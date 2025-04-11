Рассказывают, что когда математика и философа Василия Васильевича Налимова спрашивали, откуда у него, мистического анархиста, поплатившегося за свои убеждения годами лагерей и ссылки, интерес к пониманию свободы личности, он отвечал: «Что вы хотите: мои коми предки были вольными охотниками и рыболовами».

Однако если не заглядывать в глубь веков, то становится очевидным, что своим свободолюбивым нравом он обязан в первую очередь своему отцу – известному коми этнографу и писателю Василию Петровичу Налимову. В своей книге воспоминаний «Канатоходец» сын напишет про отца: «Он вошел в русскую жизнь как инородец, сохранивший любовь к своему народу, изучавший его как этнограф и всегда считавший своим внутренним долгом показать, что малые и подавленные народности несут свое миропонимание, достойное изучения, философского осмысления и уважения».

Из медиков в этнографы

Василий Налимов-старший поначалу не помышлял о профессии этнографа. Он родился в селе Выльгорт, входившем в то время в состав Усть-Сысольского уезда. В городском училище его заметили и отправили учиться в Москву. На исходе XIX века, будучи восемнадцатилетним юношей, с дипломом фельдшера, он вернулся в Коми край. Медиков в северном захолустье катастрофически не хватало, и в течение пяти лет молодой фельдшер разъезжал по коми селам, врачуя местное население.

Однако постепенно его стали интересовать не только здоровье тех, к кому он приходил, но и их культура, нравы и быт. И в 1903 году он вновь отправился в Москву, устроился фельдшером на заводе Центрального электрического общества и стал публиковать статьи об этнографии коми-зырян. Через два года он поступил в Московский университет, который окончил в 1912 году по специальности «Антропология».

В годы учебы он успел жениться на студентке медицинского отдела Московских высших женских курсов Надежде Ивановне Тотубалиной, и у них родился первенец Василий. Кроме того, он начал сотрудничать с финскими учеными и стажировался в императорском Александровском университете в Гельсингфорсе (Хельсинки). Вместе с финским коллегой Уно Сирелиусом Налимов совершил экспедиционную поездку в Коми край, аза работу «Материалы по этнографии зырян и пермяков» он удостоился премии им. Великого князя Сергея Александровича.

Какое-то время Василий Петрович преподавал в мужской гимназии г. Дмитрова, затем в реальном училище Нижнего Новгорода, а революцию встретил в должности приват-доцента Казанского университета.

«Сепаратист» и «финский шпион»

Отношение к революции было у Налимова двойственное. Он понимал неотвратимость крушения старого мира, но и страдания, человеческие жертвы, вызванные красным террором и гражданской войной, вызывали у него сочувствие и тревогу.

Окончание гражданской войны обернулось первой трагедией семьи Налимовых. Надежду Ивановну мобилизовали на борьбу с сыпным тифом, и она умерла, подхватив эту заразу.

Василий Петрович вместе с тремя оставшимися без матери детьми перебрался в столицу, преподавал в различных вузах, работал в Географическом научно-исследовательском институте при Московском университете, ездил в научные экспедиции. Его труды получили признание коллег в родной стране и за рубежом, но при этом он все время находился под неусыпным оком ОГПУ.

В первый раз Василия Петровича арестовали в 1933 году по делу мифического «Союза освобождения финских народов». Эту организацию годом ранее придумали нижегородские чекисты, для чего вызвали в Горький и арестовали известного удмуртского поэта Кузебай Герда. По его инициативе в двадцатые годы было создано общество по изучению удмуртской культуры «Боляк» («Община»). Оно-то якобы и послужило основой антисоветской группировки, ставящей целью отторжение финно-угорских автономий (в их числе Автономной области Коми (Зырян)) от СССР.

Герда приговорили к расстрелу, заменив высшую меру 10 годами лагерей. Василий Налимов, несмотря на жесткое давление, свою вину отрицал, и его должны были отправить в ссылку в Норильск. Но благодаря заступничеству видного большевика Петра Смидовича, дело в отношении коми этнографа было пересмотрено и даже прекращено.

В августе 1938 года Налимова-старшего арестовали повторно. Теперь он уже проходил как «активный участник антисоветской буржуазно-националистической организации в Коми АССР» и финский шпион. Доказательством вины стала совместная экспедиция с Уно Сирелиусом. Ученый и на этот раз решительно отрицал выдвинутые обвинения и вновь добился дополнительного расследования. Но до окончания следствия профессор не дожил. 29 декабря 1939 года Василий Петрович скончался в сыктывкарской тюрьме. Тюремные медики обнаружили у него 12 разных болезней.

В компании последних тамплиеров

Василию Налимову-младшему не было и 12 лет, когда умерла его мать. Отец вскоре женился на коми-пермячке Ольге Логачевой. Отношения с мачехой у юного Василия не сложились, а в 16 лет он подружился с теоретиком мистического анархизма Алексеем Солоновичем, учеником «члена ордена тамплиеров» Аполлона Карелина.

