Вы наверняка замечали, что на игрушки тоже бывает мода. Сегодня на смену огромным тряпичным медведям, тявкающим собачкам и текстильным акулам из закрывшейся «Икеи» пришли плюшевые белоснежные гуси. Краснолапчатые гуси атаковали супермаркеты и торговые центры и вот уже несколько месяцев остаются в лидерах интернет-продаж.

Более того, именно «Гусь-обнимусь» стал самой продаваемой новогодней игрушкой в интернет-магазинах, хотя обычно в фаворе бывают символы года по восточному календарю. Кошечек и кроликов, вместе взятых, гусь обогнал с большим отрывом. Способствовали этому и вполне демократичные цены: в зависимости от накрутки продавца и размера самой игрушки – от 300 до 2000 рублей.

По мнению психологов, россияне в последнее время все чаще страдают от одиночества. Социальные опросы показывают, что чувство одиночества в России испытывает почти 43 процента населения. Причины разные – здесь и недавние ограничительные меры в связи с пандемией, и переход жизни в онлайн. Многие, даже если и имеют близких людей рядом, признаются, что не могут ощутить себя с ними в полной мере нужными и любимыми. Собрались, к примеру, на кухне три человека – мама, папа и ребенок-подросток. Глядь, минут через десять каждый уже «сидит» в своем телефоне. Нам легче отправить сообщение в мессенджере, чем позвонить, не говоря уж о личной встрече «глаза в глаза».

Жизнь в городе, где только на дорогу к рабочему месту требуется не меньше часа, а то и больше, постоянные стрессы и волнения, негативные новости тоже не способствуют душевному покою. То ли дело плюшевый гусь – гулять его выводить не надо, лежит себе на диване, есть-пить не просит. Вот и происходит «гусезамещение». Мягкого (уютного) гуся удобно взять в руки, обнять и расслабиться в плюшевых объятиях. Возможно, этим и объясняется его популярность?

Еще одна причина привязанности к мягким игрушкам – нехватка в детстве родительского внимания. Как говорят психотерапевты, став взрослыми, мы бессознательно пытаемся компенсировать недополученное. Покупка игрушки может восприниматься «внутренним родителем» как наиболее доступный и простой способ услышать и реализовать потребности «внутреннего ребенка». В этом случае игрушка может стать хорошим переходным объектом, восстанавливающим связь с какими-то значимыми частями психики, «инстинктивными архаичными частями разума, складывающимися из индивидуального и переданного по наследству чувственного опыта».

Людям свойственно очеловечивать животных, растения, игрушки. Отсюда все эти платьица и чепчики для маленьких собачек, нарядные комбинезоны для их прогулок. Наверняка у кого-то в доме растет фикус «Арнольд» или, к примеру, герань «Наташа». Поливая их, хозяева разговаривают с ними как со своими знакомыми. А вспомните «Денискины рассказы». Когда мальчик хотел заняться боксом, мама предложила ему тренироваться на игрушечном медведе. Посмотрел Дениска на его разноцветные глаза и милую мордочку, вспомнил, как кормил его кашей, гулял и засыпал вместе с ним… И расхотелось ему быть боксером. Разве можно бить друга?

Поэтому выдыхаем: игрушки нужны не только детям! Покупайте и дарите игрушки, ведь одиночество и недостаток счастья ускоряют физиологическое старение организма.

И не стесняйтесь обниматься с гусем. Всем нам, испытывающим регулярный стресс, такая перезагрузка «для восстановления связи с архаичными частями разума» просто необходима. Стоимость «игрушечной терапии» каждому по карману. И явно дешевле, чем психотерапевт!

Корреспондент «Трибуны» стал недавно свидетелем интересного обсуждения в одной из сыктывкарских школ. На родительском собрании мамы, папы и педагоги обсуждали, что подарить выпускникам на праздник «Последний звонок». Флешки, будильники, колокольчики, фотоальбомы? «А давайте подарим детям «Гуся-обнимуся», – предложила одна родительница. Поначалу ее не поняли: зачем? «Это подарок не про нужность, а про душевность, – пояснила она. – К тому же представьте: влетает на сцену целая стая гусей: это трогательно, красиво и весело…». В итоге все согласились: гусь лучше будильника.

Откуда они прилетели?

Оказывается, это просто грамотный маркетинговый ход, игра потребительскими инстинктами массового покупателя, ведь «Гусь-обнимусь» родом из популярного компьютерного квеста Untitled Goose Game, выпущенного в 2019 году. Персонаж по сюжету игры довольно хулиганский. Он живет в английской деревушке и напропалую проказничает. Популярность игры росла, и в один прекрасный момент «Гусь-обнимусь» вышел за ее пределы и превратился в мем. Ну, а если в интернете появляется что-то популярное, то предприимчивые производители мгновенно ставят это на поток. Первым производителем «Гусей» стала компания «Джимми Тойс», где воспользовались популярностью игрового персонажа.

Кстати

Самой популярной игрушкой в мире остается плюшевый мишка (привет, Винни-Пух!). Люди разного пола и возраста всегда рады такой игрушке, и у всех она вызывает восторг и умиление. А первой игрушкой, напомним, как в древнем, так и современном мире была и остается погремушка.

Лиля ВОВК.