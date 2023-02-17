Губит детей не пиво… Запретят ли безалкогольный напиток?

В поисках ответа на вопрос: «Что бы еще запретить подросткам?» парламентарии республики предложили свой вариант – продажу безалкогольного пива. Причем – сразу по всей России. Других, более актуальных проблем в стране, видимо, маловато…
На сессии 16 февраля депутаты рассмотрели обращение к Госдуме, Совету Федерации и правительству России по вопросу установления запрета продажи безалкогольного пива несовершеннолетним. Инициаторами обращения стали 10 депутатов-«единороссов». Парламентарии полагают, что запрет должен быть установлен не только в Коми, но и по всей стране. Вслед за Минздравом Коми депутаты считают, что употребление подростками безалкогольного пива может вызывать у них привыкание и риск развития алкогольной зависимости в будущем.
В пояснительной записке сказано, что федеральным законом «O государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, в том числе при оказании услуг общественного питания. Но этот запрет распространяется только на алкогольную продукцию крепостью более 0,5%. Безалкогольное пиво в соответствии с национальным стандартом не относится к алкогольной продукции.
Депутаты же приводят заключение Минздрава Коми, которое указывает, что технология производства безалкогольного пива аналогична производству алкогольной продукции, при этом в процессе изготовления из него искусственно удаляется этанол. При изготовлении неалкогольного пива также используются специальные дрожжи, которые оставляют незначительные частицы этанола в жидкости, поэтому считать этот продукт полностью очищенным от спирта нельзя.
Кроме того, при производстве безалкогольного пива в качестве стабилизатора пены используется кобальт, который является частой причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов желудочно-кишечного тракта. Содержащиеся в безалкогольном пиве фитоэстрогены оказывают влияние на выработку тестостерона, что приводит к серьезным гормональным сбоям у подростков.
Губит детей не пиво… Запретят ли безалкогольный напиток?
В поисках ответа на вопрос: «Что бы еще запретить подросткам?» парламентарии республики предложили свой вариант – продажу безалкогольного пива. Причем – сразу по всей России. Других, более актуальных проблем в стране, видимо, маловато…