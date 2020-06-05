Инициативу Горбачева «зарубили» вместе с другими предложениями народных избранников

Лишних вопросов не задавать…

10 июня состоится последнее заседание депутатов регионального парламента VI созыва. В сентябре Госсовет Коми соберется уже в новом составе.



Первоначально в повестке дня сессии значился 41 вопрос. Пройдя сквозь сито фракции «партии большинства», а затем через обсуждение на президиуме Госсовета, в повестке осталось чуть более 20-ти. Все спорные вопросы сняты с рассмотрения либо, по предложению одного из депутатов, будут «очень бережно переданы в руки следующего созыва».

В сухом остатке

Среди вопросов, что остались в повестке, самый важный, пожалуй, это законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Во-первых, в сентябре вместе с выборами депутатов Госсовета состоятся также выборы главы республики. Они были запланированы на 2021 год, но из-за того, что Сергей Гапликов в апреле этого года ушел в отставку, главу придется выбирать на год раньше. Зато это даст возможность сэкономить. На выборы главы РК в 2021 году в бюджете было предусмотрено 196,7 млн рублей. Теперь из-за совмещения избирательных кампаний расходы сократятся до 132,8 млн рублей. Средства на выборы депутатов республиканского парламента останутся в том же объеме — 120,5 млн рублей.

Во-вторых, Минфин Коми предлагает также увеличить расходы на обслуживание государственного долга. Привлеченные коммерческие кредиты пойдут на погашение растущего дефицита бюджета. Решено дополнительно привлекать по 8 млрд рублей банковских ссуд в течение двух лет. Таким образом, расходы на обслуживание госдолга в этом году увеличатся на 272,4 млн рублей, а в 2021-м — на 204,2 млн.

Кроме того, депутаты рассмотрят на сессии поправки в законы о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми, проект республиканского закона «О детях войны» и проект постановления об обращении Госсовета Коми к Правительству РФ об установлении права на выплаты процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям лицам в возрасте до 30 лет, если они прожили в указанных районах и местностях не менее 5 лет. Во втором чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Республике Коми».

Исключения без правил

Целый ряд депутатских предложений был исключен из повестки сессии – президиум парламента не допустил их до голосования. Причем зачастую без какой-либо внятной аргументации.

В частности, «за бортом» остался проект закона «О внесении изменения в статью 71 Конституции Республики Коми». Его автором является сенатор Валерий Марков, предложивший увеличить количество депутатов Госсовета Коми с 30 до 36 человек. Поскольку самого Маркова на заседании не было, члены президиума посчитали, что без него обсуждать этот вопрос некорректно.

Кроме того, коллеги не поддержали: Галину Нагаеву и ее законопроект о снижении муниципального фильтра для претендентов на пост главы РК с 10 до 5 процентов; Олега Михайлова с проектом ликвидации должности спецпредставителя главы Коми в Госсовете; Татьяну Саладину и ее предложение высказаться против принятого Госдумой РФ закона о дистанционном голосовании и голосовании по почте. Исключили из повестки также вопрос, инициированный группой депутатов о досрочном освобождении от должности председателя ГС РК Надежды Дорофеевой (те же инициаторы в большинстве своем и проголосовали «за»).

Заодно из повестки сессии исчез и пункт о внесении такой, казалось бы, очевидной для имиджа депутатов Госсовета поправки в Регламент, как возможность задавать вопросы главе республики во время его ежегодного отчета в парламенте. Автор поправки Геннадий Горбачев подчеркнул, что такое право есть у депутатов Госдумы – задавать вопросы председателю правительства. Это право есть у законодателей большинства субъектов РФ, а согласно нашему Регламенту, доклад главы РК не обсуждается. Г. Горбачев предлагал «разрешить задавать вопросы уточняющего характера» хотя бы руководителям фракций, но большинство членов президиума посчитали, что им это не нужно.

Таким образом, отчитываясь о работе регионального правительства, глава Коми может в течение часа рассказывать с парламентской трибуны любые сказки-небылицы, депутаты же смогут выразить свое отношение к услышанному лишь мимикой или жестом…

Игорь ВОЛКОВ.