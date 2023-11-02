Гуляем десять дней! (Блиц от 3 ноября)

Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней.

1-8 января являются нерабочими праздничными днями, а два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Дыра в казне – 14 миллиардов

Глава Коми внес в Государственный Совет республики проект бюджета на 2024-й и последующие два года. Согласно документу, расходы республики в следующем году составят около 112 миллиардов рублей.

По проекту бюджета на 2024 год, доходы в следующем году составят 97 млрд 724 млн рублей, расходы — 111 млрд 985 млн. Дефицит казны составит 14 млрд 261 млн рублей.

Бензин нынче дорог

За 2022 год каждый житель региона потратил на непродовольственные товары в среднем по 131 тысяче рублей, сообщает Комистат.

Треть расходов приходилась на легковые автомобили и автомобильное топливо. Далее по доле в объеме розничных продаж следуют лекарственные средства, мужская, женская и детская одежда.

У реки дежурят спасатели

В м. Кузьдибож Вуктыльского района «Спас-Коми» осуществляют перевозку людей и товаров через реку.

По заявлению главы муниципального образования Гульнары Идрисовой, Ухтинский аварийно-спасательный отряд будет помогать жителям района на период снятия паромной переправы на автодороге Ухта – Вуктыл и оборудования ледовой переправы.

На реке Печора дежурят два спасателя, перевозка осуществляется с помощью аэролодки «Аллигатор».

Коровы подохли от голода

Видео с погибшими животными из крестьянско-фермерского хозяйства в Вуктыле появилось в социальных сетях. Редакция БНК получила подтверждение информации в Минсельхозе Коми.

Как прокомментировали в пресс-службе сельхозведомства, в связи с гибелью крупного рогатого скота 31 октября в КФХ Игоря Моисеева в Вуктыле выезжали специалисты управления ветеринарии Коми. По предварительным данным, животные погибли от истощения. Сколько именно коров умерло, в ответе на запрос не уточняется.

Со 2 ноября на месте находится рабочая группа специалистов: управления ветеринарии, регионального Минсельхоза и администрации Вуктыла. Группа привезла с собой медикаменты и концентрированные корма для животных.

Ковид не спит

В Коми за неделю коронавирусом заразились 206 человек, госпитализировано 47 пациентов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за неделю (с 23 по 29 октября) в стране госпитализирован 3 781 человек, что больше в сравнении с предшествующей неделей на 19,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 регионах России.

Дети – на миллион рублей?

Ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в размере 1 млн рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей предлагают в комиссии по демографии, защите семьи, детей и Общественной палаты (ОП) РФ.

Демографическая ситуация, сложившаяся в России, требует чрезвычайных мер, следует из доклада комиссии. Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 млн человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком, указано в документе.

Погасили долги по зарплате

Государственная инспекция труда в Республике Коми восстановила права работников ООО «Водоканал» в Воркуте.

Как сообщает ведомство, в результате принятых мер работникам выплачена задолженность по заработной плате за август и сентябрь 2023 года. Восстановлены трудовые права 223 граждан.

Как ранее сообщил «Комиинформу» и.о. мэра Воркуты Александр Камкин, в данный момент складывается очень непростая ситуация с банкротным ООО «Водоканал». Еще в апреле с.г. городским Советом депутатов было принято решение о передаче водоканального комплекса в республиканскую собственность.

Паромы ставят «на прикол»

В связи с появлением ледохода на реке Вычегда грузопассажирские перевозки по маршруту г. Сыктывкар (проезд Геологов) – пос. Трехозерка могут выполняться с задержкой, вплоть до отмены рейса.

Ранее ушел на зимовку грузопассажирский паром «Дорожник-24». Он прибыл в Заречье в пункт зимнего отстоя. А на переправе через Вычегду (Алешино – Седкыркещ) демонтировали причалы. Суда «Лая» и «Орбита» пока работают по расписанию.

Жилье для переселенцев

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в селе Выльгорт Сыктывдинского района по адресу: Школьный переулок, 15 жильцы получают ключи от новых квартир. Это 104-квартирный дом, в котором администрация приобрела 71 квартиру для переселения из аварийного жилья, сообщает Минстрой Коми.

Также в Сыктывдинском районе в мкр. Пичипашня села Выльгорт строится дом, в котором по программе переселения приобретено 105 квартир. А в селе Пажга строится дом под переселение, в котором приобретено 23 квартиры.

Нестарые дамы в роли старост

В пригородных поселках Сыктывкара прошли народные сходы по выбору старост поселений. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Совета Сыктывкара.

Согласно протоколу по итогам схода граждан, жители Выльтыдора в качестве старосты поселка видят Елену Ерофееву, а жители Трехозерки хотят назначить старостой Ирину Главинскую. Окончательное решение о назначении старост сельских населенных пунктов Выльтыдора и Трехозерки примут депутаты на очередном заседании Совета Сыктывкара.