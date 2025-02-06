Грузовик упал в реку (Криминал от 7 февраля)

Вечером 4 февраля в Усинском районе КамАЗ свалился с моста через речку Седью.

В результате аварии 42-летний водитель получил тяжелые травмы и скончался до приезда «скорой».

Ущерб на 370 тысяч

Житель Инты при помощи запрещенного орудия лова поймал 50 особей сига.

Рыбак, находясь на путях миграции рыбы в акватории реки Косью, незаконно выловил помимо сига также несколько штук хариуса, щуки и язя. Сумма ущерба от противоправных действий браконьера составила порядка 370 тысяч рублей. Сотрудники Росрыболовства рекомендуют перед тем, как отправиться на рыбалку, изучить действующие в нужном районе правила по вылову водных биологических ресурсов, в том числе уточнить разрешенный период времени для рыбной ловли, орудия и способы добычи рыбы.

Лай собаки довел до суда

В Ухте постоянный лай собаки спровоцировал конфликт между дачниками.

В садовом товариществе «Аэрофлот» дачница держала на привязи собаку, постоянный лай которой не нравился ее соседу. Около двух лет на этом фоне между ними происходили споры, велась переписка через мессенджеры. Потом хозяйка собаки заблокировала звонки соседа и перестала реагировать на его сообщения. Тогда мужчина, устав от лая собаки, пришел для выяснения отношений к женщине с пластиковой трубой в руках и ударил ею хозяйку по лицу. За это он был оштрафован судьей на 7 тысяч рублей.

Пропала бесследно

С начала января спасатели вели поиски 86-летней жительницы села Подчерье Вуктыльского района, пропавшей еще в новогодние праздники.

Волонтеры, полиция и спасатели проверили дворы, сараи, амбары, колодцы, сугробы в селе, но никаких следов пенсионерки не обнаружили.

Сломал супруге нос

Нетрезвый муж, поссорившись с женой, бросил в нее выдвижной ящик от серванта.

Информация об оказании женщине помощи была направлена медучреждением в полицию, однако по итогам проверки в возбуждении уголовного дела сначала было отказано. Прокуратура Сыктывкара отменила это решение, после чего были проведены дополнительные процессуальные проверки, а в отношении 44-летнего жителя Сыктывкара возбуждено уголовное дело. Вину в содеянном мужчина признал. Дело направлено в суд.

Ревнивая удорчанка

43-летняя жительница поселка Вожский осуждена за ложный донос на мужа.

Приревновав супруга, женщина решила ему отомстить. Вызвала сотрудников полиции и сообщила, что мужчина якобы напал на нее с ножом. Для придания своей истории достоверности она даже нанесла себе порезы на ногах, груди и животе. В ходе проверки, однако, было установлено, что на момент якобы совершенного преступления у супруга имелось железное алиби. В итоге супруга сама стала обвиняемой, ей назначен штраф – 10 тысяч рублей.