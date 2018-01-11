Глава Коми Сергей Гапликов в первый рабочий день после каникул провел совещание по итогам работы жилищно-коммунального комплекса региона и обеспечения безопасности людей в период новогодних праздников.
Губернатор высказал замечания к работе управляющих компаний и коммунальных служб. По его словам, много жалоб по уборке снега с улиц и дворов поступило от жителей Сыктывкара. Глава РК поручил проанализировать совместно с администрацией города и надзорными органами качество работы управляющих компаний и по результатам проверки применить к недобросовестным организациям меры воздействия, вплоть до лишения их лицензий.
«В ряде муниципалитетов уборка снега была организована по сути в ручном режиме. Я сам неоднократно делал замечания. Лично проехал по южным территориям, по нашим трассам в сторону Усть-Кулома и Ухты. И я недоволен тем, что увидел», — подчеркнул Сергей Гапликов.
Кроме того, после инцидента, который произошел накануне Нового года, 30 декабря, в котельной села Корткерос, где произошло опасное задымление в машинном зале, был уволен директор «Коми тепловой компании» Игорь Глухов.
Губернатор начал новый год с разносов
Глава Коми Сергей Гапликов в первый рабочий день после каникул провел совещание по итогам работы жилищно-коммунального комплекса региона и обеспечения безопасности людей в период новогодних праздников.