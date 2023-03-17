11 марта в Финно-угорском этнокультурном парке состоялся XVI чемпионат по национальному виду спорта – гонки на охотничьих лыжах «Лямпиада». В этом году состязание объединило 140 спортсменов практически со всех районов республики. Причем если первые Лямпиады собирали в основном представителей старшего поколения, то нынче было много молодежи.

Участников разделили по возрастным категориям, а лыжню – на три дистанции: детям предлагалось преодолеть всего 500 метров, женщинам – один километр, а мужчинам – два. Почти половина дистанции для мужчин составляла снежная целина.

Малыш и ветеран

Перед началом гонок по традиции были подняты государственные флаги. Российский – поднимала известная лыжница, уроженка поселка Краснозатонский Виктория Мелина, а триколор Республики Коми – в четыре руки – самый маленький и самый старший участники. В этом году возраст самого младшего – Степана Фаута – всего 2,5 года, а самым опытным, как и в прошлом году, оказался Сергей Шарапов, который в апреле отметит 75-летний юбилей.

Степан резво взял старт, но, пробежав два-три метра, стал терять лыжи и падать. Большую часть пути он проделал, поддерживаемый с двух сторон заботливыми родителями. Никто, в общем, не стал бы возражать, если бы юный «лямпиец» пришел бы таким образом и к финишу. Однако мама мальчика решила соблюсти спортивный принцип. За два метра до заветной черты она поставила малыша на лямпы, и он финишировал самостоятельно, как настоящий охотник.

Что касается Сергея Шарапова, то он уже сам стал брендом Лямпиады, поскольку является ее постоянным участником. Его узнают по стилизованному костюму, меховой лисьей шапке и расписных лямпах.

Как рассказал журналистам сам Сергей Шарапов, он охотник со стажем, охотится с семнадцати лет. Волчьи и медвежьи клыки и когти на его оберег-ожерелье – личные трофеи с удачной охоты. Свой костюм он сшил самостоятельно, подсмотрев образец в отделе этнографии Национального музея.

Зампред с пистолетом

Открыла «Лямпиаду-2023» заместитель председателя правительства Коми Галина Габушева. «Замечательно, что соревнования привлекают год от года все больше участников, – сказала она. – Состязания по национальному виду спорта – это красивое захватывающее действие, которое приобщает нашу молодежь к традициям, духовно-нравственным ценностям и здоровому образу жизни. Многие приехали сюда целыми семьями, чтобы своими глазами увидеть наш национальный вид спорта и поболеть за участников…»

Галина Габушева позже дала старт женскому забегу на 1 км, лично выстрелив из спортивного пистолета. А по окончании гонок участвовала в церемонии награждения победителей.

Состязались и забавлялись

В этнопарке, напомним, «Лямпиада» проходит второй год подряд. А родилась она в корткеросском селе Большелуг благодаря тренеру по лыжам спортшколы Афанасию Габову. Сначала это были сельские соревнования, которые выросли затем и до республиканских. Жители Корткеросского района до сих пор немного обижаются, что праздник от них «уехал». Впрочем, это спорный момент. Все-таки в этнопарке гораздо больше условий для того, чтобы праздник стал привлекательным не только для спортсменов, но и для туристов.

Бег на лямпах признан национальным видом спорта Коми, и на «Лямпиаде» выполняют нормативы и получают спортивные разряды. Участники забегов могут стать кандидатами в мастера спорта и даже мастерами по национальным видам спорта «гонки на охотничьих лыжах». Они получают соответствующий значок и удостоверение к нему.

Ну, а пока одни зарабатывают очки и разряды, гости праздника могут посетить различные мастер-классы, отведать традиционную финно-угорскую кухню, посостязаться в других народных забавах.

Большую развлекательную программу подготовил Дом дружбы народов Республики Коми. Директор учреждения Григорий Хатанзейский в национальном ижемском костюме учил закидывать аркан на деревянную фигуру оленя, а веселые бабки-ёжки устроили состязания по перетягиванию каната и блинные бои.

Между забегами собравшихся радовали любимые исполнители: певица Вера Булышева, гармонист Владимир Трошев с ансамблем «Гуляночка», казачий хор «Вольница» и народный белорусский хор «Купалинка».

Комментировали спортивные забеги спортивный судья Николай Чарин и ведущий Константин Басков. Их тандем рождал веселые диалоги. «Смотрите, как мастерски бежит этот спортсмен. Как ловко он использует койбедь меж лямпами!» – говорил один. «Во дает! Впервые вижу такую технику!» – шутил другой.

Нарушители – вне зачета

Строго следил за соблюдением всех традиций главный судья соревнований Афанасий Габов. По правилам соревнований лямпийцы должны выходить на старт в экипировке коми охотника: на ногах – валенки или пимы, вместо лыжных палок – койбедь.

Однако не все участники соревнований, особенно молодежь, решили соблюдать дресс-код в плане

обуви. Многие вышли на старт в кроссовках и ботинках. Патриарх «Лямпиады» Габов пошел на принцип. «Даю пять минут, чтобы все смогли переобуться», – заявил он. Когда по истечении этого времени большинство «нарушителей» остались в прежней обувке, судья объявил, что бежать они могут, но вне зачета. «Бег на лямпах только в валенках. Если мы говорим о сохранении национальной традиции, так давайте не нарушать ее», – пояснил он.

Награждал победителей экс-сенатор Валерий Марков, региональный председатель Федерации гонок на охотничьих лыжах

Кстати

Лямпы – традиционные коми лыжи. Главное их отличие от обычных в том, что они заметно шире и снизу подбиты оленьим мехом. Это позволяет охотникам идти по снежной целине, не утопая в сугробах.

По правилам лыжного фестиваля участники должны выступать в лазах (национальном охотничьем жилете) и иметь вместо лыжных палок койбедь. Койбедь имеет с верхнего конца лопаточку, а с нижнего – железный копьевидный наконечник.

Игорь СМИРНОВ.