возникла проблема с жидкими отходами, которые собираются в большой выгреб, его нужно регулярно опорожнять, но это не делается, поэтому стоки «возвращаются» в квартиры.

Как несложно догадаться, письмо в редакцию – это был шаг отчаяния, когда от коммунальщиков и властей просто нет ни поддержки, ни сочувствия, ни желания помочь. Но были обещания «разобраться».

Местная катастрофа

На этой неделе гражданский активист из Усть-Вымского района Дмитрий Новожилов осмотрел дом на Лесной, пообщался с жильцами. И что в сухом остатке? Все то же бездействие местных властей, помноженное на очевидную экологическую катастрофу по меркам поселка: канализационные стоки, по словам сельчан, уже несколько лет вытекают в ближайшую низину, заросшую ивняком. Запах от нечистот распространяется на значительную территорию. И все это должны терпеть жильцы и гости «грибной столицы юга Коми», как еще называют поселок Студенец, расположенный рядом с чернамским заказником «Белый».

Опять же по словам местных жителей, были вроде как вынесены грозные предписания об устранении нарушений, но на практике ничего не поменялось: как текли канализационные стоки по поселку, так и текут.

Кто ответит за бардак?

Ситуация совершенно типичная для дня сегодняшнего: восемь лет известно, что дом для переселенцев был сдан с очевидными нарушениями, но их восемь лет никто не собирается исправлять. То есть выходит, что нет реальных механизмов борьбы с этим жилищно-коммунальным бардаком.

– В Усть-Вымском районе из жалоб на качество новых многоквартирных домов, возводимых по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, – говорит Дмитрий Новожилов, – уже давно можно было бы составить пухлый сборник с жуткими подробностями головотяпства и бесхозяйственности. Напомню, что долгие годы ЖКХ и строительство в администрации Усть-Вымского района курировала Галина Плетцер. Несмотря на очевидные провалы, она пошла на повышение, сейчас Галина Яковлевна – глава администрации района, да еще получила звание Героя Труда Республики Коми. Спрашивается: за что? Этим вопросом задаются многие жители района.

Похоже на шутку

Согласно данным Минстроя Коми, регион перевыполнил показатели по переселению из аварийного жилья за 2024 год.

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Республике Коми в 2019-2024 годах было предусмотрено расселить 705 аварийных домов (7067 человек) в 16 муниципальных образованиях (129,45 тыс. кв. метров аварийного жилья). Для этого республике была предоставлена финансовая поддержка в размере порядка 6 млрд рублей.

«Нарушений качества жилых помещений, предоставленных в новых построенных жилых домах, не выявлено…» Это сообщение о перевыполнении плана и отсутствии каких-либо нарушений Минстроем было опубликовано аккурат 1 апреля. Может, чиновники пошутили? Основания так считать имеются, а кто думает иначе – поезжайте в Студенец.

Сергей МОРОХИН.