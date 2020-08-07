«Губит людей не пиво…» Перекрыть воду, наплевать на масочный режим – что еще сделать для победы коронавируса?

5 августа в столице Коми перекрыли водопровод. Как было объявлено, «в связи с отключением холодной воды» отключили и… горячую. Это парадоксальное, на взгляд обывателя, объяснение устроило далеко не всех горожан.

Многие сыктывкарцы возмущались, что в разгар пандемии целый город оставили без капли воды. То есть были созданы идеальные условия для распространения заразы.

В мэрии «Трибуне» пояснили, что отключение, носившее плановый характер, связано с ремонтом и гидравлическими испытаниями водопроводных сетей. То есть все идет по плану, несмотря на «особый режим».

Не беспокойтесь – в морге обмоют!

Чтобы снизить риск заражения, врачи рекомендуют почаще мыть руки. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) вряд ли допускает, что в современном мире (за редким исключением) есть целые города, все жители которых сутками ходят грязными.

Впрочем, ВОЗ еще многого о нас не знает. Например, о том, что есть такой Сыктывкар, где люди полностью игнорируют масочный режим, соблюдаемый даже в знойной Африке.

В столице Коми мало кто озабочен правилами безопасности. Человек в защитной маске выглядит белой вороной – и в магазине, и переполненном автобусе. Похоже, что «режим» соблюдают только чиновники мэрии. Они «изолировались» и «удалились» настолько, что какого-либо присутствия власти в Сыктывкаре не ощущается – граждане предоставлены сами себе. И живут по принципу: «Спасайся, кто может!»

Отсюда – и результат. Число заболевших в Коми (почти половина из них приходится на столицу) перевалило 5-тысячную отметку. И никакой тенденции к снижению. Каждые сутки – по 30-40 новых жертв коронавируса. Причем за последний месяц резко возросло и количество умерших от этой страшной болезни.

А ведь считается, что это пока «первая волна». Впереди еще – и «вторая».

Собянину палец в рот не клади…

Градоначальник Москвы – это вам не сыктывкарская мэрша Хозяинова: у Собянина не забалуешь! Благодаря жестким административным мероприятиям Москве удалось выйти на твердое «плато» по числу заболевших.

Тем не менее, недавно в Москве вновь начали штрафовать за отсутствие масок. Власти города ужесточили практику наказаний для тех, кто решил, что эпидемия коронавируса якобы уже окончена и можно больше не носить маски и перчатки в публичных местах.

Контролирующие органы в столице России снова активизировались. Московские предприниматели говорят, что к ним приходят проверки и уведомления из управ. Штрафы – существенные: от 3-5 тысяч для граждан до 100 тысяч для тех, кто обслужил людей, пришедших без маски и перчаток (и до миллиона для предпринимателей-«рецидивистов»). 24 магазина, как утверждают чиновники, были закрыты за аналогичные нарушения. Более того, чуть было не оштрафовали и самого Собянина: когда он зашел в кофейню без маски.

А вот в Сыктывкаре проверки формально вроде проводятся, только про наказания что-то не слышно. И это многих успокаивает.

Куда качнемся?

Недавно Владимир Путин провел очередное совещание по вопросам борьбы с пандемией, где прозвучал тревожный тезис: ситуация «может качнуться в любую сторону», посему «нет никаких поводов для успокоения и того, чтобы забыть про рекомендации врачей». Правда, каких-либо жестких указаний не последовало. То есть федеральная власть опять всю ответственность спихнула на губернаторов, а те, в свою очередь, — на мэров.

Но если ситуация ухудшится, тогда жесткость придется проявлять уже на фоне недовольства тем, как идет борьба со «второй волной». Если эпидемия снова разгуляется, больницы опять будут переполнены, а «скорая» будет приезжать на третьи-пятые сутки, когда уже поздно.

Вообще-то, если уж было принято решение в свое время обеспечить «масочный режим» в общественных местах, то его надо либо соблюдать — и следить за его соблюдением, и наказывать за несоблюдение. Либо отменять, дабы не дискредитировать государственную политику очередной профанацией.

Анатолий ПОЛЬКИН.