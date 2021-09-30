Грибника спасли рыбаки (Криминал от 1 октября)

Под Печорой заблудившийся в лесу грибник нашел спасение у рыбаков.

Инцидент произошел 26 сентября в районе деревни Медвежская. Мужчина собирал в лесу грибы и заблудился, а его спутница, находясь на опушке леса у машины, вызвала спасателей. Грибник в темноте продолжал блуждать по лесу, пока не вышел к берегу реки Печоры, где у костра сидели рыбаки. Те созвонились со спасателями и объяснили, как к ним добраться. Спасгруппа довезла бедолагу до дома – в Печору.

От камеры не спрячешься

В Визинге росгвардейцы задержали водителя, сбившего ребенка.

27 сентября вечером 20-летний водитель иномарки на улице 50 лет ВЛКСМ совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине. С места аварии водитель скрылся. Однако патруль ГИБДД вскоре обнаружил автомобиль, схожий по приметам в ориентировке. При осмотре транспортного средства были зафиксированы характерные повреждения при ДТП. Водитель был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

«Раз пошли на дело…»

Сыктывкарский суд вынес приговор двум «медвежатникам», которые пытались ограбить банкоматы с помощью взрывчатки. Они получили по 5,5 лет лишения свободы.

В августе 2020 года в круглосуточном отделении банка они попытались с помощью взрыва добыть находившиеся внутри сейфа деньги, но это им не удалось. Спустя месяц они вновь таким же образом предприняли попытку похитить деньги в другом банкомате. Но и в этот раз «операция» закончилась неудачей.

Гаражная разборка

На днях оглашен приговор по делу об убийстве в Воркуте двоих сотрудников полиции.

20 июня прошлого года около 2 часов ночи трое мужчин в гараже ОМВД «отмечали» выход своего начальника в отпуск. Хорошо «приняв на грудь», они поссорились. Спор перешел в драку, в ходе которой 40-летний мужчина пустил в ход лопату, убив своих коллег. После этого убийца съездил домой, взял ружье и встретил во дворе полицейский автомобиль, посланный для его задержания. Он стал целиться в коллег, но стрелять не стал. Суд приговорил преступника к 14 годам колонии строгого режима.

Пьяная месть

Разбросавший фото обнаженной бывшей подруги сыктывкарец оштрафован судом на 50 тысяч рублей.

По данным следствия, в мае с.г. 46-летний выпивший сыктывкарец, которого бросила его молодая дама сердца, расклеил на стенах лестничной площадки возле квартиры бывшей возлюбленной и разбросал на прилегающей к дому территории фотографии с изображением женщины в обнаженном виде.

Сон на пороховом запасе

Пожилого сыктывкарца будут судить за хранение боеприпасов под кроватью.

По жалобе жителя города полицейские провели осмотр дома 71-летнего мужчины и нашли там банку с порохом, гильзы и коробки с капсюлями. Как потом выяснилось, ружье он потерял еще 15 лет назад, а оставшийся порох, гильзы и капсюли засунул подальше под кровать. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.