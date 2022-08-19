Города чем-то похожи на людей. Они появляются сначала в виде небольшого поселения – своего рода «эмбриона», затем рождаются в новом статусе, и предсказать их судьбы в большинстве случаев невозможно. Разве мог князь Юрий Долгорукий, встретившийся в 1147 году, согласно Ипатьевской летописи, со своими союзниками в некоем селении Кучково (второе название Москова), что через столетия эта деревенька станет мегаполисом и столицей огромной империи?

«Эмбрионом» Усть-Сысольска – Сыктывкара был погост Усть-Сысола, который местные жители называли Сыктывдин. И он пережил почти такую же трансформацию, что и Москва, только много позже и не в таких масштабах.

«На Усть-Сысоле реки»

Слово «погост» на протяжении веков меняло значение. В Древней Руси оно означало место остановки князя, где он мог «погостить». К XVI веку оно стало означать поселение с церковью и кладбищем.

К этому времени Земля вступила в малый ледниковый период, климат менялся. И черносошные, то есть не крепостные, коми крестьяне в поисках новых угодий покидали обжитые места и осваивали побережья Сысолы и Вычегды. Один за другим появлялись деревни и починки, но вместе с ними возникала проблема – нужна церковь. Конечно, молиться можно и дома, но где крестить детей, венчаться молодоженам и отпевать покойников? В таких случаях крестьяне общими усилиями возводили в определенном месте церковь и приглашали священника.

Так и поступили жители починков и деревенек Боровинка, Ильинская, Петровская, Каменная и других, расположившихся возле устья Сысолы и далее по Вычегде. Они на месте нынешнего Кировского парка воздвигли деревянную Георгиевскую церковь, вокруг которой и возник погост. Как отмечают историки Михаил Рогачев и Игорь Жеребцов, впервые он упомянут в писцовой книге в 1586 году, когда дьяк Иван Огарев и подьячий Филипп Юрьев по поручению царя Федора Иоанновича провели описание этих мест.

Согласно этому описанию в «погосте на Усть-Сысоле реки» помимо церкви Св. Георгия имелось девять дворов. Три принадлежали священнику, пономарю и дьяку, а еще шесть – крестьянам. Чтобы это жалкое поселение стало городом, должны были сойтись звезды. Они сошлись. И у них есть имена.

Как поделить уезд

Первое имя среди этих «звезд» – Екатерина II, которая, скорее всего, о погосте Усть-Сысола слыхом не слыхивала. Но в 1775 году она затеяла административную реформу. Российские губернии и уезды в те годы были слишком большими, и их следовало разукрупнить. К примеру, Сыктывдин входил в Яренский уезд, но уездный центр от погоста отделяло более 140 км.

Следовало сотворить новые губернии и новые уезды, а значит, и новые города, призванные стать уездными центрами. В Яренском уезде на этот статус более всего претендовала Усть-Вымь. Именно с этого древнего селения начал свою миссионерскую деятельность Стефан Пермский. С конца XIV века в Усть-Выми находилась кафедра Пермской епархии, правда, через двести лет ее перенесли в Вологду.

Знаменитый ученый и путешественник Иван Лепехин, посетив в 1772 году это село, сделал такую заметку в «Дневных записках путешествия по разным провинциям Российского государства»: «Усть-Вымская слобода как своим пространством, так и великолепием церквей может равняться со многими небольшими городами».

Однако выбор действительного статского советника Алексея Мельгунова, лично объехавшего по поручению императрицы северные земли, пал на Усть-Сысолу.

Зырянские князьки

Впрочем, погост Сыктывдин во второй половине XVIII века был уже совсем не таким жалким и убогим, как двумя столетиями ранее. Тот же Лепехин в своих «Дневных записках» назвал его «славной зырянской селитьбой», которая «у зырян в особливом почтении». И почтение вызвано живущими там богачами Сухановыми. Вот что по этому поводу отметил путешественник: «Проворство их в торговле обогатило их и сделало зырянскими князьками… Если где увидишь лучшие нивы в ближайших селениях к Усть-Сысоле и спросишь, кому они принадлежат, отвечают: Сухановым; если где пасутся стада, стада принадлежат Сухановым…». Не правда ли, очень похоже на маркиза Карабаса из сказки Шарля Перро «Кот в сапогах»?

Как бы то ни было, но именно Сухановы стали вторыми сошедшимися «звездами», сделавшими погост городом.

Это была «бесовская» династия, поскольку ее основателем был некий средний крестьянин Федька Бес. Именно так он записан в писцовой книге за 1608 год. Одного из его сыновей звали Давыдка, и он имел кличку Сухан, а его отпрыски названы «Стефанко Давыдов сын Суханов з братом Левкою». И вот этот брат Левка первым проявил «проворство», завладев землей умершего крестьянина Чиромова.

