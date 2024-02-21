Грипп «гуляет» по Коми (Блиц от 22 февраля)

За неделю зафиксировано 43 случая заражения гриппом.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, с 12 по 18 февраля зарегистрировано 216 случаев заболеваний коронавирусом, 117 случаев внебольничных пневмоний, в том числе 44 среди детей до 17 лет. С симптомами ОРВИ и гриппа обратились 10 тысяч человек.

Пока лишь проект

Проект реконструкции Усинского водовода начнут разрабатывать в 2024 году, заявил министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Чибисов.

В 2026-2028 гг. планируется построить две нитки трубопровода диаметром по 500 мм. Только на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водовода «ВоркутаУголь» выделила 100 млн рублей.

Исмаилову назначили штраф

Сыктывкарский суд 21 февраля огласил приговор руководителю азербайджанской диаспоры.

Суд признал его виновным в «подкупе или понуждении свидетеля к даче ложных показаний» и назначил штраф в размере 70 тысяч рублей. Учитывая срок содержания под стражей (с 19 сентября 2023 г.), он был освобожден от наказания. Асиф Исмаилов настаивает на своей невиновности и намерен обжаловать приговор. Он заявил, что помогал человеку в беде.

Ждем рекордов

Россиянам пообещали экстремально жаркое лето.

Лето 2024 года в России может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений в истории, сообщают «Известия» со ссылкой на синоптиков. По их данным, уже в июне температура может превысить норму на 7°С.

Пока искал – обморозил

Усинские спасатели в ночь на 19 февраля выезжали на поиски двоих заблудившихся наркоманов.

22-летние молодые люди ушли в лес в районе водозабора на реке Уса, чтобы найти закладку наркотиков. В какой-то момент они поняли, что заблудились. Пока искали дорогу домой, один из них обморозил руки. Тогда они позвонили в службу спасения. Спасатели обнаружили потерявшихся лишь под утро. Они эвакуировали их на снегоходе к дороге, где уже ждали скорая помощь и полиция.

Хотел все знать…

39-летний сыктывкарец организовал незаконную слежку за бывшей супругой.

После развода мужчина сохранил возможность посещать квартиру, где остались проживать бывшая супруга и их общая дочь. Он приобрел видеорегистратор и тайно установил его в спальне бывшей жены. Устройство обнаружила дочка, которая сообщила об этом матери. Женщина обратилась в полицию. Уголовное дело направлено в суд.

Охотинспекторов застрахуют

Соответствующее постановление подписала первый зампред правительства Эльмира Ахмеева.

Государственные охотинспекторы контролируют состояние диких животных и борются с браконьерством. Кроме того, эти специалисты имеют право сообщать о нарушениях в правоохранительные органы и инициировать судебные процессы. Зачастую их работа связана с рисками для жизни и здоровья. Если по прежним правилам егеря и их семьи в непростой ситуации получали небольшие выплаты, то сейчас они смогут получить до 1,5 млн рублей в зависимости от тяжести увечий.

Набережную украсит якорь

Этим летом территория на берегу реки Большая Визинга будет благоустроена.

Набережная реки вдоль села Визинга будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Первый этап обновления был выполнен в 2023 году: проведены работы по очистке и углублению русла реки, расчищен берег, сделана лестница. Саму набережную благоустроят уже в этом году. Новую набережную украсит двухметровый якорь, который нашли во время дноуглубительных работ.

Цифровые свидетельства

Родители стали оформлять свидетельства о рождении детей на портале Госуслуги.

Возможность получения медицинских свидетельств о рождении в форме электронного документа внедрили совместно региональные Минцифры, Минздрав и Управление ЗАГС в Республике Коми. Электронный документ с согласия матерей оформляется прямо в роддоме, после чего он поступает в личный кабинет заявителя. «В Год семьи цифровизация данной услуги является отличным подспорьем для родителей. По сути, это минус один поход в органы ЗАГС в перечне хлопот для родителей», — отметил министр цифрового развития, связи и коммуникаций Коми Антон Слободянюк. Только за январь этого года было выдано 494 ЭМСР (87% от общего числа свидетельств).

Приговор начальнику ЖКХ

Ухтинский суд вынес приговор бывшему начальнику управления ЖКХ Ухты.

В 2021-2023 годах в управление ЖКХ Ухты поступали многочисленные обращения местных жителей с просьбой принять меры в связи с нападениями безнадзорных собак. Фигурант, будучи ответственным за вопросы отлова безнадзорных животных, должных мер не предпринял. Из-за отсутствия заключенных контрактов мероприятия по отлову безнадзорных животных не проводились, что повлекло увеличение их популяции. Потерпевшими по уголовному делу признаны 44 человека, из которых 27 детей и подростков. По искам пострадавших с администрации Ухты судом в счет компенсации морального вреда взыскано 930 тысяч рублей. Суд назначил чиновнику наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с лишением на 2 года права занимать определенные должности.

Печальный список растет

В зоне СВО продолжают гибнуть наши земляки.

В ходе проведения специальной военной операции погибли рядовые Леонид Гирус из села Ужга Койгородского района, Владислав Некрасов, до участия в СВО проживавший в Печоре, и Петр Чупров из деревни Карпушевка. Кроме того, стало известно о смерти Антона Гергележиу из Сыктывкара, Алексея Солопова из м. Седкыркещ и еще двух жителей Усть-Куломского района – рядового Ивана Зезегова из поселка Кебанъёль и младшего лейтенанта Александра Попова из села Керчомъя.

20 февраля появилось сообщение о гибели еще трех участников СВО. Это старший матрос Дмитрий Пестеров, уроженец села Мордино Корткеросского района. Ефрейтор Борис Леонов из Емвы и ефрейтор Богдан Орлов, до отправки на фронт проживавший в городе Микунь.