Вообще-то, этот чрезвычайно богатый духовно-рыцарский орден еще в начале XIV века разогнал французский король Филипп Красивый. Но, по словам Василия Васильевича, орден никогда не переставал существовать. Ходит легенда, что в самом начале русской революции небольшая группа тамплиеров из опасения, что Россия пойдет по пути террора, как это было во Франции во времена якобинцев, вручила тайные знания одному из организаторов Федерации анархистов-коммунистов Аполлону Карелину. Ему поручали основать в России Восточный отряд ордена. В 1926 году Карелин умер, и его дела приняли Солонович и Николай Проферансов.

Собирались анархисты-мистики в Кропоткинском музее до поры до времени совершенно легально, читали лекции по математике, истории культуры, восточной философии. По сути, они желали такого же «светлого будущего», как и большевики, но расходились в методах. Основополагающими они считали принципы ненасилия, свободного развития и самоорганизации общества.

В 1930 году терпение властей кончилось: Солоновича, Преферансова и еще три десятка мистических анархистов арестовали. Василий Васильевич в их число не попал, но вынужден был покинуть физмат МГУ, куда поступил годом ранее. Он нашел работу во Всесоюзном электротехническом институте. Однако в 1936 году его все же арестовали, обвинив в принадлежности к «контрреволюционной подпольной террористической организации анархистов-мистиков», и приговорили к 5 годам лагерей.

Наука выживать

Отбывать наказание Василия Васильевича отправили в Оротуканскую зону, что в 300 километрах севернее Магадана. Ему предстояло по 12 часов в день при лютом морозе без сноровки на скудном питании валить деревья, что влекло неминуемую смерть. И он решился на отчаянный шаг: отказался от работы и объявил голодовку. Его отправили в карцер, дали бумагу и карандаш и велели написать мотивы отказа от работы и пищи. Будущий философ написал все, как есть.

Ему повезло. В день начала голодовки в лагерь приехал следователь с целью выяснить, куда подевались заключенные. Начальник доложил ему, что не хотят работать, и показал налимовскую записку. Следователь вынес неожиданную резолюцию: «Арестовать начальника лагеря по представленным материалам».

Позже в своих воспоминаниях Налимов напишет: «…выжить в лагере может только тот, кто не смирился с мыслью о том, что он стал, как это ему внушали, сталинским рабом… У анархо-мистиков жертвенный путь в безвыходных обстоятельствах всегда считался предельным проявлением человеческого достоинства».

В самом начале войны в Оротукане появилась американская техника, понадобились специалисты, и Налимова перевели на работу в лабораторию при заводе горного оборудования. В 1943 году его освободили без права выезда из Колымы и поставили начальником этой лаборатории.

Разрешение покинуть Колымский край он получил в 1947 году, но через два года его вновь арестовали и приговорили к вечной ссылке в город Темиртау. В Москву Василий Васильевич вернулся только в 1955 году. Через 5 лет его реабилитировали.

Игорь БОБРАКОВ.

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В поисках смыслов

Бывший узник Колымы шагнул от математики в философию

Василий Васильевич Налимов скончался в 1997 году. До конца жизни он считал себя анархистом и членом разгромленного ордена тамплиеров. Но это не мешало его научной карьере.

Начинал он ее после освобождения с должности младшего научного сотрудника Всесоюзного института научной и технической информации. Не имея законченного высшего образования, Налимов сумел защитить кандидатскую и докторскую диссертации. С 1959 года он занимал должность профессора на кафедре теории вероятностей и математической статистики МГУ. Его последнее место работы – главный научный сотрудник лаборатории системной экологии биологического факультета МГУ.

В годы перестройки и после нее стали выходить философские труды Налимова: «Как возможно построение модели бессознательного?», «Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности», «В поисках иных смыслов», «Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье» и другие. Они охватывают широкий спектр философских проблем: как мы понимаем друг друга, если каждое слово имеет несколько смыслов? Возможно ли построение математически заданной семантической модели личности? Что есть смысл и какова его роль в устройстве мира?

В 2001 году в Коми книжном издательстве вышла книга Василия Налимова «Искушение святой Руси», в которой он, в частности, проанализировал марксистский период Российской истории. Хотя ее автор на родине отца побывал только один раз в детстве. Ему запомнились добротные рубленые дома, которые не запирались, хилые огороды, заболоченные большей частью леса, где водилось множество ягод, грибов, а также дичь – рябчики, глухари, зайцы и белки.

Однако несколько раз республику посещала вдова и соавтор Василия Васильевича, лингвист и философ Жанна Дрогалина. Приезжала, как правило, по приглашению Музея истории и культуры Сыктывдинского района, где, начиная с 1999 года, регулярно проходят Налимовские чтения, посвященные столь неординарной династии, берущей начало в селе Выльгорт.