10 июня в Сыктывкарском городском суде состоялось заседание по иску депутата Госдумы России Олега Михайлова к главе Коми Владимиру Уйбе.

Напомним, что в первой половине мая в социальных сетях была распространена аудиозапись, в которой содержатся оскорбления в адрес Олега Михайлова. Глава назвал его «новым фашистом», обвинил в хранении и использовании запрещенной на территории России литературы и вообще много чего, по мнению истца, наговорил лишнего.

На заседание суда не явился ни сам Владимир Уйба, ни его представители. Впрочем, никого это особо не удивило.

Судом было получено ходатайство о переносе заседания, поскольку у главы официально была командировка в Луганск с 27 мая по 10 июня. Однако в информационном пространстве республики Владимир Уйба появился уже 7 июня, видели его на публичных мероприятиях, то есть он был уже на своем рабочем месте. По схожей схеме губернатор может поступить и в будущем, поскольку сам решает, когда ему отправляться в командировку. Так что судебное разбирательство может затянуться надолго.

Суд неожиданно привлек в качестве третьей стороны в гражданском споре администрацию главы и правительство Коми. Это решение явно озадачило юриста Андрея Никулина, представляющего в суде интересы истца. По словам юриста, если руководствоваться той же логикой, почему бы тогда не пригласить на судебное заседание и других «третьих лиц» – представителей аппарата Госдумы и ЦК КПРФ?

Похоже, что сыктывкарским чиновникам сама идея участия в скандальном разбирательстве сильно не понравилась. В суде представитель Желтого дома заявил, что голосовые сообщения были направлены с личного номера Владимира Уйбы, поэтому права администрации главы, как и правительства, не затрагиваются.

Сторону защиты Олега Михайлова суд запросил предоставить к следующему заседанию, которое назначено на 27 июня,

аудио-видеозаписи, подтверждающие суть иска. Что-то подсказывает, что оно пройдет по той же схеме, то есть без присутствия главы.

Следует отметить, что депутат не требует от губернатора материальной компенсации, а настаивает лишь на том, чтобы Уйба принес публичные извинения.

Сергей ПАВЛОВ.