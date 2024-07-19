Будто эстафетную палочку передают своим сменщикам главы региона и руководители администрации Сыктывкара самый известный столичный долгострой или недострой – набережную в Кировском парке. Идут годы, а финиша по-прежнему не видно.

Из последних сообщений: столичная администрация выделяет 51 миллион рублей для установления системы сбора дождевой воды и укрепления береговой линии. Если верить столичному мэру Владимиру Голдину, эти деньги начнут «осваивать» в ближайшее время.

«Время ждунов»

Но когда начнутся основные работы по обустройству набережной, неизвестно. Известно лишь, что необходимо где-то изыскать 1,8 млрд рублей. Сумма по понятным причинам изменится в сторону увеличения, если сроки и дальше будут затягиваться.

В неопределенности, похоже, пребывают и мэрия, и Желтый дом (администрация главы Коми). Ведь столичные и республиканские чиновники сегодня не в силах прогнозировать, что произойдет в обозримом будущем. Это касается и собираемости налогов, и социальной сферы, и состояния экономики.

Кроме того, и в самих «коридорах власти» могут произойти серьезные перемены. Через год пройдут выборы главы Коми и депутатов Госсовета. И не исключено, что многие статусные люди потеряют свои теплые кресла.

В Коми наступило «время ждунов». Вероятно, им сейчас не до набережной. Система управления регионом находится в состоянии энтропии – хаоса и беспорядка.

Пустые хлопоты

Впрочем, и до этого столичной набережной никто особо не занимался. Была лишь имитация бурной деятельности.

Напомним, что еще 10 лет назад бюджетные деньги – сотни миллионов рублей – выделялись компанией «Тетра» для берегоукрепления и проведения противооползневых мероприятий. В итоге случился скандал, поскольку всю проделанную работу порушил первый же сильный ливень.

Уже тогда республика просила финансовой поддержки у федерального центра, однако ей было отказано. Причем без объяснения причин. Вернее, эти причины не были доведены до широкой общественности. И сейчас Желтый дом просит денег на набережную, но все впустую. По словам министра строительства и ЖКХ Коми Андрея Чибисова, при выделении федеральных средств строительство набережной начнется в 2025 году и растянется на два года.

У вас денег куры не клюют?

Почему же наши чиновники никак не комментируют отказ Москвы предоставить финансовую помощь на обустройство набережной? Это доходчиво объяснил депутат Госдумы России Олег Михайлов:

«Меня часто спрашивают: что мной делается для привлечения в Коми дополнительных федеральных средств? Делается многое, однако в подавляющем большинстве случаев результат зависит не от моих договоренностей с федеральными структурами, а от органов исполнительной власти в самой Республике Коми, которые попросту бездействуют. Рассмотрим на конкретном примере, как все это происходит.

В сентябре прошлого года я получил очередной ответ от Минстроя России на запрос о выделении дополнительных ассигнований на реализацию проекта по благоустройству сыктывкарской набережной. Несмотря на то, что Минстрой России идет на контакт и продвигает инициативу вверх по бюрократической лестнице, тем не менее, было сделано справедливое замечание. В частности, указано на то, что у Республики Коми на 1 августа 2023 года профицит бюджета составлял 4,9 млрд рублей, а нецелевые остатки средств консолидированного бюджета Коми – почти 33 млрд рублей! С такими показателями реализовывать проекты, подобные набережной, можно и самостоятельно без какой-либо помощи со стороны федерального центра.

И дело не в том, что федералы не хотят вкладывать деньги в Коми. Проблема связана с тем, что они не готовы рисковать деньгами, доверяя их нынешней власти в Коми. Москва, выделяя средства, требует от регионов конкретный результат. Но какой результат может показать команда управленцев, у которой новые фельдшерско-акушерские пункты разваливаются меньше чем за год?

Главная проблема действующих руководителей в Коми – это незнание региона с вытекающим из этого непониманием пути ее стратегического развития. А тотальный кризис креативных идей приводит к тому, что треть бюджета остается неосвоенной, обязательства перед гражданами – невыполненными», – считает депутат федерального парламента.

Негодные мосты и бедовые дороги

Многие обратили внимание на то, что переносится возможное начало обустройства не только столичной набережной, а вообще реализация всех критически важных для Коми проектов. Например, возведение мостов через Печору (в районе сел Усть-Уса и Усть-Лыжа Усинского района), которые обещают сдать в эксплуатацию уже три десятилетия.

С началом ремонта моста через Сысолу в сторону поселка Краснозатонский власти также не торопятся, хотя он имеет исключительное значение для автомобильного движения между Сыктывкаром и населенными пунктами Корткеросского, Усть-Куломского и Сыктывдинского районов. Если развалится этот мост (не ремонтировался с 1970 года, то есть со времени его запуска в эксплуатацию), то огромная часть территории республики окажется в критическом положении.

Чиновники обещали заняться капитальным ремонтом дороги между Печорой и Усинском, но и этот проект также отложен «до лучших времен». Вообще, с дорогами в Коми сейчас беда. Буквально на глазах приходит в негодность трасса Сыктывкар – Ухта, со стороны Кировской и Архангельской областей дороги также стремительно деградируют, как и вся дорожная инфраструктура Коми.

Да и все кругом деградирует на фоне громких

обещаний. А их много. Непонятно, когда начнется обещанное строительство заводов по сжижению газа под Сыктывкаром и Ухтой; контейнерный терминал в Микуни; дата-центр в Печоре; горнолыжный комплекс в селе Зеленец Сыктывдинского района; завод по утилизации медицинских отходов; экопарк для семейного отдыха; аквапарк и новый жилой микрорайон в Сыктывкаре и так далее. Список очень длинный. Не успеют заявить об одних суперпроектах, как тут же возникают новые. И все это на бумаге, на словах!

Не в натуральную величину

Впрочем, не только на бумаге. Минувшей весной в Москве на Днях Республики Коми в Совете Федерации чиновники хвастались новым зданием театра оперы и балета в Сыктывкаре, столичной набережной и мостом через Печору. Но все это были лишь качественно выполненные макеты, сразу видно, что сделанные задорого и не из обычной бумаги. И это вам не самодеятельный кружок «Умелые руки»! Тут работали настоящие профессионалы под руководством Желтого дома.

Но таковы нынче времена, когда и макетов вполне достаточно, чтобы пустить пыль в глаза московским сановникам и показать, что Коми управляют энергичные и деловитые чиновники, пекущиеся о благе республики.

Сергей МОРОХИН.