Еще дальше пошел сын Левки – Бажен Суханов. Он принялся скупать пушнину и вывозить ее в Великий Устюг и Москву, а на местные рынки поставлять промышленные товары из центральных районов России. В этой деятельности ему очень пригодилась полученная должность волостного целовальника. В его обязанности вовсе не входило с кем-то и как-то целоваться, как можно подумать исходя из звучания слова. Целовальники – это должностные лица, исполняющие разного рода административные обязанности, в частности, сбор податей. И в знак того, что они будут исполнять их честно, эти люди целовали крест.

Податные деньги Бажен Суханов доставлял в Новгородский приказ, что позволило ему завести полезные связи в крупных городах. А его сыновья – Афанасий, Евстафий, Андрей и Иван – уже числились не крестьянами, а купцами. И они были настоящими хозяевами погоста. Для пущей убедительности своего положения они на свои деньги воздвигли первые каменные церкви – сначала Покрова пресвятой Богородицы, затем живоначальной Троицы. Позже вместе с колокольней они составили Троицкий собор.

Но у этих «князьков» была серьезная проблема: купцы – это городское сословие, значит, они не могли быть записаны в погосте Усть-Сысола, а потому им пришлось зарегистрироваться в Яренске. Для того, чтобы развиваться дальше, у Сухановых было два выхода: либо перебраться в Яренск, либо погост сделать городом.

Потому что это колдовство

Историки затрудняются толком объяснить, как Сухановым удалось убедить Мельгунова и сопровождавшую его комиссию придать своему родному погосту статус уездного города. А вот местные жители, скорее всего, были убеждены, что в этом деле замешано колдовство. Дело в том, что, по преданию, один из самых бойких Сухановых – сын Афанасия Иван – был Шыпичей. Это слово можно перевести как «разбойник-колдун», а можно и как «человек-амфибия», поскольку он очень долго мог находиться под водой.

Свое богатство, считали коми крестьяне, Шыпича Суханов сколотил грабежом, но позднее порвал со своими дружками-разбойниками и занялся торговлей. Однако те решили ему отомстить и однажды напали на его дом. Колдун пытался скрыться в чане с водой, но тот оказался заполненным наполовину. Тогда он бросился к Сысоле, но разбойники схватили его и умертвили. Над могилой Суханова возвели Троицкий собор, но поскольку он стоит на краю высокого и постоянно подмывающегося берега, то рано или поздно это сооружение рухнет. И вот тогда Шыпича встанет из могилы и принесет коми народу счастье.

Легенда имеет реальную основу. В 1739 году на дом Сухановых «лихие люди» совершили налет, убили Ивана Суханова, подожгли дом, в котором сгорели две его племянницы и слуги.

После такого удара Сухановы все-таки сумели подняться. А колдовские чары могли передаться потомкам Ивана Афанасьевича, и именно они якобы помогли охмурить действительного статского советника.

Как бы то ни было, 10 сентября 1780 года после молебна в Троицком соборе чиновник из Вологды прилюдно зачитал указ Екатерины II об образовании города и уезда, и в большом доме Сухановых, что располагался на месте нынешнего детского парка, прошел праздничный обед для именитых горожан.

Так родился город Усть-Сысольск.

P.S. Медведь в голубом поле

Каждый город Российской империи обязан был иметь свой герб и развиваться строго по градостроительному плану.

Герб новорожденному городу Екатерина II утвердила 2 октября того же года. Он состоял из двух частей. Вверху была изображена выходящая из облака рука с булавой и мечом. Именно таким был герб Вологодского наместничества, в состав которого входил Усть-Сысольск. В нижней части разместился в голубом поле лежащий в берлоге медведь. Косолапый хозяин тайги оказался там, как сказано в описании, «в знак того, что такова рода зверей в окрестностях сего города находится довольно».

Составлением градостроительного плана Усть-Сысольска занялись именитые архитекторы Петр Никитин и Петр Обухов.

Зодчий Никитин прославился тем, что совместно с Алексеем Квасовым составил регулярный план застройки Твери и, в частности, именно он спроектировал для центральной части этого города оригинальную восьмиугольную площадь. А его коллега Обухов известен перестройкой Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора.

Ни Никитин, ни Обухов не удосужились посетить Усть-Сысольск, чтобы провести рекогносцировку на местности. Однако если сопоставить их план с картой центральной части современного Сыктывкара, то нетрудно убедиться, что город застраивался точно так, как задумали эти архитекторы.

Игорь БОБРАКОВ.