29 апреля состоялась сессия депутатов Госсовета Коми. Впервые за пять лет мало кто верил, что она вообще состоится в назначенный срок.

Напомним, что 22 апреля председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева на встрече с врио главы Коми Владимиром Уйба сообщила, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе и рекомендациями Роспотребнадзора запланированная на 29 апреля сессия будет перенесена. 23 апреля она, не поставив в известность своих коллег-депутатов, подписала распоряжение об отмене заседания. В результате разразился настоящий скандал, последовали резкие заявления депутатов, возмущенных этим решением, причем среди них оказались даже представители «Единой России», лояльность которых до сих пор не вызывала сомнений.

Надежда пока остается

Кончилось тем, что делегация недовольных парламентариев в свою очередь отправилась на четвертый этаж Желтого дома, где находится кабинет врио главы. Хотя такой визит сам по себе тоже выглядит странно: почему вообще депутаты должны спрашивать губернатора, когда им проводить сессию?

Выслушав доводы членов президиума Госсовета, Владимир Уйба согласился, что заседание проводить нужно. Тем более что в повестке дня сессии предусматривалось рассмотреть целый пакет важных экономических вопросов.

Предметом «торга», скорее всего, стал вопрос, который также был в повестке дня сессии, а именно вопрос о досрочном прекращении полномочий спикера Госсовета Надежды Дорофеевой, который инициировали сразу несколько депутатов из разных партийных фракций.

В итоге сессия состоялась, как и планировалось изначально, 29 апреля, но уже без вопроса об отставке госпожи Дорофеевой. «Не время раскачивать лодку», — решили депутаты.

Льготы для «маленьких»

Итак, главное, что было принято депутатами Госсовета региона, – это пакет законопроектов, которые подразумевают льготы для малого и среднего бизнеса.

Первое. С 1 июля 2020 года в Коми будет введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Он позволит «самозанятым» гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в простом и необременительном режиме. Например, зарегистрироваться можно будет в онлайн-режиме, вести отчетность и покупать конт-рольно-кассовую технику не нужно. Вместо НДФЛ 13% размер налоговой ставки составит всего 4% при получении доходов от физических лиц и 6% — дохода от юрлиц и предпринимателей.

Второе. Согласно законопроекту «О некоторых вопросах, связанных с применением упрощенной системы налогообложения», в два раза, начиная с 1 января этого года, и сроком на три года будут снижены налоговые ставки для организаций и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. До трех процентов — если объектом налогообложения являются доходы, и до 7,5 процентов — доходы, уменьшенные на величину расходов.

Третий законопроект вносит изменения в республиканский закон «О налоге на имущество организаций». Депутаты поддержали предложение правительства Коми о снижении в течение всего 2020 года до одного процента налоговую ставку на недвижимое имущество организаций, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.

Причем эта мера коснется только субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных по месту нахождения юрлица или его обособленного подразделения, и таким образом,

надеются депутаты, в Коми «потянутся» предприниматели из иных регионов, ведь бизнес, как рыба, всегда ищет места, где «глубже».

Самовыдвиженцы, вперед!

Еще один важный вопрос, который рассмотрели вчера депутаты – о самовыдвиженцах. Этот вопрос стоял в повестке под № 15, но депутаты проголосовали за то, чтобы рассмотреть его первым. В результате обсуждение одного этого вопроса затянулось на 1 час 15 минут.

Как известно, 13 сентября 2020 года в республике состоятся досрочные выборы главы региона. По действующему законодательству, в них могли участвовать только кандидаты, выдвинутые партиями. Вчера республиканский парламент одобрил поправки, благодаря которым в выборах смогут участвовать и самовыдвиженцы. Для того, чтобы Избирком смог зарегистрировать такого кандидата, ему нужно будет собрать в свою поддержку подписи 1% от числа избирателей, то есть 6614 подписей.

Избирательный фонд кандидата на должность главы не должен превышать 50 млн рублей. Эту сумму может полностью внести партия, которая поддерживает кандидата, или сам выдвиженец. Размер пожертвований от физических лиц не должен превышать 3 млн рублей, от юрлиц — 6 млн рублей.

Вспомнили о ветеранах

Кроме того, депутаты приняли обращение к правительству Коми, в котором предложено увеличить размер республиканской денежной выплаты «детям войны».

«Они достаточно пережили в своей жизни, и наш долг – поддержать их в этот непростой для всех период, – отметила, в частности, вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева. – У них не было беззаботного детства, но у них может и должна быть защищенная и уважаемая старость».

Игорь ВОЛКОВ.