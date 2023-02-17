Недавно Владимир Уйба пообщался с женами и матерями участников СВО, на встречу пришли около 250 человек.
Насущным оказался вопрос доставки посылок в зону СВО. Владимир Уйба пообещал, что сам лично доставит посылки бойцам, когда поедет «за ленточку». Он планирует снова командировки в подразделения, где служат жители Коми.
Владимир Уйба рассказал, что в Коми действует система адресного сопровождения участников СВО и членов их семей. Координационный центр решает вопросы с лекарствами, реабилитацией, лечением, психологической помощью. Действует «горячая линия»: 8(912)141-42-00. Создана единая база данных о потребностях семей военнослужащих. Во всех муниципалитетах за каждой такой семьей закреплен куратор. Глава Коми поставил задачу в первоочередном порядке оказывать медпомощь также близким родственникам участников СВО. В приоритетном порядке участники СВО и их близкие родственники будут трудоустраиваться и в случае необходимости проходить профессиональное переобучение. Дети участников СВО смогут отдохнуть и укрепить здоровье в детских лагерях республики на черноморском побережье.
С ноября 2022 года все участники СВО – мобилизованные, контрактники и добровольцы – имеют равные права на получение единовременной выплаты в 150 тысяч рублей, 100 тысяч рублей после возвращения домой и на социальные льготы для них самих и близких родственников (супругов, детей, родителей).
Губернатор доставит посылочку в те подразделения, где служат жители Коми
Недавно Владимир Уйба пообщался с женами и матерями участников СВО, на встречу пришли около 250 человек.