«Идет Бычок – качается…» Государство продолжает усиливать фискальную нагрузку на россиян

В год Быка федеральное правительство «обрадовало» россиян серией новаций, большинство из которых еще больше ухудшит наше материальное положение.

Цены на сладкое и «горькое»

С 1 января 2021 года подорожает спиртное. Это связано с повышением акцизов. При этом вырастут цены на шампанское, а также крепкий алкоголь. Стоимость водки повысится на 5,7%. Кроме того, на 10% могут подорожать шоколад и другие популярные сладости. Ранее российские власти объявили о заморозке цен на ряд востребованных продуктов, в частности, подсолнечное масло и сахар. По мнению экспертов, заморозка приведет к тому, что подорожают другие продукты.

Пенсионный возраст

Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то со следующего года – на год позже. К 2028 году для женщин пенсионный возраст поднимется до 60 лет, для мужчин – до 65 лет. Но если человек никак не может найти работу, он сможет выйти на пенсию на два года раньше срока.

Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает Центр занятости, поясняют в Пенсионном фонде России. Важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия. При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Налог на вклады

С процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году и превышающего 42,5 тыс. рублей, придется заплатить подоходный налог – 13%.

Речь идет о суммарном доходе по всем вкладам одного физлица, вне зависимости от валюты, сроков и числа банков, в которых они размещены. Причем неважно, когда был открыт вклад, важен факт начисления процентов именно в 2021 году. Налог будет начислен фискальной службой самостоятельно (она получит все необходимые данные от банков), специально декларировать доход по крупным вкладам не нужно. Уведомление о необходимости заплатить налог придет осенью 2022 г., вместе с уведомлением о налоге на квартиру, дачу и автомобиль.

Сельская ипотека

С 1 января изменятся условия получения льготной сельской ипотеки. Так, будут расширены возможности для россиян, которые уже имеют землю и хотят взять кредит на строительство дома. Теперь им не обязательно обладать правом собственности на этот участок. Достаточно будет договора аренды. Также покупать жилье можно будет только в домах высотой до пяти этажей. В жилье, построенном или купленном с помощью сельской ипотеки, придется обязательно прописаться.

Не забудь про маску!

Меняется содержимое автоаптечек. Из нынешнего состава автоаптечки уйдут стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, бинты маленькой ширины, а также бактерицидные лейкопластыри. Узкий рулонный пластырь меняется на широкий и добавляется еще одна упаковка стерильных салфеток. Именно их предполагается накладывать на рану в случае чего и прибинтовывать нестерильными бинтами. Также в комплект добавляется две нестерильные маски из нетканого материала и еще одна пара перчаток.

Менять аптечку в срочном порядке не требуется. Старыми можно пользоваться до истечения их срока годности, но не позднее 31 января 2024 года.

Маркировка одежды

С 1 января становится обязательной маркировка товаров легкой промышленности, что приведет к дальнейшему росту цен. Под маркировку подпадают предметы одежды, включая рабочую, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки трикотажные машинного или ручного вязания; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки. А также белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.