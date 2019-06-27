«Играть с бабушкой — это большое счастье», – рассказала Полина Лазарева в эксклюзивном интервью «Трибуне»

21-23 июня в столице Коми гастролировал Московский академический театр им. Маяковского. Сыктывкарцы смогли «вживую» увидеть звезд театра и кино. Каждое имя – это «публика, касса, успех»: Игорь Костолевский, Светлана Немоляева, Ольга Прокофьева, Михаил Филиппов, Анатолий Лобоцкий, Любовь Руденко.

На сцене местного театра им. Савина москвичи дали три классических спектакля: «Пигмалион» Б. Шоу, «Плоды просвещения» Л. Толстого и «Бешеные деньги» А. Островского. В последнем неувядаемая Светлана Немоляева предстала в образе Чебоксаровой, дочку которой сыграла молодая актриса Полина Лазарева. А в жизни Полина – внучка Светланы Владимировны и ее покойного мужа, знаменитого актера Александра Лазарева. И соответственно – дочь очень популярного ныне актера Александра Лазарева-младшего.

После спектакля представительница этой, пожалуй, самой звездной в России актерской семьи ответила на вопросы «Трибуны».

– Полина, с такой родословной у вас, наверное, кроме театра, другого выбора не было?

– У каждого человека есть выбор. Никто не заставлял меня поступать в театральный. Я с детства любила петь, и все думали, что именно этим я и буду заниматься. Но потом я решила – если даже посвящу себя пению, театральное образование не помешает. Кстати, при поступлении я проявила себя не очень талантливо. И вообще, не совсем понимала, куда иду и что меня ждет. А в итоге я провела в институте четыре счастливых года и занималась у прекрасного мастера.

После учебы я не собиралась работать в театре, тем более, там, где играют бабушка с дедушкой, или там, где выступает мой папа. Чтобы не было досужих разговоров, будто они мне помогают делать карьеру. Но судьба актера – это лотерея: не все зависит от тебя, многое определяет случайность. И такой же случай привел меня в театр Маяковского: позвонила Евгения Павловна Симонова и предложила попробоваться на роль Веры в спектакле «Месяц в деревне». Я рассудила: ну от меня не убудет, если по контракту стану играть этот спектакль, а не получится – уйду. Потом в театре сменился художественный руководитель, он предложил мне остаться в труппе – и как-то «засосало», вот уже восемь лет я здесь работаю.

– Может, вас приняли в «Маяковку» только из уважения к фамилии?

– Полно детей артистов, которые пошли по родительским стопам, но у них ничего не вышло. И хорошо, если человек сразу завязал с этим делом, а не

бьется в попытках всю свою жизнь… У меня ведь и папа – сын артистов, причем у него все было гораздо сложнее. В своем первом фильме он даже снимался под псевдонимом. И я с детства все это слышала: бабушка с дедушкой пытались объяснить, что это будет в любом случае. Конечно, я по этому поводу периодически страдаю, потому что любая театральная рецензия начинается не с того, как я работаю, а отдохнула ли на мне природа или нет. Это давит, тут какой-то другой уровень ответственности… Но это будет всегда, и с этим ничего не поделаешь.

Интересно похулиганить

– Сыктывкарцы увидели вас в роли Лидии Чебоксаровой – капризной, циничной. Насколько эта героиня вам близка?

– Несмотря на то, что она прописана как отрицательный персонаж, мне очень хотелось, чтобы в конце ее было все-таки жалко. Я очень люблю этот спектакль и эту роль, и благодарна, что мне доверили такой материал. Тут есть возможность похулиганить в острохарактерной роли – это интересно. Ведь обычно я играла лирических героинь, часто – брошенных, несчастных страдалиц: Веру в «Месяце в деревне», Ларису в «Бесприданнице».

«Домашний репетитор»

– Со своей бабушкой вы играете в двух спектаклях по Островскому. Каково работать с такой авторитетной актрисой и при этом очень близким вам человеком?

– Это может быть болезненно, если между близкими какая-то нездоровая любовь и тебе постоянно нужно что-то доказывать. Тогда может быть очень больно даже от малейшего замечания. Но у меня с бабушкой, слава Богу, все замечательно. Я ее очень люблю, она меня обожает, и она никогда не позволит себе какие-то некорректные замечания, а я очень внимательно прислушиваюсь к тому, что она мне говорит. Я благодарна, что у меня есть такой «домашний репетитор». Это большое счастье – у таких актеров учиться и быть в партнерстве с ними.

– Какие впечатления у вас от Сыктывкара?

– Я прилетела сюда позже всех, в день спектакля, поэтому ничего не успела увидеть, кроме театра и дороги до него от гостиницы. С ее верхних этажей открывается замечательный вид на город. Он у вас очень зеленый – это всегда хорошо. И публика прекрасная, и прекрасный театр. А вот бабушка прилетела на день раньше – она успела по городу погулять, сходить в музей и галерею, выйти к реке… Ей очень понравилось, а я ее мнению доверяю. Нам было очень приятно, что нас так хорошо принимали, и я очень надеюсь, что мы когда-нибудь снова приедем к вам.

В послужном списке 82-летней Светланы Немоляевой – сотни театральных работ. Первый оглушительный успех в кино – образ Оленьки Рыжовой в фильме Э. Рязанова «Служебный роман» (1977). Затем были роли в картинах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные» и др. (всего 97 фильмов).

Александр Лазарев-старший в кино дебютировал в фильме «Еще раз про любовь» (1968 г.), затем сыграл еще в 92-х картинах. Брак с Немоляевой состоялся в 1960 году, супруги счастливо прожили полвека. А. Лазарев скоропостижно скончался в 2011-м на 74 году жизни. Причина смерти – оторвавшийся тромб.

52-летний Александр Лазарев-младший – актер «Ленкома». В кино дебютировал в 1993 г. («Провинциальный бенефис»). В 2004 г. снялся в драме «Честь имею», с тех пор часто играет военных. Но настоящую славу актеру принесла роль Гани Иволгина в экранизации романа Ф. Достоевского «Идиот».

В 2010 г. Полина Лазарева окончила ГИТИС. С тех пор играет в «бабушкином» театре и делит с ней одну гримерку.

Помимо работы в «Маяковке» снимается в кино: «Парк советского периода» (2006 г.), «Слабости сильной женщины» (2008), «Солнечный круг» (2016), «Город» (2017) и др.

Беседовала Ирина САМАР.