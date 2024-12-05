«И вот она нарядная…» (Блиц от 6 декабря)

В Сыктывкаре на Стефановской площади установили главную елку республики. Ель-красавица выросла в Ясноге Сыктывдинского района.

Жители республики также могут установить дома живую ель. Заготовка елей для новогодних праздников возможна на лесных участках, где не требуется сохранение подроста и молодняка. Для заключения договора купли-продажи человек должен с паспортом и платежным документом подойти в ближайшее участковое лесничество. Стоимость елочки в зависимости от высоты дерева составит от 50 до 300 рублей.

Деньги за эффективность

Инта, Усинск и Ухта получат гранты на общую сумму 15 миллионов рублей.

В Коми утвердили распределение грантов муниципальным образованиям по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2023 год. Соответствующее распоряжение подписала первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева. 6,7 млн получит Инта, 5,2 млн – Усинск, 3 млн – Ухта.

Комиссия дала добро

Специалисты Федерального агентства воздушного транспорта провели проверку объектов Усинского аэропорта и признали, что они соответствуют федеральным авиационным правилам.

Напомним, в июне 2024 года в аэропорту стартовал ремонт взлетно-посадочной полосы. Стоимость ремонтных работ составила 200 млн рублей.

Красиво жить не запретишь

С начала года жители Коми в ресторанах и барах потратили почти 14 млрд рублей.

Как сообщает Комистат, эта сумма в сопоставимых ценах на 3,6% меньше, чем в октябре прошлого года. Всего с января по октябрь 2024 года местное население в местах общественного питания оставило 13,8 миллиарда рублей, или 106,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Где зарядить авто?

В Сыктывкаре введены еще две зарядные станции для электромобилей.

Одна находится на ул. Бабушкина, 22 на стоянке за администрацией Сыктывкара, вторая – на ул. Куратова, 66, на стоянке возле запасного поля Центрального стадиона. Теперь в Коми функционируют три ЭЗС, все расположены в черте столицы Коми. Первая была установлена в октябре 2024 года на ул. 2-я Промышленная, 23.

Монастырю подарили колокол

103-килограммовый подарок поступил в Крестовоздвиженский Кылтовский монастырь в Княжпогостском районе.

Он предназначен для монастырской колокольни, которую хотят дополнить новыми звонами будущей весной. Также в ноябре был установлен купол на соборе Зосимы и Савватия в Кылтовском монастыре. Все его детали были воссозданы по фотографии 1900 года, чтобы сохранить историческую точность и вернуть монастырю его первоначальный облик. Стоимость купола составила 2,5 млн рублей, и эту сумму удалось собрать с помощью благотворителей.

Петухова прошла по конкурсу

В Троицко-Печорском районе состоялся конкурс на должность главы администрации.

Депутаты выбрали Елену Петухову, избавив ее от приставки «врио». Экс-руководитель района Алексей Целищев, напомним, подал в отставку. Елена Петухова пришла на работу в райфинотдел Троицко-Печорского исполкома в 1990 году после окончания Ленинградского финансового техникума. Позже она окончила Вятскую гуманитарную академию и в 2014 году возглавила финансовое управление администрации, проработав на этом посту много лет. Последние годы занимала должность замруководителя администрации.

Картошка и рожь для Севера

Минсельхоз Коми назвал сорта картофеля, рекомендованные для северных климатических условий.

На заседании комиссии по изменению сортового районирования по Коми и Архангельской области представители филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» решили включить в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северному региону на 2025 год, рожь озимую сорта «Лика» и среднеранний сорт картофеля «Лила». Для высадки в наших климатических условиях рекомендован также ранний сорт картофеля «Мира».

Это дело семейное

ТПП Коми объединит семейные компании республики на бизнес-форуме.

Первый семейный деловой форум пройдет 11 декабря в Сыктывкаре. Участники обсудят актуальные вопросы создания и развития семейного бизнеса, ознакомятся с продукцией и услугами семейных предприятий и узнают о предстоящих изменениях налогового законодательства. Деловое мероприятие проводится в рамках специального проекта «Семейные компании России» ТПП России.

Две сотни гвардейцев

Во время осеннего призыва на сборном пункте в Емве Княжпогостского района состоялась отправка команд призывников.

Более двухсот человек из городов и районов Коми отправились служить в воинские части Росгвардии, дислоцированные в Сыктывкаре, Москве, Калуге, Московской и Нижегородской областях.

Чтобы город не замерз

До конца 2025 года в Микуни модернизируют котельную №3.

На портале госзакупок размещена заявка на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению котельной №3 г. Микунь. Начальная стоимость закупки составляет 15 млн рублей. 27 декабря комиссия определит подрядчика.

А икра-то не настоящая!

В Сыктывкаре активизировались подпольные торговцы деликатесами.

На этой неделе в разных частях города были замечены женщины, торговавшие банками с красной икрой. На требование предъявить документы на товар продавцы отвечали, что все сертификаты «у руководства» или «на оптовом складе», при том что в рамках уличной торговли все документы должны быть у продавцов при себе. На банках не было ценника, а у торговок отсутствовал мобильный кассовый аппарат. Во избежание возможных инцидентов лучше приобретать продовольственные и промышленные товары в официальных торговых сетях и магазинах.

Кража по сговору

В Усинске группа из пяти человек срезала 82 метра кабеля.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже медного кабеля с линий энергоэстакады причастны пятеро жителей Усинска в возрасте от 17 до 37 лет. В течение двух недель они наведывались к производственным объектам, срезали куски кабеля и переносили их в сумках домой. Украденное похитители сдали в пункт приема цветных металлов, а деньги потратили на личные нужды.Ущерб предприятию составил 650 тысяч руб.