Грозит ли «матриархат» Республике Коми?

Когда чиновники в юбках карабкаются к вершинам власти, снизу есть на что посмотреть. Приятно увидеть в кабинете начальника не злобную морду с усами, а нежное дамское личико. Сразу забываешь — зачем пришел. Хотя на самом деле это впечатление обманчиво — многие представительницы «женской власти» гораздо жестче коллег-мужчин.

В 2015 году в Коми начались аресты, и освободилось немало вакансий — от Желтого дома до районных администраций. В этих условиях не каждый мужик рискнет занять «расстрельное» кресло мэра или члена правительства. А вот женщины — они бесстрашные…

Кто на новеньких?

В Коми дамы возглавляют семь (из 20-ти) муниципалитетов. В одном только Госсовете у женщин — более трети мандатов (11 из 30). Плюс четыре министерских портфеля и куча других постов: заместителей главы, спикера парламента, а также лидера регионального отделения правящей партии.

На прошлой неделе в муниципальной властиы появились еще две женщины. Глава администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина освободилась от приставки «и.о.», а Елена Кокарева возглавила Эжвинскую районную администрацию. Обе пришли к власти после того, как руководители районов (Олег Лажанев и Александр Калинин) оказались под следствием.

Перемена участи

В других муниципалитетах — аналогичная картина. Так, Лариса Титовец села в кресло мэра Инты, когда ее предшественник Павел Смирнов на 12 лет сел за решетку.

Елена Нестерюк заняла пост руководителя Прилузского района, когда экс-глава Иван Рожицын получил срок «пять лет условно».

Любовь Терентьева «продвинулась» после ухода с поста ижемского главы Игоря Норкина.

Экс-депутат Госсовета РК Наталья Паншина возглавила МОГО «Печора» после того, как этот пост оставил одиозный Андрей Соснора.

Пожалуй, лишь Лариса Ушакова (МОМР «Койгородский») и Галина Плетцер (МОМР «Усть-Вымский») заняли свои посты благодаря естественной ротации кадров.

Нина Костина, исполнявшая обязанности руководителя администрации Койгородского района после смерти Михаила Тебенькова, не смогла набрать большинство голосов на выборах, а Василий Лютоев решил переехать из Микуни в другой регион России.

В «тылу» у Сергея Гапликова

Крепкий «женский тыл» и у главы республики. Его первый зам — бывший главный налоговик Коми Лариса Максимова. Заместитель — Наталья Михальченкова — доктор политических наук. Следует назвать, конечно, женщин-министров: Галина Рубцова — министр финансов, Галина Габушева — министр национальной политики, Марина Анисимова — министр экономики, Наталья Якимова — министр образования, науки и молодежной политики.

Кроме того, женщины возглавляют Пенсионный фонд РК (Ольга Колесник), Федерацию профсоюзов РК (Людмила Ляшенкова), Контрольно-счетную палату (Елена Филимонова), органы статистики (Марина Кудинова), антимонопольную службу (Наталья Гуревская) и другие ведомства.

Три года назад поистине головокружительный взлет получился у директора Сыктывкарского торгово-технологического техникума Надежды Дорофеевой. Возглавив Государственный Совет, она в одночасье стала вторым лицом в республике.

«Злые языки» (не исключено, что дамские) болтают: мол, женщины во власти фигуры несамостоятельные. Не способные проводить политику, независимую от «мужского лобби». Но, может, в этом и есть их «секрет успеха». Они умеют гасить конфликты, договариваться и, в конце концов, настоять на своем. Не зря народная мудрость гласит: «Мужчина — голова, а женщина — шея. Куда шея повернет, туда голова и смотрит».

Игорь ВОЛКОВ.

ПОСТСКРИПТУМ

Наступают широким фронтом

На сегодня среди глав государств и правительств стран мира 22 женщины, в том числе две королевы, десять президентов, шесть премьер-министров и четыре генерал-губернатора.

Больше всего женщин-лидеров в Европе — десять. Достаточно вспомнить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Эти дамы, выражаясь языком современных политиков, «тяжеловесы». Но есть уже и новые лица. Такие как президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министры Сербии Ана Брнабич, Румынии Виорика Дэнчилэ…

Широким фронтом наступают дамы и в других частях света. Так, Китайской народной республикой руководит 62-летняя президент Цай Инвэнь, а Сингапуром — 64-летняя Халима Якоб. Должность канадского генерал-губернатора исполняет 55-летняя инженер, бывший астронавт Жюли Пейетт, а премьер-министр Исландии — 43-летняя журналистка Катрин Якобсдоуттир…

Есть женщины и в русских селеньях. По своим волевым, интеллектуальным и деловым качествам они ничуть не уступают мужчинам. Ирина Хакамада, Светлана Савицкая, Ксения Собчак, Валентина Матвиенко, мэр Якутска Сардана Авксентьева…

В XXI веке нас ждет, как предрекают некоторые ученые, возвращение к матриархату. Мужчинам есть над чем задуматься. Вопросов два: нужно ли этому сопротивляться и нужно ли это самим женщинам?