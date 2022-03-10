И машинисты «берут на лапу» (Криминал от 11 марта)

Машинист-инструктор локомотивного депо Печоры обвиняется в трех эпизодах.

Мужчина объявил троим подчиненным, что они лишены денежного вознаграждения за обеспечение безопасности движения по итогам работы за год. При этом он отметил, что может помочь и не выставит им отрицательные баллы за нарушения, но за это попросил половину суммы незаконно начисленной премии. Получив от сотрудников депо средства на банковскую карту, злоумышленник распорядился ими по своему усмотрению.

«Цветочная афера»

У воркутинца, заказавшего цветы, похитили 28 тысяч рублей.

В преддверии 8 Марта мужчина решил сделать предварительный заказ цветов. В одной из социальных сетей нашел сайт, предлагающий большой выбор недорогих букетов, и оформил заказ. Деньги он отправил на счет, указанный продавцом. Однако заказ так и не получил. Установлено, что хищение денежных средств совершил 28-летний житель Иркутской области. Он дал уже признательные показания и находится под домашним арестом.

Не по-соседски получилось…

30-летняя жительница Усть-Вымского района обманула свою доверчивую соседку-пенсионерку.

Молодая дама часто наведывалась в гости к пожилой женщине, а та попросила ее научить правильно пользоваться сотовым телефоном. Под предлогом разбора функций гаджета мошенница переводила на свой счет небольшие суммы через личный кабинет в приложении банка. Общая сумма похищенных денег составила 331 тысячу рублей. В полиции она призналась в содеянном и добровольно вернула 36 тысяч рублей.

Железо на колесах

Ухтинец украл автомобиль и сдал его в металлолом.

Владелец авто некоторое время отсутствовал в городе, а вернувшись, обнаружил пропажу своего ВАЗ-2107. Полиция нашла злоумышленника, им оказался 28-летний житель Ухты. Он признался в содеянном и пояснил, что автомобиль похитил с помощью эвакуатора, впоследствии он сдал машину в пункт приема металла.

Мальчик задохнулся в дыму

В Усть-Цилемском районе выясняют обстоятельства гибели 8-летнего ребенка.

5 марта в доме по улице Авиационной в деревне Карпушевка произошло возгорание. На момент приезда спасателей комната, где находился мальчик, была сильно задымлена. Ребенка вынесли из помещения, однако прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего. По предварительным данным, причиной возникновения пожара послужила детская шалость с огнем. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Слепая» оказалась мошенницей

Молодая воркутинка нашла «ВКонтакте» «ясновидящую» с ником «Раиса слепая», которая пообещала ей снять порчу и сглаз с семьи, а также очистить карму с денежных средств, находящихся в семейном бюджете.

Начиная с января 2021 года, женщина перечисляла деньги «за услуги» мошенницы. Общая сумма переводов составила 700 тысяч рублей.