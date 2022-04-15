Местные жители сообщили «Трибуне», что территорию прилузского поселка захламили частники-лесозаготовители. Они вывезли древесину из леса и складировали ее вдоль дороги, близко к домам. Груда разбросанных бревен не только портит вид населенного пункта, но и создает опасность для его обитателей.

Это – беспредел!

– Второй год подряд частники оставляют древесину вдоль дороги. В этом году вся территория поселка буквально завалена штабелями деловой древесины. Бревна свалены вплотную к постройкам, жилым домам: ни самим не подъехать, ни машинам экстренной помощи, если кому-то понадобится. Беспредел какой-то! – возмущаются жители Гыркашора.

– Лесовозы угробили единственную действующую дорогу, по которой мы ездим в райцентр Объячево и в больницу, и за продуктами. Ведь у нас в поселке нет даже магазина, – продолжают гыркашорцы. – Молодые семьи по этой же дороге вывозят своих деток в детский сад, школу в соседний поселок, тем самым подвергают опасности себя и своих детей. Боимся, что дети травмируются. Ведь эти груды никак не закреплены, не имеют никаких ограждений.

Старожилы Гыркашора, которые сами когда-то работали в леспромхозах, говорят, что такого безобразия раньше не было. Нельзя складировать древесину в поселке: мол, это не нижний склад. Завалы из бревен создают и пожароопасную ситуацию. По словам местных, весь прошлый год они жили, как говорится, на пороховой бочке – лето было жаркое. Скоро снова пожароопасный сезон, а в колодцах гыркашорцев нет воды.

Глава лесорубам не указ

Также местные жители говорят, что в Прилузском районе активно, если не сказать хищническим образом, вырубается лес, из-за чего исчезают традиционные места сбора грибов и ягод. А после себя лесозаготовители оставляют полный бедлам.

– Сколько леса вокруг вырубили, нарушая все нормативы! Сердце кровью обливается. В поселке была лесистая территория (раньше там было футбольное поле, а потом заросло), которую люди сами вычистили, а теперь туда тоже вывезли древесину. У них тут же и техника стоит, бочки с горючим, тут они и ремонтируются, и заправляются. Кругом канистры раскидали. Если даже вывезут лес, кто будет приводить в порядок изгаженное место? – вопрошают гыркашорцы.

– Региональные власти обещали изменить принцип выделения участков для заготовки древесины. Глава Коми Владимир Уйба поставил задачу перед министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды — категорически запретить отвод делянок вокруг населенных пунктов (удаленность участков должна быть не менее 10 километров). Ведь леса вокруг населенных пунктов являются исконным местом сбора дикоросов. Глава обещал, что будут следить и наказывать нерадивых лесорубов. Мы обрадовались, но, видимо, зря: ведь сейчас лес уже почти около домов вырубают! Выходит, глава им не указ?

Гыркашорцы написали коллективное заявление руководителю администрации сельского поселения Объячево (Гыркашор входит в его состав) А. Тенькову, главе муниципального района Е. Нестерюк, районного комитета охраны природы и окружающей среды Д. Елфимову. Прошел почти месяц, но, по словам жителей, никто не приезжал разбираться. Правда, они получили ответ от комитета охраны природы: мол, «данное обращение не содержит признаков и обстоятельств, указывающих на несоблюдение экологических требований и негативное воздействие на окружающую среду».

– Думаем, что и от остальных руководителей получим похожие отписки – и мало что изменится, – переживают обитатели поселка.

Кто навалил?

Как сообщил «Трибуне» глава сельского поселения Объячево Андрей Теньков, он сам выезжал в поселок и видел, что действительно кто-то самовольно складировал древесину в центре населенного пункта. На место выезжали и представители администрации района, после чего они обратились в полицию, чтобы установили причастных к этому лиц.

– Полиция найдет нарушителей и примет меры. Ведь это уже самовольный захват земли. По предварительным данным, это некий кировский предприниматель. Бревна действительно лежат навалом, и не дай бог под ними окажется какой-то мальчуган. В общем, лесозаготовители поступили нагло и некрасиво. У меня этот вопрос тоже на контроле, – подытожил Андрей Теньков.

Екатерина МАКАРОВА.