И взрослые, и дети ведут себя как агрессоры

Недавние январские события потрясли всю страну. Сначала в Перми двое подростков, ворвавшись в школу, ранили преподавателя и учеников 4 класса. Подростки несколько раз ударили 47-летнюю женщину ножом в шею и грудь, потом нанесли ранения детям 10-11 лет.

Утром 19 января в Бурятии 15-летний подросток с топором и зажигательной смесью ворвался в свою школу и устроил бойню, серьезно ранив шесть человек. Бросил в класс бутылку с «коктейлем Молотова», а когда дети побежали на выход, спасаясь от огня, принялся махать топором.

Впрочем, взрослые в агрессивности «не уступают». В эти же дни на экранах ТВ в ток-шоу активно обсуждали другую тему: муж вывез молодую жену в лес и на почве ревности отрубил ей кисти рук…

Откуда такая жестокость и агрессия?

«Дрожи, буржуй!»

Недавно интернет-сообщество республики обсуждало не столь громкое, но весьма характерное для наших дней происшествие.

Возле сыктывкарского магазина «Лента» водитель «Лексуса» поставил свое авто не на стоянку, а прямо на пешеходном переходе. Посетитель магазина, переходя дорогу, сделал ему замечание о неправильной парковке. В ответ владелец «Лексуса» выстрелил из травматического пистолета и ранил недовольного пешехода в ногу. Обе стороны высказывали разные версии. Владелец иномарки утверждал, что пешеход ругался, бил по стеклу, пинал авто, оскорблял и лез драться. А пистолет понадобился для защиты. Пострадавший — что «стрелок» еще и угрожал выстрелом в голову.

Легко представить, какие там кипели страсти. Эта история расколола интернет-пользователей. Одни говорили, что «подстреленный сам виноват». Он небось работяга (лузер, ватник, беднота), приехал на ржавых «Жигулях» и завидует уважаемому человеку на «Лексусе». Другие — что эти «крутые» совсем обнаглели, делают что хотят и уверены, что им все позволено: «Буржуй на «Лексусе» выразил пренебрежение к жизни работяги».

В итоге одна агрессия порождает другую.

Опасный синдром

После «школьных» трагедий во всех регионах страны стали в срочном порядке проверять бдительность охранников в учебных заведениях. Но всегда ли поможет охрана? Год назад Коми шокировало известие: в поселке Елецкий двое мальчишек убили третьего и закопали тело в снег. Все они учились в одной школе…

Давно замечено, что рост агрессии в любом обществе тесно связан с социальной напряженностью, а она всегда обусловлена экономическими факторами.

Сегодняшний высокий уровень агрессии объясняют двумя причинами — экономическим кризисом и отношениями в семье. Психологи говорят, что есть риск повторения трагедий, подобных пермской. Ситуацию можно изменить, если построить качественную систему психологической помощи. В том числе в школах и детсадах. Но прежде всего об этом должны думать родители, семья.

Почему я злой?

— Общество — это мы, — говорит сыктывкарский психолог Лариса Зуева. — Нарастание агрессии происходит как снежный ком. Взрослые привыкли оправдывать свое агрессивное поведение: я злой, потому что… (нет достойной работы, жилья, плохой начальник, не хватает денег и т.д.). Но если агрессивным вырастет ребенок, это рано или поздно ударит по родителям.

— Дети копируют то, что видят дома, — продолжает Лариса Владимировна. — Если отец привык утверждать свою правоту кулаками, а мать в ответ на мелкое замечание соседки хамит и впадает в ярость, ребенок тоже будет агрессивен. Понаблюдайте сами за собой: всегда ли мы ведем себя адекватно? Как выходим из конфликтной ситуации — мягко, тактично, остроумно или превратившись в злого крокодила?

Ребенок, особенно подросток, очень хочет самоутвердиться, выделиться из общей массы. Общество потребления, реклама, интернет заставляют его думать, что выделяется тот, у кого «крутая тачка», модные джинсы и смартфон. А если их нет, то ты — никто. Можно, конечно, стать чемпионом по боксу, но это годы труда, и не факт, что добьешься успеха. Зато в отрицательном направлении самоутвердиться легко. Например, обидеть слабого, сделать нечто плохое, от чего другие содрогнуться и заговорят о тебе.

Банально, но детям нужны наши любовь и внимание. «Одет-обут-накормлен» — этого мало. Ведь те подростки, которые устроили резню в Перми, выросли в благополучных семьях. Но ощущали ли они тепло и участие близких?

Дети попали в сети

– Часто ли мы, взрослые, замечаем чужие добрые дела или поступки ребенка, часто ли хвалим его? Получил сын «пятерку» — хорошо. Десять «пятерок» — хорошо, иди еще получай. Разбил стекло — крик, скандал, зато хулиган становится «героем дня». И ребенок делает выводы, что плохим поступком легче привлечь к себе внимание окружающих, – говорит Лариса Зуева.

Очень многое наши дети черпают в интернете. Родители не контролируют, сколько времени их чадо сидит перед монитором, какие сайты посещает. Их устраивает, что ребенок не мешает взрослым и не болтается на улице. А наше ТВ? «Разборки», «Ментовские войны», «Бандитский Петербург»…

Подростку трудно фильтровать информацию. Психика растущего человека с этим не справляется. Пермские подростки хотели привлечь внимание общества, а после поножовщины намеревались покончить жизнь самоубийством. В интернете они были подписаны на социальные группы, связанные с событиями в американской школе в Колорадо, где в 1999 году учащиеся убили 13 своих одноклассников, а затем совершили самоубийство.

Джинсами не откупишься

Агрессия — это синдром обиженного. Она возникает, если человек чем-то не удовлетворен, его захлестывает чувство несправедливости. Эмоции накапливаются внутри, как токсин, отравляют жизнь и выплескиваются в агрессивных поступках. Отец зол потому, что не признан на работе, ему мало платят. Его разговор — крик, нецензурная брань. В свою очередь ребенок впадает в истерику потому, что у него нет модных гаджетов и его обзывают «лузером».

Если взрослые (увы, не все) могут в конфликтной ситуации уходить от агрессии — договариваться, действовать взвешенно, наконец, поплакаться близкому и высказать свою боль, то дети этого не умеют. Если вы хотите обеспечить безопасность ребенка в конфликтной ситуации, научите его не впадать в агрессию, а действовать с достоинством и спокойно. А еще — понимать другого, уметь признать свою вину.

Как мы, родители, обычно реагируем? «Перестань! Замолчи! Нет! Нельзя!» И никакой альтернативы. А надо иначе. Ломать вещи нельзя, зато можно лупить боксерскую грушу или пинать футбольный мяч. Нельзя кричать на бабушку, но можно кричать в лесу или громко петь. А может быть, просто надо записать ребенка в секцию бокса, футбола, баскетбола, просто почаще в выходной играть вместе?

Самое главное и простое правило — любите ребенка, говорите ему об этом, уделяйте ему как можно больше внимания. Не забывайте хвалить, замечайте хорошее. Но любить — это тяжкая работа. Откупиться гаджетами и джинсами гораздо проще.

Людмила КУДРЯШОВА.