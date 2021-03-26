И эти люди учат нас жизни… Председателя комиссии по депутатской этике привлекли за незаконную агитацию

Отголоски сентябрьских выборов в Госсовет Коми до сих пор слышны в судебных инстанциях. Спустя полгода депутата республиканского парламента Владимира Жарикова привлекли к административной ответственности за незаконную агитацию.

Согласно постановлению Лесозаводского судебного участка Сыктывкара, было установлено, что депутат с нарушением закона изготовил 10 тысяч листовок с призывом голосовать за себя и за «Единую Россию». За это на него наложен штраф – 1 тысяча рублей.

Вроде «мелочевка», но есть один нюанс: Владимир Жариков не просто депутат, а еще и председатель постоянной комиссии Госсовета Коми по регламенту и депутатской этике. То есть за большую зарплату сегодня учит своих коллег жизни. Соответствующее заявление на Владимира Жарикова еще в сентябре написал член избиркома Коми Виктор Воробьев. По его словам, все вопросы по незаконной агитации в Эжве должны были естественным, то есть законным, путем решиться еще осенью, но правоохранители почему-то посчитали иначе. Всю историю с незаконной агитацией они попросту заволокитили. Поэтому оппоненты В. Жарикова пошли на принцип – решили довести дело до конца. А в том, что в результате разразился скандал, виноват сам депутат.

Должен ли теперь В. Жариков сложить с себя полномочия как «честный человек»? В. Воробьев на таком развитии событий не настаивает.

«Всегда на страже законов»

Сам Владимир Жариков так прокомментировал ситуацию:

«В последнее время члены КПРФ Республики Коми пытаются раскрутить тему с решением суда по поводу нарушений правил агитации моим штабом во время выборов в Госсовет в сентябре прошлого года. Хотелось бы обратить внимание оппонентов, представителей общественности и журналистов, что решение суда еще не вступило в законную силу и будет нами обязательно оспорено. Формально члены моего штаба не нарушили бы правил, начав распространение буклетов сразу после уведомления избиркома об их производстве. Подчеркну, что ошибки в буклете были замечены мной, после чего я дал команду не распространять этот материал, а тираж был уничтожен. Однако один из буклетов попал в руки наших оппонентов и стал предметом судебного разбирательства.

Я всегда исполнял и исполняю законы. Как депутат Госсовета, я нахожусь на страже республиканских законов и должен быть примером для других. Для меня сегодня в статусе депутата гораздо важнее заниматься проблемами жителей республики, что я и делаю каждый день. Остальными вопросами займутся юристы».

P.S. То есть стоит ждать продолжения депутатской «мыльной оперы», которая теперь будет все смешнее, учитывая размер штрафа и очевидный факт нарушения законодательства.

Сергей МОРОХИН.

фото komionline.ru.