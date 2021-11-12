9 ноября Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о публичной власти в регионах, который резко усиливает зависимость глав субъектов Федерации от Москвы и закрепляет право федерального центра участвовать в формировании исполнительной власти на местах.

За законопроект проголосовало 317 депутатов от «Единой России», ЛДПР и частично «Новых Людей». Депутаты от КПРФ голосовали против, а «справедливороссы» не голосовали.

По мнению депутата-коммуниста от Коми Олега Михайлова, «этот закон – последний гвоздь в крышку гроба федерализма в Российской Федерации».

Столь резкая оценка продиктована тем, что в не слишком опасном с виду законопроекте есть множество подводных камней. Он может стать первым шагом к лишению субъектов Федерации остатков самостоятельности и даже к упразднению некоторых национальных регионов, которые, возможно, захотят объединить с соседними. Так появятся обоснования для лишения их национального статуса. К тому же федеральная власть, судя по всему, давно мечтает упростить себе жизнь и управление страной, укрупнив регионы.

Как раз в этом направлении мыслит спикер Госдумы и член «Единой России» Вячеслав Володин. «Национальные республики и самоопределение народов – ошибка, которая может привести к распаду», – заявил он.

Мнение юриста и члена Избиркома Коми от КПРФ Андрея Никулина:

– С моей точки зрения, этот законопроект призван полностью уничтожить самостоятельность субъектов РФ как в определении структуры органов государственной власти, так и в их формировании. Раньше субъекты были свободны даже в определении формы правления, к примеру, в 90-е годы Республика Коми была 100% президентской республикой, а Дагестан – 100% парламентской.

В этом не было ничего не нормального при условии, что все субъекты обеспечивали соблюдение основ конституционного строя, в частности, народовластия и разделения властей. Рассматриваемый же законопроект во всех смыслах настолько детально регламентирует формирование власти в регионах, и в большей степени направлен не столько на унификацию, сколько на буквальное подчинение региональной власти федеральному центру.

К сожалению, авторы законопроекта не понимают, что даже в номинально федеративном государстве предлагаемые ими примитивные управленческие и административные императивы рано или поздно дадут сбой, и маятник федеративного торга резко качнется в сторону центробежных сил, что чревато распадом страны. Система сдержек и противовесов в федеративном государстве должна строиться на выверенном разграничении полномочий между центром и регионами, а не на подчинении регионов центру.

Главная претензия к законопроекту – это окончательное закрепление участия федерального центра в формировании власти в субъектах Российской Федерации. Мало того, что главу исполнительной власти субъекта фактически назначает президент РФ, так еще и этот глава свои кадровые решения согласует с федеральным правительством, считает Андрей Никулин.