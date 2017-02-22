И блин съесть, и на столб влезть…

В нынешнем году масленичная неделя выпадает на конец февраля. Заканчивается она Прощеным воскресеньем.
Православные христиане готовятся к Великому посту и последующей за ним Страстной неделе.
Праздники с широким народным гулянием и сжиганием чучела по традиции пройдут 26 февраля.
В столице Коми «Широкую Масленицу» начнут отмечать в 12 часов на Стефановской площади.
На разных площадках города зрителей ожидают концерты, конкурсы, соревнования, забавы и развлечения. Гости праздника смогут купить горячий чай, выпечку и, конечно же, блины.
В 13.00 всех желающих будут ждать на традиционном конкурсе покорения столба.
В 15.00 состоится подведение итогов ежегодного конкурса на лучшее чучело Масленицы, в этом году за звание победителя поборются около 30 участников.