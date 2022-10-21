Разного рода историческими ляпами нас уже не удивишь. Но данный случай особый, поскольку эти самые ляпы красуются прямо в центре Сыктывкара. Речь идет о здании, которое многие горожане до сих пор называют «старым загсом». А теперь здесь находится офис республиканского отделения правящей партии.

Обратил на них внимание известный в Коми историк Анатолий Попов: «Я ведь живу фактически над штабом «Единой России». И вот уже несколько месяцев вынужден лицезреть два нескромных плаката в его окнах, сообщающих о Героях Советского Союза, призванных из Коми АССР на Великую Отечественную войну. Терпел, терпел и наконец 20 сентября написал письмо в адрес этой организации. Я наивно предполагал, что после моих возражений эти плакаты уберут, ибо они полны вранья. Но результат нулевой…»

Разного рода историческими ляпами нас уже не удивишь. Но данный случай особый, поскольку эти самые ляпы красуются прямо в центре Сыктывкара. Речь идет о здании, которое многие горожане до сих пор называют «старым загсом». А теперь здесь находится офис республиканского отделения правящей партии.

Обратил на них внимание известный в Коми историк Анатолий Попов: «Я ведь живу фактически над штабом «Единой России». И вот уже несколько месяцев вынужден лицезреть два нескромных плаката в его окнах, сообщающих о Героях Советского Союза, призванных из Коми АССР на Великую Отечественную войну. Терпел, терпел и наконец 20 сентября написал письмо в адрес этой организации. Я наивно предполагал, что после моих возражений эти плакаты уберут, ибо они полны вранья. Но результат нулевой…»

Искажение фактов

Что же конкретно так возмутило Анатолия Александровича? Все претензии перечислять не будем, назовем лишь некоторые из них. В частности, на плакатах указано, что все представленные на них Герои Советского Союза призваны на фронт из Коми АССР. Но это далеко не так.

Явно не был жителем Коми АССР на момент призыва в армию Максим Михайлович Коняшкин, он работал здесь «на северах» в 50-70-е годы. Павел Владимирович Самсонов трудился в Воркуте с 1960 по 1964 годы, Владимир Ильич Сафонов работал в Коми с 1946 годы, Филипп Филиппович Герасимов отбывал срок в Воркуте с 1945 по 1950 годы, и так далее. Какие же они фронтовики из Коми? Таковыми их нельзя считать даже с большой натяжкой.

С таким же успехом в число «наших» можно записать маршала Победы, дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского. В деревне Ляли Княжпогостского района даже могут показать место, где он в 1939 году заночевал, когда шел по этапу в Княжпогост (там, по одной из легенд, будущий маршал некоторое время работал истопником в бане).

Забытый Кущев

По словам Анатолия Попова, раз был сделан такой специфический подбор Героев, то в их числе должен быть и Александр Михайлович Кущев, который отбывал срок в Устьвымлаге.

Попал он туда прямехонько с Халхин-Гола, где служил начальником штаба в армейской группировке под командованием Георгия Жукова. Это было в 1939 году во время конфликта с Японией. В тот раз Георгий Жуков не смог защитить своего соратника, но всегда о нем помнил. В начале 1943 года маршал поставил вопрос об его освобождении перед Сталиным… Несколько месяцев ушло на лечение Александра Михайловича, а потом он дошел до Берлина, был одним из разработчиков Берлинской операции, за которую и получил звание Героя Советского Союза.

Увы, имени Александра Кущева нет на Аллее Славы в Сыктывкаре.

Кстати, по поводу Аллеи Славы Анатолий Попов сделал важное замечание. В свое время чиновники торжественно обещали пополнять ее новыми именами, но с тех пор ничего не поменялось.

Автомат «не той системы»

На «патриотическую агитацию» тратятся огромные деньги налогоплательщиков. При этом современные агитпроповцы – зачастую люди малообразованные и недалекие. Отсюда – и чудовищные ляпы, которые они порой допускают.

В 2018 году один дотошный историк неожиданно обнаружил на скульптурной композиции, установленной в Москве в честь легендарного советского конструктора Михаила Калашникова, чертеж самого распространенного во время Великой Отечественной войны немецкого автомата StG-44 (конструктор Хуго Шмайссер). Он был размещен на боковой поверхности памятника, рядом с образцами созданного советским конструктором оружия.

Можно было бы поиронизировать на эту тему, но тут явно не до шуток. Ведь до сих пор не прекращаются разговоры о якобы деятельном «участии» взятого в плен немецкого оружейника Хуго Шмайссера в разработке отечественного стрелкового оружия.

Горячий финский парень

В свое время журналисты из республиканской газеты «Молодежь Севера» обратили внимание на то, что на этикетке водки «Афганский ветер», которую выпускал Сыктывкарский ликеро-водочный завод, изображен американский вертолет «Апачи». Как-то непатриотично получилось…

А в 2020 году на одном из домов в Усинске в честь 75-летия Победы разместили огромный плакат, на котором был изображен солдат с оленем. Посвящен он был советским оленно-лыжным батальонам, которые во время Великой Отечественной войны защищали нашу Родину.

Однако бравым парнем на плакате оказался финский солдат Юни Клемет Халонен. Точное имя удалось установить по оригинальному снимку, сделанному в 1944 году в Лапландии. Если кто подзабыл, то напомним, что финны воевали на стороне фашистской Германии.

Конечно, разразился скандал. Сей исторический ляп отнесли на недоработку чиновников из Управления культуры администрации Усинска. Кстати, точно такой же ляп с этим финном допустили и мурманские чиновники.

«Патриот», да не тот…

По идее, все патриотические проекты должны проходить широкое общественное обсуждение. И в качестве экспертов надо привлекать квалифицированных специалистов, краеведов, историков. На деле же выходит, что это благое дело отдали на откуп серым чиновникам и партийным функционерам. Они работают для галочки в отчетах и ради освоения бюджетных денег.

Отсюда – и результаты. В лучшем случае – неэффективность, иногда и грубые ошибки. А в худшем – криминальные истории, в которую угодил, к примеру, экс-руководитель администрации главы республики Михаил Порядин. Напомним, что сейчас проходит судебный процесс по так называемому «делу фонда «Патриот», из которого бесследно исчезли десятки миллионов рублей. Бывшего высокопоставленного чиновника Желтого дома, курировавшего «идеологический блок», подозревают в мошенничестве.

Сергей МОРОХИН.